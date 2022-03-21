Bí đỏ: Những lợi ích về sức khỏe to lớn có thể bạn chưa biết

Bí đỏ có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, có thể là món tráng miệng, súp, salad, luộc hoặc nấu... khiến nó trở thành một trong những món được yêu thích trong gia đình.

Với những lợi ích nêu trên, bí đỏ trở thành một loại thực phẩm có thể tăng cường khả năng miễn dịch. Thứ nhất, nó chứa nhiều beta-carotene, chất mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Các nghiên cứu cho thấy vitamin A có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng giúp chống lại nhiễm trùng (theo trang web sức khỏe và sức khỏe HealthLine).