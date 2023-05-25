Ninh Bình: Bé sơ sinh chào đời với 5 vòng dây quấn cổ, bé khỏe mạnh và hồng hào sau sinh

Tin y tế 25/05/2023 11:28

Được xem là một trong những trường hợp đặc biệt khi bé chào đời an toàn với 5 vòng dây rốn quấn cổ.

Thông tin từ Báo Nhân Dân cho hay, sản phụ N.T.H (27 tuổi, Ninh Bình) đã sinh bé trai đầu lòng an toàn dù em bé có 5 vòng dây rốn quấn cổ.

 

Được biết, trong thai kỳ, sản phụ từng dọa sảy ra máu nhiều từ tuần thứ 6. Đến tuần 23, sản phụ phát hiện tiểu đường thai kỳ.

Ở tuần thai 37, qua siêu âm, bác sĩ phát hiện thai nhi có 5 vòng dây rốn quấn cổ. Tim thai dao động có những lúc kém nên sản phụ được chỉ định nhập viện mổ lấy thai.

Ê-kíp bác sĩ đã đỡ thành công lấy một bé trai nặng 2.500g hồng hào, khỏe mạnh, khóc to. Sau mổ, sức khỏe sản phụ và em bé đều ổn định.

Ninh Bình: Bé sơ sinh chào đời với 5 vòng dây quấn cổ, bé khỏe mạnh và hồng hào sau sinh - Ảnh 1
Sau sinh, bé khỏe mạnh, hồng hào. Ảnh: Nhân Dân

Theo Dân Trí trước đó, vào tháng 4/2023, một sản phụ cũng sinh con với 5 vòng dây quấn cổ. Nhờ quyết định mổ bắt con kịp thời, em bé nặng 2,6kg đã chào đời an toàn.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hà, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI thông tin trên Báo Dân Trí cho hay, dây rốn quấn cổ là tình trạng khá phổ biến ở thai nhi. Tuy nhiên, dây rốn quấn cổ thường từ một đến hai vòng, các trường hợp dây rốn quấn cổ từ 5 vòng như của chị N.T.N. là rất hiếm, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thai nhi.

Trong quá trình khám thai, siêu âm, chị N. được các bác sĩ chẩn đoán tình trạng dây rốn quấn cổ. Chị N. khá lo lắng, chỉ biết đếm từng ngày chờ sinh và mong con bình an khỏe mạnh.

Ninh Bình: Bé sơ sinh chào đời với 5 vòng dây quấn cổ, bé khỏe mạnh và hồng hào sau sinh - Ảnh 2
Bác sĩ đỡ cho ca mổ trẻ bị dây rốn quấn 5 vòng bình an. Ảnh: Dân Trí

"Điều gây khó khăn nhất trong ca mổ này chính là vấn đề thời gian. Nếu không kịp thời mổ lấy thai có thể gây nguy cơ suy thai, ngạt sau sinh, thậm chí là thai lưu trong một số trường hợp. Với những mẹ đã mổ đẻ nhiều lần như chị N. thì những rủi ro trong quá trình sinh thai phụ gặp phải cũng sẽ nhiều hơn", bác sĩ Hà thông tin trên Báo Dân Trí cho biết.

Theo bác sĩ, việc dây rốn quấn cổ sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho quá trình phát triển của thai nhi, vì vậy để hạn chế tình trạng này, mẹ nên hạn chế hoạt động mạnh, vận động quá sức, tránh ngủ muộn, ngủ sai tư thế,...

Tuy nhiên, vẫn không thể tránh khỏi các trường hợp dây rốn quấn cổ thai nhi xảy ra mặc dù bạn đã làm tất cả các điều trên. Vì vậy, nếu bạn phát hiện dấu hiệu bất thường như thai nhi quẫy đạp hoặc không cử động, mẹ nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

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Từ khóa:   Ninh Bình sản phụ dây rốn quấn cổ

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