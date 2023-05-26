Em bé vừa chào đời phải khâu 21 mũi trên đầu vì sai lầm nghiêm trọng của người nhà!

Sức khỏe 26/05/2023 06:43

Theo gia đình kể lại, trẻ đẻ đường dưới, tại nhà, do bác dâu tự đỡ. Sau đẻ thấy vùng đầu trẻ có một khối bùng nhùng, có màng dính, bác dâu đã dùng dao cắt bỏ.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 15/5, bệnh nhi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu trong tình trạng vùng da đầu của trẻ bị lóc diện rộng.

Theo gia đình kể lại, trẻ đẻ đường dưới, tại nhà, do bác dâu tự đỡ. Sau đẻ thấy vùng đầu trẻ có một khối bùng nhùng, có màng dính, bác dâu đã dùng dao cắt bỏ.

Cắt màng dính xong, thấy vùng đầu trẻ chảy nhiều máu, gia đình xác định là người nhà cắt vào da đầu trẻ nên đã đưa đi viện.

Phẫu thuật cấp cứu bé, bác sĩ khâu 21 mũi vết thương vùng đầu. Sau phẫu thuật, bé được chuyển về phòng sơ sinh của khoa Nhi điều trị.

Em bé vừa chào đời phải khâu 21 mũi trên đầu vì sai lầm nghiêm trọng của người nhà! - Ảnh 1

Bệnh nhi được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu ngày 15/5 - Ảnh: Vietnamnet.

Theo thông tin từ VTC news, qua 7 ngày điều trị, chăm sóc tích cực, vết thương vùng đầu ổn định, được cắt chỉ và trẻ đã ra viện.

Bác sỹ khuyến cáo người dân, không nên sinh con tại nhà khi không có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Trong quá trình sinh nở có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và con như nhiễm trùng; băng huyết; xuất huyết sau sinh ở mẹ; uốn ván rốn; ngạt sau sinh ở con… Các bà mẹ cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc trước sinh cũng như đảm bảo quá trình sinh nở an toàn.

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