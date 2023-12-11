Chuyên gia tiết lộ cách “khơi dậy” hiệu quả đối với các cặp vợ chồng đang giảm ham muốn trong “chuyện ấy”

Nhưng họ không cần phải lo lắng. Cuộc sống tình dục của nhiều người không thú vị/ít lần/thỏa mãn như mong muốn. Và sự dao động trong ham muốn là hoàn toàn bình thường.

Khi tôi đặt câu hỏi này cho bạn bè, tôi nhận được câu trả lời khác nhau từ mỗi người tôi hỏi. Mẫu số chung là, trong hầu hết các trường hợp, cuộc sống tình dục của họ không tốt như mong muốn. Và tất cả đều có vẻ hơi ngại ngùng khi đề cập về điều đó.

Có nhiều nguyên nhân cho điều này, theo chuyên gia tình dục Mary Foxworth. Cuộc sống làm việc là chủ yếu gây trở ngại.

Bà đã nhận thấy một mô hình rõ ràng trong nhiều khách hàng của mình, cho thấy một mối liên hệ giữa căng thẳng liên quan đến công việc và ham muốn tình dục. Chúng ta làm việc quá chăm chỉ.

Foxworth nói: “Chúng ta sống trong một thành phố thương mại và có nhịp độ nhanh, nơi khen thưởng mọi người vì sự chăm chỉ đó, nhưng nó thường gây tổn hại đến chất lượng sức khỏe, sự thân mật và các mối quan hệ cá nhân của chúng ta”.

Dành thời gian và mát-xa cho nhau mà không mong đợi được đáp lại hay tình dục sẽ giúp nuôi dưỡng sự thân mật. Ảnh: Shutterstock

Foxworth – người mô tả một nhà tình dục học là người “góp phần hiểu biết về tình dục con người” – cho biết một phần của vấn đề là chúng ta không được khuyến khích ưu tiên sự thư giãn và khoái cảm của mình.

Cô nói: “Điều này rất quan trọng để kết nối với cơ thể, tình dục và bạn đời”. Ngoài ra, cô ấy nói, nhiều người trong chúng ta không hiểu sự mất cân bằng nội tiết tố có thể làm giảm ham muốn tình dục.

“Ví dụ, nhiều khách hàng nam của tôi không nhận ra rằng họ đang trải qua thời kỳ mãn kinh (thời kỳ mãn kinh ở nam giới) , được phân loại là do giảm testosterone và ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và có thể gây ra rối loạn cương dương.”

Tất cả những điều này đều có thể điều trị được - giống như tình trạng khô âm đạo xảy ra ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh.

Nhưng điều quan trọng cần nhớ là sức khỏe sinh lý và tâm lý đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe đời sống tình dục của chúng ta.

Ví dụ, rối loạn chức năng cương dương có thể liên quan đến chứng rối loạn lo âu hoặc bệnh gì đó nghiêm trọng như bệnh tim . Vì vậy, hãy kiểm tra xem tình trạng mất ham muốn vẫn tiếp diễn trong một mối quan hệ tích cực hay không.

Dù chúng ta thích ý tưởng về một đời sống tình dục tuyệt vời nhưng nhiều người trong chúng ta lại không nỗ lực nhiều để dành thời gian cho nó.

Nếu chúng ta dành thời gian cho công việc, cuộc sống xã hội, bạn bè và con cái, liệu chúng ta có nên sắp xếp thời gian cho tình dục vào cuộc sống của mình không?

Hoàn toàn có thể, Foxworth nói, người đảm bảo với tôi rằng cô ấy và chồng chưa cưới của cô ấy không có đời sống tình dục điên rồ, cuồng nhiệt mà bạn có thể tưởng tượng một ở nhà tình dục học có thể có.

Cô nói: “Chúng tôi rất hạnh phúc với sự thân mật chung của chúng tôi. Chúng tôi duy trì kết nối thông qua sự tiếp xúc cơ thể, dành thời gian và mát xa cho nhau” – mà không có kỳ vọng về sự có đi có lại hoặc tình dục, đơn giản vì điều đó khiến người kia cảm thấy dễ chịu. Nhiều chuyên gia ủng hộ sự thân mật phi tình dục như vậy để nuôi dưỡng sự thân mật.

Foxworth khuyên mọi người nên sắp xếp thời gian cho sự thân mật và niềm vui. Ảnh: Shutterstock

Cô ấy thường xuyên khuyên mọi người nên sắp xếp thời gian cho sự thân mật và niềm vui.

“Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho những bậc cha mẹ cần tổ chức người chăm sóc cho con mình”, Foxworth nói

Cô cho biết việc sắp xếp thời gian cho sự thân mật nghe có vẻ hơi quá chặt chẽ nhưng khi mọi người sắp xếp thời gian cho sự thân mật, điều đó cho thấy sự thân mật là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, nó có thể giúp tạo ra sự mong chờ về điều gì đó tuyệt vời, mới mẻ hoặc thú vị để thử.

Cũng giống như việc giảm ham muốn tình dục là điều bình thường, việc đối phương muốn quan hệ nhiều hơn là điều bình thường.

Đừng tin vào những định kiến ​​- rằng đàn ông lúc nào cũng muốn tình dục và phụ nữ cần được quyến rũ. Sở thích của mọi người là khác nhau.

Hãy mạnh dạn nói chuyện với đối phương về những gì họ muốn, những gì họ thích. Và hãy nói với họ những gì bạn thích, Foxworth nói.

Suy cho cùng, khi ngủ với người này, bạn phải nói chuyện được với họ, dù ở không gian riêng tư hay trong một buổi trị liệu.

Điều này rất quan trọng, vì nếu một trong hai bạn đang lo lắng về việc ít quan hệ hơn, rất có thể bạn sẽ tưởng tượng ra lý do cho điều này: anh ấy/cô ấy không còn yêu hay thích mình nữa.

Những mối lo ngại này gần như chắc chắn là không có cơ sở nhưng điều này sẽ làm tăng thêm sự lo lắng và sẽ khiến tình dục đi xuống hơn nữa.

Foxworth khuyên, nếu đối phương đang làm điều gì đó thực sự khiến bạn không muốn quan hệvới họ - chẳng hạn như một thói quen khó chịu - thì đó càng là lý do để nói chuyện. Nhưng hãy sử dụng sự nhạy cảm và lòng tốt.

Mùi cơ thể và các vấn đề liên quan đến vệ sinh cá nhân ở bạn tình của họ là những lời phàn nàn phổ biến nhất mà cô nghe được từ khách hàng.

Cô nói: “Nhiều người chưa được giáo dục về cách chăm sóc cơ thể của mình. Nếu đó là vấn đề duy nhất giảm hứng thú trong phòng ngủ thì nó có thể dễ dàng giải quyết – bằng sự nhạy cảm và lòng tốt. Bạn thậm chí có thể tắm cùng nhau”.

Nhiều người trưởng thành có thể cho rằng mình đã “quá già”. Ảnh: Shutterstock

Ngoài ra, khi nói đến tình dục, nhiều người trưởng thành có thể cho rằng mình đã “quá già”.

Foxworth nói: “Thật là một sự bất công trắng trợn khi chúng ta cảm thấy mình cần phải chấp nhận sự suy giảm ham muốn, sự thân mật và khoái cảm khi chúng ta già đi. Chúng tôi tuyệt đối không làm vậy!”

Cô ấy nói ham muốn giảm sút khi chúng ta già đi thường là kết quả của sự suy giảm hormone estrogen ở phụ nữ và testosterone ở nam giới và những vấn đề này có thể dễ dàng giải quyết bằng nhiều phương pháp điều trị.