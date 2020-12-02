Tìm hiểu nguyên nhân tóc bạc sớm ở người trẻ tuổi

Tóc bạc là tình trạng phổ biến thường gặp ở người lớn tuổi. Nhưng ngày nay, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những người trẻ tuổi bị tóc bạc sớm. Nguyên nhân cơ bản thường là do chân tóc không sản xuất đủ melanin nên làm màu tóc bị thay đổi. Tuy nhiên, tình trạng người trẻ tuổi bị tóc bạc sớm còn có thể do nhiều nguyên nhân khác gây nên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về nguyên nhân tóc bạc sớm ở người trẻ tuổi .

Trong những năm gần đây, tình trạng báo động đó chính là hiện tượng tóc bạc sớm ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí tình trạng này đôi khi còn xuất hiện ở cả trẻ em.

Nguyên nhân tóc bạc sớm ở nữ giới và nam giới luôn là vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Thường thì tóc bạc chỉ xuất hiện ở người trung niên, nhưng hiện nay lại có rất nhiều người bị bạc tóc ngay khi còn trẻ (khoảng 20-35 tuổi). Điều này cũng phần nào gây ảnh hưởng đến tâm lý và sinh hoạt sống hằng ngày của người bệnh.

Dưới đây là một số nguyên nhân gây tóc bạc sớm và giải pháp khắc phục mà bạn nên biết.

Căng thẳng quá mức

Một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng tóc bạc sớm phổ biến hiện nay đó là do làm việc quá mức. Từ đó gây ra nhiều căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Khi cơ thể gặp quá nhiều mệt mỏi hay căng thẳng sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh trung và hệ thần kinh ngoại biên. Lúc này mái tóc của bạn sẽ không được nuôi dưỡng đầy đủ và đúng cách nên sẽ nhanh bị lão hóa hơn do không hấp thu được các chất dinh dưỡng.

Khi cơ thể gặp quá nhiều mệt mỏi, căng thẳng sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu vitamin

Khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho tóc như vitamin B12, vitamin B7, vitamin E,...thì có thể gây nên tình trạng tóc bạc sớm. Lúc này, bạn chỉ cần bổ sung thêm các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin như cá béo hay bơ, hạnh nhân, chuối, óc chó,...sẽ giúp tóc bạc được cải thiện rõ rệt.

Vấn đề liên quan đến tuyến giáp

Đối với những ai mặc bệnh tuyến giáp như cường giáp hoặc suy giáp thì mái tóc cũng sẽ bị bạc sớm nhanh hơn tuổi. Nguyên nhân là do cơ thể không sản xuất đủ các hormone cần thiết nên tóc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ gặp phải tình trạng tóc bạc sớm, những người có vấn đề liên quan đến tuyến giáp còn gặp phải các tình trạng khác như tóc khô xơ, gãy rụng, chẻ ngọn…

Cơ thể không sản xuất đủ các hormone cần thiết nên tóc cũng sẽ bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng quá mức các sản phẩm chăm sóc tóc

Các sản phẩm chăm sóc tóc thường chứa rất nhiều hóa chất độc hại nên nếu lạm dụng quá mức sẽ gây tích tụ lại và ảnh hưởng đến da đầu của bạn. Do đó, bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi chọn mua và sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc.

Sử dụng quá mức các sản phẩm chăm sóc tóc - Ảnh minh họa: Internet

Tránh mua sản phẩm có chứa hydrogen peroxide (một chất gây hại cho tóc). Tốt nhất, bạn nên chọn mua những sản phẩm lành tính, có chiết xuất từ thiên nhiên và không gây kích ứng da đầu để không gây hại đến mái tóc của bạn.

Do gen di truyền

Gen di truyền là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định đến sắc tố tóc của bạn. Nếu gia đình bạn có ông bà hoặc cha mẹ bị tóc bạc sớm từ năm 20 tuổi thì bạn cũng có thể gặp tình trạng tương tự. Do đó, nếu theo gen di truyền thì sẽ có rất nhiều người sở hữu những mái tóc màu đen, màu hung,...khác nhau và điều này phụ thuộc vào sự ảnh hưởng từ người thân trong gia đình.

Gen di truyền yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định đến sắc tố tóc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Do ăn uống không đủ chất

Chế độ ăn uống hằng ngày có thể gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Khi thực đơn hằng ngày của bạn không cung cấp đủ các dinh dưỡng cần thiết sẽ khiến cơ thể bị tác động. Đặc biệt, nếu chế độ ăn hằng ngày thiếu vitamin B12 sẽ gây ra tình trạng thiếu máu, lão hóa và nhất là tóc bạc sớm.

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Tóc bạc sớm có nguy hiểm không?

Nhiều người cho rằng, tóc bạc sớm chỉ gây mất thẩm mỹ chứ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy, đây là một quan niệm không thật sự chính xác. Khi tình trạng tóc bạc sớm quá nặng, các nang tóc có thể sẽ bị lão hóa mạnh làm dẫn đến hiện tượng ngứa ngáy khó chịu hoặc rụng tóc vĩnh viễn. Do đó, việc điều trị tình trạng tóc bạc sớm là vô cùng cần thiết.

Khi tình trạng tóc bạc sớm quá nặng, các nang tóc có thể sẽ bị lão hóa mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nhiều người bị tóc bạc sớm thường có thói quen là nhổ đi những sợi tóc bạc ấy để giảm bớt màu bạc trên tóc. Tuy nhiên, việc nhổ tóc quá thường xuyên sẽ khiến các tế bào nang tóc bị phá vỡ liên tục khiến các tế bào nang mới không kịp hình thành. Từ đó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn về tóc như tóc yếu, thường xuyên gãy rụng và thậm chí là gây rụng tóc vĩnh viễn, hói đầu. Vì thế, người bệnh không nên nhổ tóc, thay vào đó hãy cố gắng tìm hiểu và lựa chọn cho mình phương pháp điều trị phù hợp.

Trên đây là một số nguyên nhân tóc bạc sớm ở người trẻ tuổi phổ biến hiện nay. Hy vọng bài viết có thể giúp bạn tìm ra được nguyên nhân gây nên tình trạng này và có biện pháp khắc phục phù hợp.