Giải nhiệt nóng cấp tốc với nước đậu đen rang

Bước 1: Các bạn rửa sạch rồi ngâm đậu đen, ngâm từ 5 – 60 phút, tùy điều kiện cụ thể. Chỉ nên ngâm tối đa 1 tiếng, nếu ngâm hơn thì khi rang rất khó để chúng khô giòn, sạch nước.

Nước đậu đen rang rất tốt cho sức khỏe , vừa giúp xoa dịu cơn khát, giải nhiệt cơ thể, lại giúp thanh lọc, thải độc hiệu quả, bảo vệ tim mạch, sáng mắt, đẹp da, tóc mượt, phòng chống ung thư, bổ khí huyết thích hợp sử dụng cho mọi lứa tuổi từ trẻ đến giá, với mọi đối tượng từ người khỏe mạnh, mới ốm dậy đến bà bầu, mẹ sau sinh. Vì những công dụng tuyệt vời này mà nhiều chị em, nội trợ đã tìm hiểu các công thức làm nước đậu đen rang dinh dưỡng và thơm ngon nhất. Mời các bạn cùng tham khảo thử công thức làm nước đậu đen rang đơn giản, hiệu quả lại tiết kiệm thời gian, không mất nhiều công sức, giúp bạn chỉ sau thời gian ngắn là đã có ngay thành phẩm cho bản thân, rất thích hợp với những ai bận rộn ít thời gian rảnh rỗi thực hiện.

Nên ngâm khoảng 1 tiếng vì khi đó đỗ đen sẽ ngậm nước vừa phải và kích thích chế độ nảy mẩm, khi đỗ đen vào giai đoạn mọc mầm thì càng giàu chất dinh dưỡng hơn, nên khi ngâm như vậy bạn sẽ có được nước đỗ đen rang càng nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Bước 2: Sau khi ngâm xong, để hạt đỗ đen ráo nước rồi rang khô trên chảo, lúc đầu để lửa to sau đó điều chỉnh lửa nhỏ lại để tránh cháy hạt. Rang đến khi hạt đỗ đen khô nước, vỏ hơi nứt ra. Khi rang vỏ hơi cháy một chút thì nước đậu đen sẽ thơm hơn. Rang xong tắt bếp để nguội. Hoặc một cách đơn giản hơn thay vì rang cầu kì các bạn có thể cho đỗ đen vào lò vi sóng và quay từ 3-5 phút cũng là một cách tiết kiệm thời gian hiệu quả.

Bước 3: Cho đỗ đen đã rang vào nồi nước đun sôi, chú ý không nên cho ít nước quá để nước đỗ đen rang không bị đặc. Đun sôi rồi để lửa nhỏ cho sôi lăn tăn tiếp trong 5 phút thì tắt bếp. Nước màu đỏ nhạt, có mùi thơm là đã đạt yêu cầu.

Bước 4: Nước để nguội rồi các bạn cho vào bình thủy tinh, cất trữ trong tủ lạnh để uống dần. Phần bã các bạn không nên bỏ phí, có thể cất để ăn dần hoặc trộn với cơm làm món cơm đậu vị bùi, ngậy, thơm ngon.

Lưu ý: Nếu không có tủ lạnh để bảo quản nước, thì ở bước 3 thay vì đem hạt đỗ đen đun sôi trong nước, các bạn có thể cất trong bình thủy tinh kín, mỗi lần uống thì lấy một ít ra hãm với nước sôi trong 5-7 phút, hoặc quay cốc nước nóng hãm đỗ đen bằng lò vi sóng trong 3-5 phút là các bạn cũng đã có một cốc đỗ đen thơm ngon cho bản thân rồi.

Nước đậu đen rang quả thực là thức uống rất tốt cho cơ thể khi sử dụng một cách cách khoa học, một vị thuốc bổ thiên nhiên vô cùng tiết kiệm và quá rẻ so với chi phí bỏ ra. Hy vọng, với những hướng dẫn trên đây, các bạn đã thể tự mình làm ra những cốc nước đậu đen ngon hấp dẫn cho bản thân thưởng thức bất kỳ lúc nào hết sức đơn giản và tiện lợi nhé. Bản thân bạn có những bí quyết gì khi chế biến nước đậu đen rang không? Cùng chia sẻ cho mọi người cùng biết nào các chị em.