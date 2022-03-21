Bí đỏ: Những lợi ích về sức khỏe to lớn có thể bạn chưa biết

Sức khỏe 21/03/2022 21:48

Bí đỏ có nhiều đặc tính, ăn ngon và nhiều chất dinh dưỡng. Nó có hàm lượng calo thấp, nhưng giàu vitamin và khoáng chất, tất cả đều được tìm thấy trong hạt, lá và nước ép bí đỏ ư. Đây cũng là thực phẩm lợi tiểu, giúp đào thải axit uric dư thừa một cách tự nhiên.

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Bí đỏ có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, có thể là món tráng miệng, súp, salad, luộc hoặc nấu... khiến nó trở thành một trong những món được yêu thích trong gia đình.

Với những lợi ích nêu trên, bí đỏ trở thành một loại thực phẩm có thể tăng cường khả năng miễn dịch. Thứ nhất, nó chứa nhiều beta-carotene, chất mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Các nghiên cứu cho thấy vitamin A có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng giúp chống lại nhiễm trùng (theo trang web sức khỏe và sức khỏe HealthLine).

Ngoài ra, bí đỏ chứa nhiều vitamin C, giúp tăng sản xuất tế bào bạch cầu, giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và làm vết thương nhanh lành hơn.

Một trong những đặc tính khác của bí đỏ là nó cung cấp lycopene, cùng một sắc tố chống oxy hóa được tìm thấy trong cà chua và một số vitamin B (B2, B6 và axit folic) (theo cổng thông tin chăm sóc sức khỏe Body and Mind).

Lợi ích

Giúp tâm trạng tốt hơn

  • Hạt bí chứa nhiều tryptophan, một loại axit amin là thành phần xây dựng nên chất dẫn truyền thần kinh cải thiện tâm trạng được gọi là serotonin.
  • Sự thiếu hụt serotonin có thể dẫn đến lo lắng và trầm cảm.

Tốt cho da

  • Bí ngô có chứa chất chống oxy hóa, chẳng hạn như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin.
  • Những chất này có thể trung hòa các gốc tự do, ngăn tổn thương các tế bào da.
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    Ảnh minh họa

Chắc khỏe xương

  • Có nhiều loại khoáng chất được tìm thấy trong bí đỏ khiến chúng trở thành một thành phần quan trọng trong việc tăng mật độ khoáng chất trong xương.

Sáng mắt

  • Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và động vật đã chỉ ra rằng những chất chống oxy hóa có trong bí đỏ bảo vệ và giúp chống lại bệnh mắt và các bệnh khác.
  • Trong một phân tích của 22 nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người có lượng beta-carotene cao hơn sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể (một nguyên nhân phổ biến gây mù lòa).

Tiêu hóa tốt

  • Bí ngô là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn và thúc đẩy tiêu hóa tốt.

Giảm viêm

  • Một nghiên cứu tiết lộ rằng dầu hạt bí ngô có thể làm dịu chứng viêm khớp và giảm các tác động gây viêm khác.
  • Dầu hạt bí ngô cũng được ghi nhận là có tác dụng như một loại thuốc chữa bệnh viêm khớp.

Nhiều nghiên cứu cũng gợi ý rằng ăn nhiều thực phẩm thực vật, chẳng hạn như bí ngô, làm giảm nguy cơ béo phì và tỷ lệ tử vong nói chung. Medical News Today lưu ý rằng nó cũng có thể giúp một người tránh bệnh tim và tiểu đường, thúc đẩy làn da và mái tóc khỏe mạnh, tăng năng lượng và chỉ số khối cơ thể (BMI) khỏe mạnh.

Giá trị dinh dưỡng trên 100 g bí ngô như sau:

  • Canxi: 21mg
  • Sắt: 0,8mg
  • Phốt pho: 44 mg
  • Kali: 340mg
  • Lượng calo: 26 (109kJ)
  • Axit béo Omega 3: 3mg
  • Axit béo Omega 6: 2mg
  • Chất xơ: 0,5g
  • Vitamin A: 7386 IU
  • Vitamin C: 9mg
  • Folate: 16 mcg

Cách làm sinh tố bí đỏ

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Ảnh minh họa

Thành phần :

  • 1 miếng bí đỏ (200 gr)
  • 1 nhúm muối
  • 1 cốc sữa hạnh nhân
  • 1 thìa quế
  • ½ thìa cà phê bột gừng
  • ½ quả chuối chín
  • 1 ly đá
  • ¼ thìa vani
  • Nước đường

Chuẩn bị:

  • Đun nóng nước với một chút muối. Đặt một cái rây kim loại lên trên và cho bí đỏ đã gọt vỏ và cắt thành khối vuông vào. Hấp cho đến khi mềm.
  • Cho bí đỏ, sữa hạnh nhân, chuối cắt lát, quế và vani vào trong máy xay sinh tố.
  • Xay trong hai phút, thêm đá và nước đường xay đến khi nhuyễn
  • Bày ra hai ly cao.
  • Có thể thay sữa hạnh nhân bằng sữa tách béo.
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích của bí đỏ đối với sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích của bí đỏ đối với sức khỏe

Bí đỏ cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất thiết yếu cần thiết cho cơ thể, ngoài ra giá trị dinh dưỡng của bí đỏ còn mang lại nhiều lợi ích trong việc điều trị một số bệnh rất tốt

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