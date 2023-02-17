Gặp 3 triệu chứng này coi chừng ung thư tuyến tiền liệt đang tấn công, nam giới mau khám sớm để thoát ''án tử''

Sức khỏe 17/02/2023 06:59

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới.

Ung thư tuyến tiền liệt xảy ra khi các tế bào ở tuyến tiền liệt, một tuyến có hình như quả óc chó ở nam giới phát triển không kiểm soát và tạo thành một khối, còn được gọi là khối u.

Gặp 3 triệu chứng này coi chừng ung thư tuyến tiền liệt đang tấn công, nam giới mau khám sớm để thoát ''án tử'' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong hầu hết các trường hợp, ung thư tuyến tiền liệt không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào, đặc biệt là ở giai đoạn đầu, đó là lý do tại sao các chuyên gia khuyên bạn nên đi kiểm tra định kỳ để tránh chẩn đoán và điều trị muộn.

Các triệu chứng phổ biến nhất của ung thư tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt là một tuyến nằm ở khung chậu dưới, ngay dưới bàng quang. Nó bao quanh niệu đạo, là một ống giúp thải nước tiểu ra khỏi bàng quang. Đây là lý do tại sao khi khối u phát triển sẽ chèn ép vào ống dẫn đến các triệu chứng tiết niệu. Chúng bao gồm:

Gặp 3 triệu chứng này coi chừng ung thư tuyến tiền liệt đang tấn công, nam giới mau khám sớm để thoát ''án tử'' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
  • Nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn, thường xuyên vào ban đêm
  • Nhu cầu đi vệ sinh gấp
  • Khó bắt đầu đi tiểu (do dự)
  • Rặn hoặc mất nhiều thời gian khi đi tiểu
  • Dòng chảy yếu
  • Cảm thấy rằng bàng quang của bạn có nước tiểu không được làm trống hoàn toàn
  • Có máu trong nước tiểu

Các vấn đề về tiết niệu có thể không phải là triệu chứng duy nhất

Đối với những người bị ung thư tuyến tiền liệt, các vấn đề về tiết niệu có thể không phải là triệu chứng duy nhất. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch, đau liên tục ở lưng, hông hoặc xương chậu và xuất tinh đau có thể là các triệu chứng khác liên quan đến căn bệnh này.

Điều quan trọng cần lưu ý là có bất kỳ triệu chứng nào trong số này không nhất thiết có nghĩa là bạn bị ung thư tuyến tiền liệt. Những điều này có thể xảy ra do các điều kiện khác. Đừng hoảng sợ và hãy kiểm tra tuyến tiền liệt của bạn.

Khi nào nên đi khám bác sĩ

Gặp 3 triệu chứng này coi chừng ung thư tuyến tiền liệt đang tấn công, nam giới mau khám sớm để thoát ''án tử'' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không được chẩn đoán hoặc điều trị, ung thư tuyến tiền liệt có thể di căn, nghĩa là nó có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Phần phổ biến nhất bao gồm xương. Từ lưng đến hông đến xương sườn, hãy coi chừng bất kỳ dấu hiệu di căn xương nào.

Chúng bao gồm: Sưng ở chân hoặc bàn chân, sụt cân không chủ ý, không rõ nguyên nhân, tê và yếu ở các chi.

Tại sao tầm soát thường xuyên là cần thiết

Rất nhiều lần, các triệu chứng tiết niệu có thể bị hiểu nhầm là một vấn đề lành tính hoặc vô hại về tiết niệu có thể bị nhầm với ung thư tuyến tiền liệt. Cả hai tình huống có thể làm phức tạp vấn đề.

Để chắc chắn, cần phải đi kiểm tra tuyến tiền liệt. Điều này sẽ không chỉ xóa tan sự nhầm lẫn mà còn cung cấp một kế hoạch điều trị phù hợp. Trong một số trường hợp, ung thư tuyến tiền liệt có thể không có triệu chứng, nghĩa là có thể không có dấu hiệu hoặc triệu chứng. Đây là lúc kiểm tra sức khỏe có thể giúp phát hiện bệnh. Chẩn đoán kịp thời là cực kỳ quan trọng để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong.

Ai có nguy cơ dễ bị ung thư tuyến tiền liệt?

Gặp 3 triệu chứng này coi chừng ung thư tuyến tiền liệt đang tấn công, nam giới mau khám sớm để thoát ''án tử'' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Mayo Clinic, một số yếu tố nguy cơ phổ biến của ung thư tuyến tiền liệt bao gồm:

  • Tuổi lớn hơn tức là những người từ 50 tuổi trở lên
  • Chủng tộc, nhiều cơ quan y tế cho rằng người da đen có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn các chủng tộc khác.
  • Tiền sử gia đình bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc do di truyền.
  • Béo phì

Theo Times of India

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