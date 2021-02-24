Giải đáp: Bị nổi đẹn trong miệng làm sao hết

Nổi đẹn trong miệng là căn bệnh mà bất cứ độ tuổi nào cũng có thể mắc phải, nó gây đau nhức trong miệng, đặc biệt là khi ăn những thức ăn mặn, cay, khô cứng. Vậy bị nổi đẹn trong miệng làm sao hết ? chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết sau đây.

Đẹn miệng được chia làm 2 loại dựa vào kích thước của vết loét, thường gặp hơn là những vết loét nhỏ có kích thước dưới 5mm và trường hợp ít gặp hơn là những vết loét ở miệng kích thước trên 1cm.

Đẹn miệng hay còn có tên gọi khác là nhiệt miệng là những vết loét có dạng hình tròn hoặc hình bầu dục có màu trắng nổi lên trên bề mặt niêm mạc miệng hoặc môi. Các vết loét này sẽ gây ra đau đớn khi bạn chạm vào hay khi ăn các thức ăn cay nóng, mặn hoặc khi đánh răng…

Nổi đẹn trong miệng là những vết loét màu trắng có kích thước khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến bị nổi đẹn trong miệng

Có rất nhiều nguyên nhân nổi đẹn trong miệng mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày:

Nguyên nhân phổ biến dẫn đến nổi đẹn trong miệng là do hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy giảm, từ đó dẫn đến các vi khuẩn có cơ hội tấn công vào khoang miệng gây ra những vết lở loét ở vùng lưỡi, nướu hay các vị trí khác trong khoang miệng.

Một nguyên nhân thường gặp khác khi bị nhiệt miệng đó là việc thường xuyên sử dụng các thực phẩm cay nóng, đồ ăn nhiều dầu mỡ… dẫn đến cơ thể bị nóng gây nhiệt ở vùng miệng.

Do các bệnh lý về răng miệng như: sâu răng, viêm tủy răng hay việc vệ sinh răng miệng kém dẫn đến nổi nhiệt trong khoang miệng. Đặc biệt có cả trẻ sơ sinh nổi đẹn trong miệng do cha mẹ không vệ sinh vùng miệng cho bé tốt.

Bị các vật nhọn hay thức ăn khô cứng đâm vào khoang miệng, dẫn đến vùng khoang miệng bị tổn thương gây viêm loét.

Việc cơ thể thiếu hụt các loại vitamin B2, B6, C kẽm… cũng là nguyên nhân dẫn đến nổi đẹn trong khoang miệng

Ngoài ra việc thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ cũng như thần kinh thường xuyên căng thẳng, lo lắng cũng là nguyên nhân xuất hiện các vết nhiệt miệng.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nổi đẹn trong miệng - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung để giải đáp băn khoăn tại sao nổi đẹn trong miệng thì nó có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đòi hỏi bạn phải xác định rõ nguyên nhân gây bệnh là gì để từ đó có phương pháp điều trị thích hợp.

Bị nổi đẹn trong miệng làm sao hết?

Có rất nhiều cách trị nổi đẹn trong miệng đơn giản, hiệu quả mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà như sau:

Sử dụng nước muối loãng

Pha 1 chút muối vào 1 cốc nước lọc sử dụng để súc miệng hàng ngày hoặc ngậm trong miệng 1 lúc rồi nhổ ra. Trong thành phần nước muối có tính sát khuẩn cao, có tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn ở vết loét, làm cho vết loét nhanh lành hơn.

Sử dụng nước muối loãng súc miệng để giảm các triệu chứng đẹn miệng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng mật ong

Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm rất tốt. Vì vậy, bạn hãy thoa 1 chút mật ong lên vùng miệng có vết loét để nhanh chóng giảm các triệu chứng đau đớn do vết loét gây ra.

Sử dụng nước củ cải

Bạn lấy củ cải trắng giã lấy nước cốt, sau đó hòa cùng 1 ít nước lọc để súc miệng làm nhiều lần trong ngày để giảm thiểu các triệu chứng nổi đẹn trong miệng.

Ăn sữa chua

Các thành phần lợi khuẩn trong sữa chua có tác dụng làm lành vết loét, giảm đau nhức do đẹn miệng gây ra. Vì vậy bạn nên ăn từ 1 – 2 hộp sữa chua mỗi ngày khi có dấu hiệu bị nhiệt miệng.

Uống nước hoa quả

Khi bị nhiệt miệng bạn nên uống các loại nước cam, nước chanh, nước rau má, nước bột sắn dây… để giúp thanh mát cơ thể, nhanh chóng làm lành các vết loét ở miệng.

Bên cạnh đó bạn nên bổ sung các loại vitamin B và C, nếu nguyên nhân đẹn miệng là do thiếu hụt các loại vitamin này.

Bổ sung nước hoa quả mỗi ngày để giảm các triệu chứng nhiệt miệng - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng tránh nổi đẹn trong miệng

Để hạn chế bị nổi đẹn trong miệng, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Hạn chế ăn các thức ăn cay nóng, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Không nên sử dụng rượu, bia, các chất kích thích quá nhiều.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày đối với những người làm việc tại văn phòng hoặc uống nhiều hơn đối với những người lao động chân tay ngoài trời, người thường xuyên chơi thể thao.

Nên sử dụng các loại thực phẩm có tính mát, ăn nhiều rau xanh, hoa quả để giúp giải nhiệt cho cơ thể.

Vệ sinh răng miệng 2 lần một ngày, bạn nên sử dụng các loại bàn chải lông mềm để tránh làm tổn thương vùng khoang miệng.

Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng. Bố trí cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tránh những căng thẳng, áp lực trong cuộc sống.

Xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh để phòng ngừa nổi đẹn trong miệng - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc bị nổi đẹn trong miệng làm sao hết cũng như các cách phòng tránh căn bệnh này. Hãy tham khảo kỹ các nội dung từ bài viết để chăm sóc sức khỏe cơ thể mình một cách tốt nhất bạn nhé.