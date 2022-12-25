Duy trì thị lực tốt, nâng cao chất lượng tầm nhìn bằng 5 bí quyết cực đơn giản này

Thực hiện theo những cách tự nhiên này để duy trì đôi mắt khỏe mạnh và thị lực tối ưu.

Quá nhiều thời gian trên màn hình có thể dẫn đến mệt mỏi thị giác. Tuy nhiên, quy tắc 20-20-20 rất được khuyến khích bởi các bác sĩ nhãn khoa. Vì vậy, thông thường, sau mỗi 20 phút nhìn vào màn hình, hãy nhớ nhìn đi chỗ khác trong 20 giây ở khoảng cách 20 feet (khoảng 6 mét) với bạn. Hãy cân nhắc việc nhìn ra ngoài cửa sổ vào một vật thể có vẻ ở xa, chẳng hạn như một cái cây.

Thời gian trên màn hình là một mối quan tâm lớn những ngày này. Thế hệ trẻ cuối cùng dành phần lớn thời gian dán mắt vào màn hình, chẳng hạn như máy tính xách tay, điện thoại thông minh, tivi và các thiết bị điện tử khác.

​Tròng kính Blue Cut và kính râm

Nếu bạn sử dụng các thiết bị kỹ thuật số trong nhiều giờ, bạn nên đeo tròng kính chặn ánh sáng xanh hoặc tròng kính cắt màu xanh lam, có lớp phủ đặc biệt giúp hấp thụ và ngăn chặn ánh sáng xanh năng lượng cao có hại và tia UV xâm nhập vào mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như vậy, kính râm được xem như một phụ kiện thời trang có thể che chắn cho đôi mắt của bạn khỏi tia cực tím của ánh nắng mặt trời. Khi mua kính râm, hãy đảm bảo rằng bạn mua loại có khả năng ngăn cản 99 đến 100% tia UV-A và UV-B.

​Ăn uống lành mạnh để duy trì tầm nhìn của bạn

Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghe người lớn nói rằng cà rốt rất tốt cho thị lực. Tuy nhiên, tiêu thụ một chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả, đặc biệt là các loại rau có màu xanh đậm như rau bina, cải xoăn hoặc rau cải xanh, cũng rất quan trọng để duy trì thị lực.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ăn cá nước lạnh có nhiều axit béo omega-3, chẳng hạn như cá hồi, cá hồi hồ, cá thu, cá mòi, cá ngừ và cá bơn, cũng đã được chứng minh là giúp tăng cường sức khỏe của mắt.

Tập thể dục

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Hoạt động thể chất có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng ban đầu và tiến triển, cũng như giảm huyết áp, viêm nhiễm và stress oxy hóa, và quan trọng là tỷ lệ mắc hầu hết các bệnh mãn tính thấp hơn. Tập luyện aerobic có ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng nhận thức tốt hơn. Do đó, một bộ não khỏe mạnh có thể giúp bạn nhìn và quan sát tốt hơn.

Chườm lạnh

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Là một phần trong danh sách kiểm tra sức khỏe và chăm sóc mắt, chườm lạnh là một cách khắc phục tự nhiên tuyệt vời để đảm bảo rằng đôi mắt của bạn cảm thấy tươi mới mỗi ngày. Nó đặc biệt hữu ích trong mùa đông khi chất lượng không khí kém. Sử dụng mặt nạ nén để trong tủ lạnh giúp giảm mệt mỏi và cũng hỗ trợ điều trị khô mắt, đau đầu và mất ngủ.

Theo Times of India