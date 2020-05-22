Điểm danh những lợi ích của việc nghe nhạc bạn nên biết

Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh được, nghe nhạc giúp người bệnh biểu hiện cảm xúc và giao tiếp xã hội tích cực hơn. Chính vì vậy, một số nhà nghiên cứu đã bắt đầu đề xuất việc đưa âm nhạc vào điều trị bệnh nhồi máu cơ tim. Không chỉ với người bệnh, với những người khỏe mạnh âm nhạc vẫn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe . Những giai điệu khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau. Vì vậy, mỗi ngày bạn hãy thưởng thức các giai điệu để tận dụng được hết những lợi ích của việc nghe nhạc nhé!

Từ những năm 1940, ở Hoa Kỳ, các nhà trị liệu đã dùng âm nhạc để cải thiện các kỹ năng giao tiếp cho bệnh nhân. Đồng thời làm giảm thiểu đau đớn cho họ. Ngày nay, dùng âm nhạc là xu hướng trị liệu ngày càng phổ biến.

Khi nghe nhạc, tâm trạng của chúng ta sẽ được thư giãn. Não bộ sẽ giải phóng dopamine, một dạng dẫn truyền thần kinh giúp bạn hạnh phúc. Hơn nữa, âm nhạc là liều thuốc bổ rất hữu hiệu không mang bất cứ rào cản về ngôn ngữ hay văn hóa nào. Bạn có thể nghe nhạc của bất cứ nước nào chỉ cần mình thích là được. Điều này giúp làm giảm hormone gây căng thẳng trong cơ thể và các triệu chứng căng thẳng mạn tính, để luôn cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn.

Âm nhạc mang đến sự êm ái, giảm thiểu căng thẳng trong cuộc sống, giúp cơ thể hoàn toàn thư giãn. Hơn thế nữa, nó còn kích thích những hoạt động về thể chất, mang lại cảm giác phấn chấn. Đặc biệt, âm nhạc có tác dụng rất tốt trong việc điều trị cho trẻ tự kỷ. Cụ thể:

Nghe nhạc giúp chúng ta thư giãn và cảm thấy hạnh phúc hơn

Nghe nhạc giúp trẻ em thông minh hơn

Âm nhạc có tác động tích cực đến trí thông minh của trẻ. Bởi não bộ trẻ em có khuynh hướng tiếp thu những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Các giác quan có thể kích thích những tế bào chuyển tiếp của não bộ và tạo ra hàng triệu những tế bào. Khi chúng xuất hiện càng nhiều thì trẻ em càng trở nên thông minh.

Âm nhạc sẽ tác động trực tiếp vào quá trình tiếp thu này, làm tăng khả năng tập trung vào việc học tập. Đồng thời, việc nghe nhạc cũng sẽ tác động đến tốc độ suy nghĩ và ý niệm về không gian lẫn thời gian, sẽ giúp bé học giỏi môn toán hơn.

Đặc biệt, nếu muốn con học giỏi tiếng anh thì mẹ hãy cho con nghe nhạc tiếng anh thật nhiều. Bởi lợi ích của việc nghe nhạc bằng tiếng anh đã được chứng minh, không chỉ giúp con phát âm chính xác hơn, việc học không nhàm chán mà còn có thể cải thiện vốn từ vựng, giúp đầu óc thư giãn, đặc biệt là tăng khả năng giao tiếp.

Âm nhạc trị liệu trong điều trị trẻ tự kỷ

Âm nhạc giúp những em bé tự kỷ giải tỏa năng lượng, phát triển kỹ năng bắt chước cũng như tương tác với người khác. Các hoạt động học mà chơi, chơi mà học được lồng ghép xen kẽ với âm nhạc sẽ giúp bé thích tìm tòi và khám phá các vật phát ra âm thanh. Cũng như biết dừng lại để cảm nhận và lắng nghe, thể hiện cảm xúc của bản thân.

Âm nhạc có hiệu quả điều trị bệnh tự kỷ

Tăng hiệu suất làm việc

Hiệu suất làm việc thường sẽ phụ thuộc vào tâm trạng. Khi vui vẻ chúng ta sẽ có động lực để làm việc, nhưng khi buồn bã chúng ta sẽ không thiết tha làm gì cả. Vì vậy, để công việc không nhàm chán và tăng hiệu suất làm việc thì bạn hãy nghe nhạc. Đây là một cách tuyệt vời giúp bạn nạp thêm năng lượng làm việc.

Âm nhạc có thể loại bỏ hiệu quả sự mệt mỏi do hoạt động thể lực hoặc do công việc đơn điệu. Nó là một món ăn tinh thần tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cần phải biết lựa chọn “món ăn” này cho phù hợp với khẩu vị của mình. Để thúc đẩy tinh thần, bạn nên nghe nhạc vui vẻ, nhưng đừng có sốc và mạnh như nhạc sống.

