5 yếu tố 'chí mạng' có thể gây ra chuột rút nguy hiểm bất ngờ ở chân mà bạn nên thận trọng

Hoạt động quá sức hoặc làm việc quá sức trong ngày có thể dẫn đến mỏi cơ và mô mềm ở chân, và có thể dẫn đến chuột rút. Nghỉ ngơi trên giường và kê cao chân có thể giúp ngăn chặn tình trạng trầm trọng thêm. Châm cứu và y học cổ truyền Trung Quốc cũng cung cấp các biện pháp khắc phục hiệu quả tình trạng này.

Uống bổ sung canxi có thể giúp giảm bớt chứng chuột rút ở chân và cũng đảm bảo thai nhi khỏe mạnh cho những người đang mang thai. (Hình ảnh: Bangkok Click Studio, Dreamstime)

Quá trình mang thai và tăng trưởng ở những người trẻ tuổi có thể gây ra tình trạng thiếu canxi, là nguyên nhân gây ra chứng chuột rút ở chân. Nếu sự thiếu hụt canxi nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến các biến chứng khác, đặc biệt là trong thời kỳ mang thai. Thiếu khoáng chất quan trọng này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Uống bổ sung canxi có thể giúp giảm bớt chứng chuột rút và cũng đảm bảo thai nhi khỏe mạnh cho những người đang mang thai.

Bổ sung thực phẩm giàu Canxi rất cần thiết

3. Vi khuẩn Uốn ván

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Vi khuẩn uốn ván có thể làm nhiễm trùng vết thương và dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm nhiễm trùng cấp tính hoặc nhiễm độc máu. Nó cũng có thể khiến cơ hoạt động bất thường, dẫn đến chuột rút nghiêm trọng.

4. Đi giày cao gót

Nếu đi giày cao gót quá lâu có thể gây mỏi chân, dẫn đến dễ bị chuột rút vào ban đêm. (Hình ảnh: Chernetskaya, Dreamstime)

Nếu đi giày cao gót quá lâu có thể gây mỏi chân, dẫn đến dễ bị chuột rút vào ban đêm. Thỉnh thoảng hãy nghỉ ngơi và đi giày bệt hoặc giày cao gót thấp hơn sẽ giúp giảm bớt các cơ bắp chân đang làm việc nặng nhọc của bạn.

5. Chân lạnh

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Chân lạnh cũng có thể do thiếu canxi. Ăn thực phẩm giàu canxi hoặc uống thuốc bổ sung có thể giúp ngăn ngừa chuột rút trong tình huống này. Giữ ấm chân vào mùa đông, nghỉ ngơi sau khi làm việc hoặc tập thể dục vất vả, giữ cho máu lưu thông đều là những cách phòng ngừa chuột rút hiệu quả khi trời lạnh.

Nếu chân của bạn bị chuột rút do lạnh, bạn có thể tìm cách giảm đau bằng cách chườm ấm hoặc chườm nóng. Chuột rút sẽ thuyên giảm khi các cơ ấm lên.

Theo Nspirement