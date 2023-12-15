Gặp mệt mỏi và kiệt sức kéo dài, các chuyên gia chỉ ra có thể đang mắc phải hội chứng không phải “hiếm gặp” này

Báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy con số này có thể tăng lên do một số bệnh nhân mắc Covid kéo dài.

Căn bệnh có biệt danh là “yuppie flu” – hội chứng mệt mỏi kinh niên – ảnh hưởng đến nhiều người Mỹ trưởng thành hơn so với các nghiên cứu trước đây đã đề xuất: 3,3 triệu người, theo ước tính đại diện toàn quốc đầu tiên của các quan chức y tế Hoa Kỳ.

Một nghiên cứu năm 2010 ở Hồng Kông cho thấy tình trạng mệt mỏi kinh niên có tỷ lệ phổ biến là 10,7%, tương ứng với khoảng 600.000 người trưởng thành ở thành phố vào thời điểm đó.

Tiến sĩ Elizabeth Unger của CDC, một trong những đồng tác giả của báo cáo, cho biết tình trạng này, còn được gọi là myalgic encephalomyelitis hay ME, rõ ràng “không phải là một căn bệnh hiếm gặp”.

Tỷ lệ này cao hơn ở phụ nữ, nhóm tuổi lớn hơn và những người có tình trạng kinh tế xã hội thấp.

Mệt mỏi kinh niên được đặc trưng bởi tình trạng kiệt sức nghiêm trọng ít nhất sáu tháng mà không được nghỉ ngơi trên giường.

Bệnh nhân cũng báo cáo về tình trạng đau, sương mù não và các triệu chứng khác có thể trở nên tồi tệ hơn sau khi tập thể dục, làm việc hoặc hoạt động khác. Không có cách chữa trị và không có xét nghiệm máu hoặc quét để chẩn đoán nhanh.

Một số bác sĩ coi hội chứng mệt mỏi kinh niên là bệnh tâm thần, do yếu tố tâm thần gây ra. Ảnh: Shutterstock

Các bác sĩ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân, mặc dù nghiên cứu cho thấy đó là phản ứng thái quá kéo dài của cơ thể đối với nhiễm trùng hoặc tác động khác đối với hệ thống miễn dịch.

Tình trạng này trở nên nổi bật cách đây gần 40 năm, khi hàng loạt ca bệnh được báo cáo ở hai cộng đồng người Mỹ: Làng Incline ở Nevada và Lyndonville ở New York. Một số bác sĩ bác bỏ nó là tâm thần – do yếu tố tâm thần gây ra – và gọi nó là “yuppie flu”.

Một số bác sĩ vẫn giữ quan điểm đó, theo nhận định của các chuyên gia và bệnh nhân.

“Họ gọi tôi là người tưởng tượng ra bệnh và nói rằng đó chỉ là lo lắng và trầm cảm", Hannah Powell, một phụ nữ 26 tuổi đã không được chẩn đoán trong 5 năm, cho biết.

Báo cáo mới từ CDC dựa trên cuộc khảo sát 57.000 người lớn ở Mỹ trong năm 2021 và 2022. Người tham gia được hỏi liệu có bác sĩ hoặc chuyên gia y tế nào từng nói rằng họ mắc hội chứng mệt mỏi kinh niên và liệu họ có bệnh đó vẫn còn hay không. Khoảng 1,3% người đã trả lời “có” cho cả 2 câu hỏi.

Các quan chức CDC cho biết điều đó có nghĩa là khoảng 3,3 triệu người lớn.

Mệt mỏi mãn tính được đặc trưng bởi tình trạng kiệt sức nghiêm trọng ít nhất sáu tháng. Ảnh: Shutterstock

Trong số những phát hiện khác: hội chứng này phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới và ở người da trắng so với một số nhóm chủng tộc và sắc tộc khác. Những phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu nhỏ hơn trước đó.

Tuy nhiên, những phát hiện này cũng mâu thuẫn với nhận thức lâu nay cho rằng hội chứng mệt mỏi kinh niên là căn bệnh của phụ nữ da trắng giàu có.

Có ít khoảng cách giữa phụ nữ và nam giới hơn một số nghiên cứu trước đây đề xuất và hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa người da trắng và người da đen.

Nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ người nghèo cho biết họ mắc bệnh này cao hơn những người giàu có.

Những quan điểm sai lầm này có thể bắt nguồn từ việc những bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị “theo truyền thống thường có nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hơn và có thể được tin tưởng hơn khi họ nói rằng họ mệt mỏi và tiếp tục mệt mỏi và không thể đi làm”, Tiến sĩ Brayden Yellman, một chuyên gia tại Trung tâm Bateman Horne tại Salt Lake City, bang Utah, Hoa Kỳ, cho biết.

Báo cáo dựa vào ký ức của bệnh nhân mà không xác minh chẩn đoán của họ thông qua hồ sơ bệnh án.

Tiến sĩ Daniel Clauw, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mệt mỏi và Đau mãn tính của Đại học Michigan, cho biết điều đó có thể dẫn đến việc tính toán quá mức so với thực tế, nhưng các chuyên gia tin rằng chỉ một phần nhỏ số người mắc hội chứng mệt mỏi kinh niên được chẩn đoán.

Các bác sĩ vẫn chưa thể xác định nguyên nhân gây ra hội chứng mệt mỏi kinh niên. Ảnh: Shutterstock

Ở Mỹ, nó chưa bao giờ trở thành một phương pháp chẩn đoán phổ biến về mặt lâm sàng vì không có loại thuốc nào được phê duyệt cho nó. Không có hướng dẫn điều trị nào cho nó,” Clauw nói.

Các quan chức CDC cho biết, số liệu kiểm đếm có thể bao gồm một số bệnh nhân mắc bệnh Covid kéo dài đang bị kiệt sức kéo dài.

Long Covid được định nghĩa rộng rãi là các vấn đề sức khỏe mãn tính hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm sau khi bị nhiễm Covid-19 cấp tính.

Triệu chứng có thể khác nhau, nhưng một nhóm nhỏ bệnh nhân có các vấn đề tương tự như người mắc hội chứng mệt mỏi kinh niên.

Yellman nói: “Chúng tôi nghĩ đó là cùng một căn bệnh. Nhưng Covid kéo dài được các bác sĩ chấp nhận rộng rãi hơn và được chẩn đoán nhanh hơn nhiều”.

Powell, một trong những bệnh nhân của Yellman, là một sinh viên thể thao bị mắc bệnh trong chuyến đi đến Belize ở Trung Mỹ khi còn học trung học. Các bác sĩ cho rằng đó là sốt rét và cô ấy dường như đã bình phục.

Nhưng cô ấy bị kiệt sức dai dẳng, khó ngủ và nôn mửa tái phát. Cô cho biết dần dần cô phải ngừng chơi thể thao và gặp khó khăn khi làm bài tập ở trường.

Sau 5 năm, cô được chẩn đoán mắc chứng mệt mỏi kinh niên và bắt đầu đạt được sự ổn định nhất định thông qua việc truyền chất lỏng và thuốc thường xuyên.

Cô tốt nghiệp Đại học Utah và hiện đang làm việc cho một tổ chức giúp đỡ các nạn nhân bạo lực gia đình.

Powell nói: “Khi tôi đến phòng cấp cứu hoặc đến gặp bác sĩ khác, thay vì nói rằng tôi mắc hội chứng mệt mỏi mãn tính, tôi thường nói rằng tôi mắc bệnh Covid kéo và tôi được tin tưởng gần như ngay lập tức”.