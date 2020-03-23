Giải đáp: Người bị huyết áp cao nên uống gì thì tốt?

Sức khỏe 23/03/2020 18:36

Để giữ cho huyết áp luôn ổn định cũng như hạn chế tình trạng cao huyết áp, bạn cần phải chú ý đến chế độ ăn uống. Vậy người bị huyết áp cao nên uống gì?

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Cao huyết áp (hay tăng huyết áp) là bệnh lý mãn tính xảy ra khi áp lực của máu tác động lên thành động mạch tăng cao. Với những ai bị mắc bệnh này, khi huyết áp tăng cao sẽ gây ra nhiều áp lực cho tim, có thể dẫn đến nhiều biến chứng tim mạch nghiêm trọng như: tai biến mạch máu não, bệnh tim mạch vành, suy tim, nhồi máu cơ tim,... Chính vì vậy mà việc biết được huyết áp cao nên uống gì là việc làm rất quan trọng. Các bạn hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong bài viết sau.

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Người bị huyết áp cao nên uống gì thì tốt? - Ảnh minh họa: Internet

Người bị huyết áp cao nên uống gì?

Nước 

Nước luôn là một thành phần không thể thiếu mà con người cần phải cung cấp cho cơ thể mỗi ngày. Việc thiếu nước sẽ gây các ảnh hưởng nghiêm trọng, làm giảm khả năng lưu thông máu, khiến các mạch máu phải tiết kiệm nước thông qua chức năng bài tiết hàng ngày như đi vệ sinh hay đổ mồ hôi, dần dần khả năng lưu thông máu sẽ suy yếu, gây huyết áp cao. Tùy theo thể trạng từng người mà chúng ta sẽ cần cung cấp từ 2-3 lít nước mỗi ngày. 

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Nước có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ làm giảm chứng cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Sữa

Một số nghiên cứu chứng minh được sự liên kết giữa tăng huyết áp và thiếu hụt canxi. Nếu bạn hấp thụ nhiều canxi sẽ giúp tránh được nguy cơ mắc chứng cao huyết áp. Vì vậy, bạn hãy lựa chọn các loại sữa có nhiều canxi và cũng nên ưu tiên các loại sữa có ít chất béo. 

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Sữa hỗ trợ làm giảm cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Nước cam

Huyết áp cao uống nước cam được không? Câu trả lời là “Có”, vì cam là nguồn magie dồi dào, giúp tăng cường các mạch máu và mô liên kết. Bên cạnh đó, việc uống nước cam cũng giúp ích cho việc điều hòa huyết áp và rất tốt cho người mắc chứng bệnh này.

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Nước cam giúp điều hòa huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Trà hoa atiso đỏ

Trà atiso đỏ đứng đầu trong danh sách “cao huyết áp uống gì để hạ”. Loại trà này chứa phytochemical có hoạt tính sinh học với cơ chế hoạt động như một loại thuốc ức chế men chuyển tự nhiên, hỗ trợ rất tốt trong việc giảm huyết áp tâm thu.

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Trà atiso đỏ đứng đầu trong danh sách “cao huyết áp uống gì để hạ” - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép củ dền 

Mặc dù nước ép củ dền có vị tương đối lạ, nhưng đây là loại nước ép có tác dụng rất tốt trong việc điều trị cao huyết áp. Có thể nói nước ép củ dền chỉ đứng sau trà atiso đỏ. 

Nước ép củ dền chứa các loại vitamin và dưỡng chất lành mạnh, đặc biệt là nitrat. Sau khi sử dụng loại nước này, nitrat sẽ chuyển thành nitrit giúp thư giãn mô cơ và tạo điều kiện tăng lưu lượng máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

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Nước ép củ dền rất tốt cho người bị cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lựu

Các hoạt chất có trong loại nước ép này sẽ giúp ức chế enzym chuyển đổi angiotensin gây tăng huyết áp. Việc sử dụng đúng cách có thể giảm huyết áp tâm thu đến 30%.

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Sử dụng nước ép lựu đúng cách có thể giảm huyết áp tâm thu đến 30% - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép nam việt quất

Nam việt quất được xem là loại thực phẩm có khả năng chống viêm, cũng như chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa và hạn chế tổn thương mạch máu từ bên trong. Từ đó, giảm thiểu nguy cơ tăng huyết áp, hỗ trợ làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu. 

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Nước ép nam việt quất hỗ trợ làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu - Ảnh minh họa: Internet

Rượu vang đỏ

Rượu vang đỏ rất hữu ích trong việc điều trị tăng huyết áp. Nếu bạn đang gặp tình trạng quá nhiều mảng bám tích tụ dẫn đến huyết áp cao, các cục máu đông trong động mạch có thể làm tình trạng này nghiêm trọng hơn, gây ra áp lực máu cao. Rượu vang đỏ sẽ làm giảm thiểu số mảng bám này đồng thời giúp chống đông máu, hạ huyết áp. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng quá 2 ly rượu vang mỗi ngày đối với  nam và 1 ly mỗi ngày đối với nữ.

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Rượu vang đỏ rất hữu ích trong việc điều trị tăng huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Cao huyết áp uống trà đường được không?

Theo các chuyên gia sức khỏe thì người cao huyết áp nên hạn chế uống nước đường do huyết áp có nhiều nguyên nhân gây ra. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể dùng nước đường hay trà gừng để ổn định huyết áp kịp thời cũng như tránh những biến chứng xảy ra, nhưng không nên vì thế mà lạm dụng. Người bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có cách giữ cho huyết áp được ổn định.

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Không nên lạm dụng trà đường trong việc điều trị cao huyết áp  - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những thông tin trong bài viết trên đã giúp bạn trả lời được câu hỏi huyết áp cao nên uống gì. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh cao huyết áp. Việc kiểm soát các chế độ sinh hoạt cũng như chế độ ăn uống khoa học là điều rất quan trọng. 

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