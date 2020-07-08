Điểm danh các thực phẩm chứa vitamin B2 tốt cho sức khỏe chúng ta

Tuy nhiên, ở phụ nữ mang thai mỗi ngày cần khoảng 1,6 mg. Đặc biệt trong thời kỳ cho con bú, khoảng 6 tháng đầu mỗi ngày cần 1,8 mg. 6 tháng sau mỗi ngày cần 1,7 mg. Đối với những người trí thức, thường phải làm việc căng thẳng thì lượng hấp thu vitamin B2 cũng khoảng tương đương với phụ nữ mang thai và cho con bú. Do đó, các thực phẩm chứa vitamin B2 cần được thường xuyên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Khi vào cơ thể chúng ta, vitamin B2 sẽ biến đổi thành hai coenzym: FAD (flavin adenin dinucleotid) và FMN (flavin mononucleotid). Được dự trữ ở tim, gan, thận, lách dưới dạng coenzym. Ở người trưởng thành, trung bình mỗi ngày cần hấp thu 1,2-1,7 mg vitamin B2.

Vì vậy, khi thấy cơ thể có những biểu hiện như mệt mỏi, cổ họng sưng, đau nhức, lưỡi sưng, nẻ da, viêm da, thiếu máu hoặc mắt mờ, ngứa, trở nên nhạy cảm với ánh sáng… thì cơ thể cần được bổ sung khẩn cấp vitamin B2. Đặc biệt, khi bị bất thường về di truyền của chuyển hóa như hội chứng gan, tiết bất thường acid tổ chức, hạ đường máu thì càng cần phải bổ sung vitamin B2.

Vitamin B2 còn được gọi là Riboflavin, tan trong nước. Đây là vitamin hiện diện trong hầu hết các tế bào của cơ thể. Vì vậy, một khi thiếu chất này cơ thể rất dễ bị tổn thương. Bởi vitamin B2 không chỉ là thành phần quan trọng của các men oxydase, trực tiếp tham gia vào các phản ứng ôxy hóa hoàn nguyên. Hơn nữa nó còn khống chế các phản ứng hô hấp chuyển hoá của tế bào, chuyển hoá các chất như đường, đạm, béo. Từ đây tạo ra năng lượng để cung cấp cho các tế bào hoạt động của cơ thể.

Vitamin B2 có vai trò quan trọng đối với sức khỏe chúng ta

Thông thường, vitamin B2 sẽ được chỉ định đi kèm với vitamin nhóm B, đặc biệt là B1 và B6. Vừa có thể hỗ trợ làm tăng sức đề kháng, vừa giúp cơ thể nhanh hồi phục, khắc phục hiệu quả tình trạng đái tháo đường, kém hấp thu hay thương tổn da và niêm mạc.

Những thực phẩm chứa vitamin B2 tốt cho sức khỏe

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin B2 qua chế độ ăn uống hàng ngày là cách an toàn và hiệu quả nhất. Vì vậy, mỗi khi đi chợ, bạn hãy mua các thực phẩm sau đây và chế biến thành những món ngon cho các thành viên trong gia đình nhé!

Thịt đỏ

Thịt đỏ là một trong những thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể. Đặc biệt là thịt bò rất dồi dào vitamin B2 tốt cho cơ thể. Đây cũng là thực phẩm có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon, tốt cho sức khỏe của chúng ta như bò né, bò bít tết, bò xào xả ớt.

Thịt bò cũng là loại thịt chứa hàm lượng sắt cao hơn thịt gà và thịt cá. Nếu là thịt bò tươi, nạc thì sẽ rất giàu vitamin và chất khoáng. Chính vì vậy, việc sử dụng lượng thịt bò vừa phải được các chuyên gia khuyến nghị trong chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày.

Vitamin B2 có nhiều trong thịt bò

Hơn nữa, với nam giới khi muốn tăng cơ bắp thì ăn thịt bò sẽ rất tốt. Bởi một trong những nhóm chất dinh dưỡng nổi bật trong loại thịt này chính là creatine. Creatine có vai trò như nguồn năng lượng cho cơ bắp, có lợi cho sự phát triển cũng như duy trì cơ bắp.

Các loại thịt cá

Một trong những thức ăn chứa vitamin B2 dồi dào không thể bỏ qua đó chính là cá. Nhất là cá thu – đây là một trong các loại cá biển có thịt thơm ngon dễ ăn và có nguồn dinh dưỡng dồi dào. Trong 85g cá thu sẽ cung cấp khoảng 0,49mg vitamin này. Ngoài ra, loại cá này cũng chứa một lượng lớn omega-3 tốt cho sự phát triển trí não. Đồng thời ngăn chặn sự hình thành chất prostaglasdins. Đây là chất có liên quan đến những cơn đau khi hành kinh, chứng tổn thương ngực.

