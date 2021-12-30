FPT Long Châu: Phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội

Sức khỏe 30/12/2021 14:14

Phát triển kinh doanh bền vững, gắn liền với các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, FPT Long Châu tiếp tục thực hiện chiến dịch “Long Châu Sẻ Chia” lần thứ tư trong năm 2021 bằng việc trao tặng 210.000 ngày thuốc và 140 tấn gạo nhằm tri ân cộng đồng, chung tay mang đến một cái Tết bình an cho những hoàn cảnh kém may mắn.

 

Ngày 30/12/2021, đồng loạt hơn 400 nhà thuốc trong hệ thống FPT Long Châu tại 53 tỉnh thành trên toàn quốc đã tiến hành trao tặng 70.000 phần quà gồm thuốc và gạo miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có mặt nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Đây là hoạt động tri ân và cảm ơn cộng đồng đã ủng hộ và đồng hành cùng nhà thuốc Long Châu trong suốt chặng đường phát triển thời gian qua, cùng với những gửi gắm hy vọng cho một năm mới tốt đẹp, tươi sáng và khỏe mạnh hơn đến với cộng đồng.

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FPT Long Châu tri ân cộng đồng, mong Tết bình an với 210.000 ngày thuốc và 140 tấn gạo

Khởi động từ đầu năm 2021, Chương trình “Long Châu Sẻ Chia” được FPT Long Châu đầu tư và cam kết thực hiện dài hơi. Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail, kiêm Tổng giám đốc FPT Long Châu cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng, doanh nghiệp chỉ phát triển bền vững khi gắn kết chặt chẽ với cộng đồng. Phát triển kinh doanh phải đi liền với đóng góp cho xã hội, như là lẽ tự nhiên của cuộc sống “cho đi, tức là được nhận về”, đó là cốt lõi của sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đại dịch vừa qua càng cho chúng ta nhận ra rằng, mỗi cánh tay đưa ra sẽ góp phần thúc đẩy xã hội nhanh chóng trở về trạng thái “bình thường mới”, và chúng tôi tự xem đó là hoạt động mà chúng tôi luôn chú trọng, vì một Việt Nam khoẻ mạnh, bình an.”

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Chương trình “Long Châu Sẻ Chia” được FPT Long Châu đầu tư và cam kết thực hiện dài hơi.

Như cam kết trước đây, “Long Châu Sẻ Chia” sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho cộng đồng với nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong các năm tiếp theo. Cụ thể ngoài hoạt động trao tặng gạo và thuốc thường kỳ, trong thời gian sắp tới, FPT Long Châu sẽ cùng các hãng dược phẩm hàng đầu trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động tư vấn sức khỏe miễn phí cho cộng đồng dân cư nhằm giúp người bệnh xác định sớm giai đoạn bệnh và tổ chức những buổi thăm khám kết hợp với các bệnh viện chuyên khoa tới các vùng sâu vùng xa, ít có điều kiện tiếp cận với điều kiện y tế tốt. Chúng tôi mong rằng, FPT Long Châu sẽ góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khoẻ cho người Việt – Cần thuốc, ghé Long Châu!

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FPT Long Châu luôn coi phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, thành viên công ty Bán lẻ FPT, chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc, đặc biệt thuốc theo đơn bác sĩ, các sản phẩm bổ trợ và chăm sóc sức khoẻ. Cùng với đó là các dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhất, tiện lợi nhất cho người bệnh như mua hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi khi cho khách hàng đặt qua app Long Châu, hay website www.nhathuoclongchau.com,  hay gọi tổng đài 18006928 và tại hệ thống hơn 400 nhà thuốc trên toàn quốc.

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Từ khóa:   nhà thuốc sức khỏe nhà thuốc Long Châu

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