Các bệnh chủ yếu được phát hiện khi trọng lượng giảm đột ngột cùng với các triệu chứng điển hình của căn bệnh cụ thể đó.

Giảm cân không rõ nguyên nhân có thể có nghĩa là cơ thể đã bắt đầu có điều gì đó nghiêm trọng và bạn cần kiểm tra sớm nhất để ngăn chặn tình trạng này tiến triển.

Theo nhiều tap chí y tế, hầu hết việc giảm cân đột ngột có liên quan đến ung thư. Sụt cân thường thấy ở bệnh nhân ung thư và có lẽ là một trong những dấu hiệu đầu tiên có thể nhìn thấy của căn bệnh này.

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Được gọi là chứng suy mòn, đây là một đặc điểm của sự phát triển ung thư trong cơ thể và đi kèm với các dấu hiệu khác như mệt mỏi, suy nhược, mất năng lượng, bơ phờ và khó thực hiện các công việc nhỏ.

Bệnh tiểu đường

Giảm cân không giải thích được cũng có thể chỉ ra bệnh tiểu đường ở một người. Ở những người mắc bệnh tiểu đường, không đủ insulin sẽ làm suy yếu khả năng lấy glucose từ máu của cơ thể và sử dụng nó cho các tế bào để tạo ra năng lượng.

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Kết quả là cơ thể bắt đầu đốt cháy chất béo và cơ bắp để cung cấp năng lượng cho hệ thống sinh học hoạt động bình thường. Điều này dẫn đến giảm trọng lượng tổng thể.

Mất trí nhớ

Mặc dù điều này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng chứng mất trí nhớ được coi là lý do hàng đầu dẫn đến tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân.

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Theo một bài báo nghiên cứu năm 2017: Sụt cân cơ thể không chủ ý là phổ biến ở những bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ và có liên quan đến suy giảm nhận thức và kết quả điều trị bệnh kém hơn. Người ta đề xuất rằng một số loại thuốc trị chứng mất trí nhớ được thị trường chấp thuận, trong khi nhằm mục đích cải thiện kết quả nhận thức và chức năng của bệnh nhân mắc chứng mất trí nhớ, có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể hoặc chỉ số khối cơ thể được báo cáo.

Cơ thể giảm cân ở những bệnh nhân này cũng có thể là do suy giảm nhận thức và thiếu hụt dinh dưỡng.

Cường giáp

Một lý do chính khác dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ về trọng lượng cơ thể là bệnh cường giáp. Trong trường hợp này, quá trình trao đổi chất tổng thể của cơ thể có thể tăng tốc gây ra tình trạng giảm cân không chủ ý. Mặc dù sự thèm ăn của người đó vẫn giữ nguyên, nhưng việc giảm cân diễn ra mạnh mẽ.

Tim đập thình thịch là một triệu chứng điển hình khác của bệnh này, trong đó tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone thyroxine.

Loét dạ dày tá tràng

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Loét dạ dày cũng có thể là một lý do khác khiến bạn đột ngột giảm cân quá nhiều. Các vết loét có thể ngăn cản thức ăn đi qua đường tiêu hóa khiến bạn có cảm giác no rất nhanh. Nôn mửa thường xuyên cũng thấy ở những người bị loét dạ dày tá tràng.

Các biến chứng sức khỏe khác liên quan đến giảm cân không rõ nguyên nhân

Ngoài các bệnh nêu trên, các biến chứng sức khỏe khác là: tăng canxi máu, bệnh parkinson, đột quỵ hoặc rối loạn thần kinh, bệnh addison, rối loạn sử dụng rượu, bệnh celiac, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh crohn, nghiện ma túy và suy tim.

Bất cứ khi nào bạn nhận thấy trọng lượng giảm đột ngột, vui lòng tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ và biết lý do đằng sau nó.

Theo Times of India