Hơn thế nữa, omega-3 trong cá thu còn có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư vú và phòng chữa bệnh tim mạch. Ngoài cá thu, các loại cá khác như cá hồi, cá ngừ và cá trích cũng chứa một lượng lớn vitamin B2 và omega-3. Do đó, một tuần bạn nên ăn cá ít nhất một lần để tăng lượng vitamin B2.

Hạnh nhân, hạt mè

Hiện nay, hạt hạnh nhân là một trong những thực phẩm từ thực vật cung cấp vitamin B2 tốt nhất cho cơ thể. Nó có thể bổ sung 60% giá trị vitamin B2 được đề nghị hàng ngày. Loại hạt này cũng chứa nhiều vitamin E và các hợp chất chống lão hóa. Chính vì vậy, khi sử dụng hạnh nhân mỗi ngày sẽ có thể đẩy lùi quá trình lão hóa và trẻ hóa làn gia, tăng cường sự dẻo dai và kéo dài tuổi thọ.

Hạnh nhân cũng rất giàu vitamin B2

Ngoài hạnh nhân, hạt mè cũng là nguồn cung cấp vitamin B2 dồi dào cho cơ thể. Trong 100g hạt mè chứa đến 27% vitamin B2. Cùng với đó là giàu các axit béo và chứa các khoáng chất như sắt, canxi, magiê, kẽm và selen, nhất là chất xơ có thể chà sạch tất cả những cặn bẩn và chất thải độc hại bám ở thành ruột. Từ đó ngăn ngừa nguy cơ táo bón và ung thư, giúp bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Đậu đỏ

Đậu đỏ chứa rất nhiều chất xơ, vitamin B2 làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Nhờ vào đó có thể làm giảm lượng đường trong máu, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và hội chứng chuyển hóa. Hơn thế, một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy chiết xuất từ ​​đậu đỏ có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể và khối lượng chất béo. Bên cạnh đó, giúp cải thiện chức năng hàng rào của đường ruột và tăng số lượng vi khuẩn có lợi. Từ đây hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch và có thể thúc đẩy giảm cân.

Trứng, Sữa, Pho mát

Trứng, Sữa, Pho mát cũng là những thực phẩm giàu vitamin B2. Theo đó, một quả trứng luộc chín chứa 15% vitamin B2. Một tách sữa nguyên chất chứa 26% vitamin B2. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn sữa ít chất béo và các sản phẩm sữa khác để bổ sung vitamin B2 cho cơ thể.

Với những trường hợp không nhận đủ vitamin B2 qua chế độ dinh dưỡng từ sữa, trứng, thịt, rau xanh, ngũ cốc… thì cần phải sung vitamin B2 bằng thuốc. Đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Bởi đây là những đối tượng thường gặp phải nhiều vấn đề về hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, hàm lượng bổ sung là bao nhiêu thì cần phải trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn cụ thể.

Ăn nhiều trứng, sữa, phomat bổ sung dồi dào vitamin B2 cho cơ thể

Với trẻ em vitamin B2 là một loại vitamin thiết yếu giúp cơ thể sản xuất năng lượng. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển của cơ thể như thị lực, làn da, phát triển xương, cơ và thần kinh. Còn với phụ nữ mang thai, thường bị hành hạ bởi những cơn ốm nghén, buồn nôn khiến cơ thể mệt mỏi thì càng cần được bổ sung vitamin B2 thường xuyên hơn. Khi cơ thể được cung cấp vitamin B2 với lượng phù hợp sẽ giúp mẹ bầu chống lại sự mệt mỏi và giúp cơ thể tràn đầy năng lượng. Đồng thời hỗ trợ hấp thu sắt ngăn ngừa chuột rút cơ bắp khá phổ biến trong thai kỳ. Cũng như ngăn chặn kích hoạt tiền sản giật hoặc tăng khả năng em bé bị dị tật bẩm sinh.

Qua đây có thể thấy được vitamin B2 có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của chúng ta. Tuy nhiên, loại vitamin này hòa tan trong nước nên dễ ra khỏi cơ thể qua nước tiểu và mồ hôi. Vì vậy, hàng ngày hãy bổ sung thực phẩm chứa vitamin B2 đều đặn cho cơ thể, để có thể chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Đây là biện pháp hiệu quả nhất để làm giàu vitamin B2 cho cơ thể.