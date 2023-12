Tăng cân là một vấn đề đáng lo ngại. Tình trạng sức khỏe tổng thể của một người trở nên tồi tệ hơn do một số lý do và lý do nổi bật nhất trong số đó là trọng lượng dư thừa. Tăng cân là một mối đe dọa vì nó có khả năng làm xáo trộn sức khỏe của một cá nhân. Do đó, đối với hầu hết các bệnh, các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe luôn khuyên nên kiểm soát cân nặng trước.

Ảnh minh họa: Internet Có một số bệnh liên quan đến tăng cân và điều rất quan trọng là phải hiểu mối liên hệ giữa các bệnh và tình trạng tăng cân để có hành động kiểm soát cân nặng kịp thời có thể cứu sức khỏe khỏi bị suy giảm. Bệnh tiểu đường loại 2 Ảnh minh họa: Internet Khoảng 8 trong số 10 người mắc bệnh tiểu đường loại 2 bị thừa cân hoặc béo phì, Viện Quốc gia Hoa Kỳ về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận gợi ý rằng nếu bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, hãy giảm 5 đến 7% trọng lượng cơ thể. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự khởi phát của bệnh tiểu đường loại 2. Huyết áp cao Mối liên hệ giữa thừa cân và huyết áp cao là một lĩnh vực được các nhà nghiên cứu quan tâm. Có một mối tương quan trực tiếp giữa huyết áp và cân nặng. Những người bị huyết áp cao luôn được khuyên nên giảm cân trước và thêm các bài tập thể dục vào thói quen hàng ngày của họ. Bệnh tim Ảnh minh họa: Internet Các nghiên cứu cho biết béo phì dẫn đến sự phát triển của bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch độc lập với các yếu tố nguy cơ tim mạch khác. Các cơ chế mà béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch liên quan đến những thay đổi trong thành phần cơ thể có thể ảnh hưởng đến huyết động và thay đổi cấu trúc tim, các báo cáo nghiên cứu cũng cho biết. Thừa cân là một yếu tố dự đoán độc lập mạnh mẽ về bệnh tim ngay cả khi không có các yếu tố rủi ro khác. ​Ung thư vú, ruột kết, nội mạc tử cung và các bệnh ung thư khác Theo một nghiên cứu, ung thư vú (sau mãn kinh), đại tràng-trực tràng, nội mạc tử cung, buồng trứng, tuyến tụy, thận, túi mật, tim dạ dày, gan, thực quản (ung thư biểu mô tuyến), u màng não, tuyến giáp và đa u tủy có mối liên hệ tích cực với thừa cân. Bệnh gan nhiễm mỡ Như tên cho thấy, bệnh gan nhiễm mỡ là khi chất béo tích tụ trong gan vượt quá mức bình thường. Thông thường gan chứa một lượng nhỏ chất béo. Khi mức chất béo này tăng lên từ 5 đến 10% trọng lượng gan của bạn sẽ bị gan nhiễm mỡ. Trong khi gan nhiễm mỡ do rượu là một hiện tượng phổ biến, béo phì có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Ngưng thở khi ngủ Ảnh minh họa: Internet Giảm cân có liên quan trực tiếp đến chứng ngưng thở khi ngủ, đây là tình trạng mà kiểu ngủ bình thường của một người bị xáo trộn trong chu kỳ của giấc ngủ. Trong tình trạng này, một người không ngủ đủ giấc ngay cả khi đã ngủ 8 tiếng. Ngược lại, ngủ không đủ giấc sẽ làm tăng cân, do đó hoàn thành chu kỳ liên kết giữa giấc ngủ và cân nặng. Theo nghiên cứu, 40% những người béo phì gặp vấn đề về ngưng thở khi ngủ. Theo Times of India