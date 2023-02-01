Theo thông tin chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam, vì bị soi mói về cơ thể của mình, chị Lý đã quyết tâm ăn kiêng, giảm cân bằng mọi cách. Sau 2 tháng, chị Lý thực sự đã giảm được tới 10kg. Một mức cân tuyệt vời. Tuy nhiên, cái giá chị phải trả cho việc có được vóc dáng thon gọn quá nhanh cũng không hề rẻ chút nào!

Chị Lý đột nhiên rơi vào tình trạng thường chỉ gặp ở phụ nữ sau sinh dù bản thân chưa từng trải qua sinh nở, đó là giãn nở âm đạo nghiêm trọng. Chị cho biết, bản thân rất bất ngờ khi đột nhiên mình bị són tiểu mỗi khi hắt hơi hay cười lớn. Ngay cả bạn trai chị cũng phàn nàn về việc vùng kín của chị ngày càng “lỏng lẻo”. Không chỉ xấu đi về mặt thẩm mỹ mà còn bị giảm độ co thắt nghiêm trọng dẫn tới không còn khoái cảm khi quan hệ tình dục.

Lo lắng vô cùng, chị Lý xin nghỉ làm với lý do bị sốt cao rồi một mình tìm đến bác sĩ để thăm khám. Kết quả cho thấy chị bị giãn nở âm đạo, rối loạn cơ sàn chậu do giảm cân quá nhanh.

Theo bác sĩ Hoàng Chi Hồng thuộc Trung tâm Y học Thẩm mỹ của Bệnh viện Quản lý Sức khỏe Beitou (Đài Loan, Trung Quốc) hầu hết mọi người đều nghĩ rằng âm đạo bị giãn nở là vấn đề chỉ phụ nữ sau sinh mới gặp phải. Nhưng trên thực tế, việc giảm cân nhanh chóng cũng có thể dẫn đến tình trạng giãn nở âm đạo ở nhiều mức độ khác nhau. Bởi vì sau khi giảm cân, vùng kín có thể bị mất nhiều collagen hoặc giảm khối lượng cơ nên mất đi độ đàn hồi.

Ngoài ra, quan niệm những những có âm đạo “lỏng lẻo”, rộng hoặc thiếu đàn hồi mà chưa sinh nở là do quan hệ tình dục quá nhiều cũng là sai lầm. Cơ địa kém bẩm sinh, lão hóa, vận động không đúng cách cũng sẽ ảnh hưởng đến độ săn chắc và đàn hồi của âm đạo.

Khắc phục tình trạng giãn nở âm đạo

Có nhiều phương pháp cải thiện và điều trị giãn nở âm đạo, rối loạn cơ sàn chậu. Ví dụ như tập luyện thể dục đúng cách, nhất là các bài tập Kegel. Trong trường hợp vật lý trị liệu không giúp ích thì cần đi gặp các bác sĩ phụ khoa hoặc bác sĩ tiết niệu để tái tạo sàn chậu tổn thương. Phẫu thuật thẩm mỹ thu hẹp âm đạo cũng là một phương pháp được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn.

- Có nên dùng thuốc se khít âm đạo?

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh Văn phòng Trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến, bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin trên phapluat.suckhoedoisong, chị em tốt nhất không nên sử dụng các loại thuốc se khít, nếu đã sử dụng chẳng may gặp tình trạng khô rát, ra khí hư nhiều, khí hư có mùi hôi… thì nên đến gặp bác sĩ sản phụ khoa để được tư vấn, hướng dẫn điều trị đúng tránh tình trạng bệnh chuyển biến nặng mới đến viện.

Chị em tốt nhất không nên sử dụng các loại thuốc se khít. Ảnh: Internet

Các chuyên gia sản phụ khoa cũng khuyến cáo, không có loại thuốc nào mà có nhiều tác dụng trong một sản phẩm như vậy. Ngay cả những thuốc được cấp phép của Bộ Y tế cũng chỉ có thể có một vài tác dụng.

Vì thế, chị em phải hết sức cần trọng, không tin theo những lời quảng cáo, thổi phồng công dụng của sản phẩm đánh vào lòng tin của người dùng. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lo ngại có thể một số sản phẩm chứa các hormon có tác dụng thu nhỏ tức thời cô bé, làm cho người dùng lầm tưởng thuốc có tác dụng thực sự nên sử dụng lâu dài. Như vậy sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng.

- Tập Kegel thế nào?

Theo Sức khỏe và đời sống, bài tập Kegel có thể tập ở mọi nơi, mọi lúc khi bạn đã tập thành thạo. Tuy nhiên, khi mới tập bạn có thể tìm một mặt phẳng thoải mái để ngồi hoặc nằm tập.

Giữ hoặc bóp cơ sàn chậu trong 3 giây, sau đó thư giãn trong 3 giây. Đảm bảo không để thắt chặt dạ dày hoặc cơ đùi của bạn và đừng lo lắng nếu bạn không thể kéo dài cả 3 giây trong lần thử đầu tiên.

Để thử các bài tập nâng cao hơn, thực hành tăng thời gian bạn đang giữ lên 5 giây.

Bài tập Kegel. Ảnh: Internet

Lặp lại toàn bộ quá trình này 15 lần trong một phiên tập. Tốt nhất nên làm chúng mỗi ngày, theo lịch trình định kỳ. Có thể cài lời nhắc vào điện thoại.

Khi bạn tiến bộ hơn, bạn có thể tăng phiên Kegel lên 3 phiên một ngày. Mỗi tuần, tăng thời gian giữ của bạn thêm 1 giây cho đến khi bạn có thể co bóp trong 10 giây cho mỗi bài tập Kegel.

Phụ nữ có thể thử kết hợp các quả bóng Kegel, những quả bóng nhỏ mà bạn chèn vào âm đạo để tập thể dục cơ sàn chậu. Hiện thị trường cũng có các thiết bị kích thích phù hợp với các bài tập Kegel. Tuy nhiên, các thiết bị này thường nhắm tới tạo ra các khoái cảm trong hoạt động tình dục.