Cao Bằng: Người về từ vùng dịch cấp độ 3,4 phải xét nghiệm Covid-19, dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu từ 30/12

Cụ thể, UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu từ 6h ngày 30/12 dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử trên địa bàn toàn tỉnh, không tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao dịp tết Dương lịch cũng như tết Nguyên đán 2022. Đối với các lễ hội chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Đối với các hội nghị tổng kết cuối năm yêu cầu không quá 50 người và thực hiện nghiêm qui định 5K.

Những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận số ca nhiễm tăng cao, đặc biệt tại thành phố và 2 huyện Trùng Khánh, Hòa An có các trường hợp nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây. Dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần, dự báo số lượng người dân đến và trở về tỉnh nghỉ Tết sẽ tăng lên. Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3697/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022.

Với các trường hợp đến/về tỉnh Cao Bằng nghỉ Tết, khuyến khích xét nghiệm COVID-19 trước khi vào tỉnh. Các trường hợp đến hoặc trở về từ các địa phương, khu vực cấp độ 4 (vùng đỏ), các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, khi vào Cao Bằng phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72h. Trường hợp chưa có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 kết quả âm tính mới được vào tỉnh.

Trong dịp nghỉ Tết, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khuyến cáo toàn thể nhân dân hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh; tại các địa phương trong tỉnh khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt là từ các địa phương có cấp độ dịch thấp đến các địa phương có cấp độ dịch cao hơn và ngược lại (trừ các hoạt động vận chuyển lưu thông hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh).

Không tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022; đối với các lễ hội xuân chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội và dừng các hoạt động văn nghệ.

Không tụ tập ăn uống đông người sau khi kết thúc các cuộc họp, hội nghị tổng kết cuối năm. Hạn chế tối đa số người tại các đám cưới, đám hiếu, hỷ, gia đình tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm với chính quyền địa phương bằng văn bản; UBND cấp xã, Tổ COVID cộng đồng giám sát việc thực hiện theo quy định.

Ảnh: Sở Y tế tỉnh Cao Bằng.

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch tại chợ, nơi tập trung đông người. Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022, các khu vui chơi giải trí, khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, không tập trung đông người; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 23/7.

Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên đủ 2 mũi hoàn thành trong tháng 12/2021; trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vắc xin trong tháng 1/2022; hoàn thành mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I/2022. Tiếp tục chủ động, rà soát, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, ô xy y tế theo đúng quy định để chủ động trước những diến biến mới của dịch COVID-19. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng mô hình tổ chăm sóc y tế lưu động để kịp thời theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà, F1 cách ly tại nhà.

Tính đến 20h ngày 29/12, toàn tỉnh Cao Bằng ghi nhận 493 ca nhiễm Covid-19. Riêng ngày 29/12, phát hiện 35 ca mắc COVID-19, trong đó Thành phố Cao Bằng 20 trường hợp, Huyện Hòa An 07 trường hợp, Huyện Trùng Khánh 01 trường hợp (liên quan đến ổ dịch tại Thị trấn Trà Lĩnh), Huyện Quảng Hòa 03 trường hợp, Huyện Hà Quảng 04 trường hợp (liên quan đến ổ dịch tại phường Đề Thám, Thành phố).