Ngăn ngừa trầm cảm

Đối với những người bị stress, trầm cảm, phụ nữ mang thai… thì âm nhạc chính là một liệu pháp giúp bản thân trở nên mạnh khỏe, tự tin, yêu đời hơn… Theo thống kê gần đây, hiện nay có hơn 350 triệu người trên thế giới mắc bệnh trầm cảm, 90% trong số đó thường bị mất ngủ. Nhưng triệu chứng trầm cảm giảm đáng kể đối với những người nghe nhạc cổ điển trước khi ngủ.

Hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch

Thông qua sự kích hoạt vùng nhận thức, khi nghe nhạc, não bộ của chúng ta sẽ hoạt hóa hệ thống hormone trong cơ thể. Vì vậy, sẽ nhanh chóng góp phần làm tăng chuyển hóa cơ bản hoặc giảm hoạt động sinh lý.

Đối với những người cao tuổi mắc bệnh tim mạch thường đi kèm với các triệu chứng như rối loạn phức tạp, lo lắng, thiếu vận động, ít giao tiếp, trầm cảm, dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc... Nghe nhạc sẽ giúp cải thiện những điều này, cải thiện chất lượng cuộc sống một cách đáng kể. Chính vì vậy, tác dụng của việc trị liệu bằng âm nhạc đến huyết áp và nhịp tim là rất tuyệt vời.

Âm nhạc hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch

Bệnh tim mạch là một trong những căn bệnh vô cùng nguy hiểm có thể gây tử vong. Vì vậy nó được cho là “kẻ giết người lớn” ở nhiều đất nước trên thế giới. Nên việc sử dụng liệu pháp âm nhạc chính là một cách tiếp cận mới trong việc phối hợp điều trị bệnh tim mạch, mang lại niềm hi vọng và niềm tin cho người bệnh.

Ngoài ra, nghe nhạc còn giúp cải thiện chức năng vận động và phối hợp của cơ thể, chống mệt mỏi, dễ ngủ…

Sử dụng âm nhạc trong điều trị bệnh như thế nào?

Nghe nhạc là liệu pháp điều trị đặc biệt, mang lại sự cân bằng và giúp con người nhanh chóng vượt qua những bất ổn về tinh thần, thể chất. Tuy nhiên, việc điều trị cần được thực hiện theo sự hướng dẫn của bác sĩ.

Dựa vào bảng theo dõi tổng thể về tình trạng tâm lý và thể chất của người bệnh. Đồng thời, bám sát vào những hoạt trong xã hội, các kỹ năng nhận thức và khả năng giao tiếp của bệnh nhân với cộng đồng… sẽ chọn loại nhạc điều trị phù hợp.

Những giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng có tác dụng giảm căng thẳng hiệu quả, giúp giảm bớt các triệu chứng trầm cảm cũng như lo lắng hàng ngày. Ví dụ, ở môi trường công sở thì nên nghe giai điệu thiên nhiên để giúp cải thiện kỹ năng nhận biết và cải thiện tâm trạng. Các giai điệu thiên nhiên giống như tiếng nước chảy, thác nước reo, tiếng lá rơi giúp ích cho khả năng tập trung. Nhưng những âm thanh tần số cao như tiếng chim hót hoặc tiếng động vật kêu thì có thể dẫn tới mất tập trung.

Hãy nghe nhạc thiên nhiên hoặc cổ điển sẽ tốt cho sức khỏe

Bên cạnh đó, bạn có thể nghe nhạc cổ điển nổi tiếng như Bach, Mozart và Beethoven rất hữu ích trong việc ôn thi hoặc cần tập trung vào dự án công việc. Ngoài ra, bạn cũng có thể nghe nhạc không lời để kích thích trí não, làm tăng hiệu quả làm việc, đồng thời điều hòa cảm xúc và trí nhớ.

Chính vì vậy, để xác định đúng loại nhạc nên nghe và ảnh hưởng tốt nhất tới não của bệnh nhân, các bác sĩ thường sử dụng nhiều chỉ số như đánh giá cảm xúc, ghi âm các nốt nhạc và cường độ. Trong quá trình điều trị thì có thể kết hợp nhiều liệu pháp âm nhạc khác nhau.

Qua đây có thể thấy được, lợi ích của việc nghe nhạc là rất lớn, tốt cho sức khỏe, tinh thần của chúng ta. Vì vậy, dù có bận rộn đến đâu bạn cũng hãy dành thời gian để lắng nghe ca khúc mà mình yêu thích mỗi ngày nhé.