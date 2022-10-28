Vitamin B2 có trong thực phẩm nào và có những tác dụng gì?

Vitamin B2 còn gọi là Riboflavin là loại vitamin quan trọng trong nhiều hoạt động sống của cơ thể. Giống như tất cả vitamin nhóm B khác, vitamin này tan trong nước và hoạt động như một chất chống oxy hóa hiệu quả, ngăn ngừa gốc tự do gây hại.

Tình trạng thiếu hụt vitamin B2 là rất dễ xảy ra vì cơ thể không thể dự trữ vitamin B2, lượng dư thừa hàng ngày sẽ được đào thải ra ngoài qua đường nước tiểu. Chính vì thế, nếu ăn uống không khoa học, cân bằng và đầy đủ các nhóm chất thì bạn rất dễ dàng mắc phải tình trạng thiếu hụt vitamin B2.

Vitamin B2 có tính bền vững với nhiệt, cho phép các thực phẩm chứa vitamin B2 qua quá trình nấu nướng, tiệt trùng hay khử khuẩn vẫn giữ được hàm lượng vốn có. Thực phẩm được làm lạnh, làm khô, đông lạnh cũng vẫn giữ được hàm lượng vitamin B2 mà không bị mất đi nhiều.

Tầm quan trọng của vitamin B2

Trước khi tìm hiểu vitamin B2 có trong thực phẩm nào, chúng ta hãy hiểu về tầm quan trọng của vitamin này. Vitamin B2 là một vitamin quan trọng và cần thiết trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Việc hấp thụ đủ lượng vitamin B2 sẽ giúp cơ thể phòng ngừa các loại bệnh tật như: bệnh thiếu máu, bệnh tim mạch, đột quỵ, các bệnh thoái hóa về xương khớp, các bệnh ung thư, Parkinson, Alzheimer, đau nửa đầu… và nhiều bệnh khác.

Chị em phụ nữ đặc biệt quan tâm vấn đề vitamin B2 có tác dụng gì với da? Vitamin B2 rất quan trọng và tác động trực tiếp với da. Nếu thiếu hụt vitamin B2 thì có thể khiến da khô tróc vảy, da nhờn, môi khô nứt nẻ, dễ mẩn ngứa.

Thiếu vitamin B2 khiến da bị khô, bong tróc!

Thiếu hụt vitamin B2 cũng dễ khiến bạn mắc các bệnh về tuyến giáp và bệnh thận. Do vitamin B2 là chất cần thiết để điều chỉnh hoạt động của tuyến giáp và tuyến thượng thận. Vitamin này còn góp phần làm dịu hệ thống thần kinh chống lại cảm giác tiêu cực và stress, kiểm soát sự thèm ăn, giúp duy trì sự cân bằng tâm trạng, năng lượng trong cơ thể, nhiệt độ cơ thể và nhiều chức năng khác.

Sự thiếu hụt vitamin B2 sẽ khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ và dễ mắc phải các bệnh như: nổi mẩn ngứa trên da, viêm loét miệng, đỏ mắt, ngứa mắt, thiếu máu, đau nửa đầu, viêm âm đạo, hội chứng viêm ống cổ tay… Khi cơ thể thiếu vitamin B2, bạn có thể gặp phải một số những triệu chứng như sau:

- Nhạy cảm với ánh sáng, dễ đỏ mắt, chảy nước mắt, ngứa rát ở vùng mắt.

- Đau nửa đầu, cơ thể mệt mỏi, vết thương thường lâu lành.

- Môi khô nứt nẻ, da khô, tóc khô dễ gãy rụng, móng tay và móng chân giòn dễ gãy.

- Dễ bị loét miệng, lở miệng, nhiệt miệng.

Mỗi đối tượng khác nhau thì cơ thể có nhu cầu hàm lượng vitamin B2 khác nhau. Cụ thể lượng vitamin B2 cần thiết cho từng đối tượng mỗi ngày theo khuyến cáo như sau:

Khuyến nghị liều lượng vitamin B2 theo độ tuổi!

Vitamin B2 có trong những thực phẩm nào?

Vitamin B2 có tầm quan trọng như vậy nên chúng ta cần phải chú ý để đảm bảo chế độ ăn uống của mình luôn cung cấp đủ lượng vitamin B2 cần thiết. Bổ sung vitamin B2 bằng cách ăn uống là cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, bạn đã biết vitamin B2 có trong thực phẩm nào hay chưa? Dưới đây là những thực phẩm chứa vitamin B2 tốt nhất mà chị em có thể tham khảo để bổ sung vào thực đơn hàng ngày:

1. Hạt hạnh nhân

Hạnh nhân là thực phẩm rất giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, cụ thể, đây loại hạt cung cấp vitamin B2 tốt nhất – đạt tới 60% giá trị được khuyến nghị hàng ngày. Ngoài hạnh nhân, các loại hạt khác cũng giàu vitamin B2 là các loại hạt đậu, hạt hướng dương, hạt bí đỏ, cũng là nguồn cung cấp vitamin B2 cần thiết hàng ngày.

Hạt hạnh nhân chứa hàm lượng vitamin B2 dồi dào!

Hạt hạnh nhân có thể dùng bằng cách rang, sấy, xay làm sữa hạnh nhân, nấu cháo, rang với bơ… để đa dạng món ăn và hấp dẫn hơn nhé.

2. Nấm

Nấm cũng là nguồn cung cấp một lượng vitamin B2 khá dồi dào, khi mỗi 100gr nấm tươi sẽ cung cấp khoảng 29% nhu cầu của cơ thể trong 1 ngày. Đồng thời, nấm cũng đa dạng các hương vị và dễ tìm: nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò, nấm hương, nấm đùi gà… tha hồ cho các chị em đổi món mỗi ngày nhé.

3. Phô mai, sữa

Vitamin B2 có trong thực phẩm nào? Không thể bỏ qua sữa và các chế phẩm từ sữa, đặc biệt là phô mai. Trong 100 gram phô mai cung cấp khoảng 81% giá trị vitamin B2 được đề nghị sử dụng hàng ngày. Bạn có thể sử dụng phô mai trong các món ăn như pizza, cháo, bánh mì hoặc ăn trực tiếp đều được.

Sữa và các sản phẩm từ sữa giúp bổ sung vitamin B2!

4. Cá

Vitamin B2 có trong thực phẩm nào tiếp theo? Nhất định phải kể đến các loại cá, đặc biệt là cá biển. Cá thu là thực phẩm rất giàu vitamin B2 khi 85g cá thu cung cấp khoảng 0,49mg vitamin này. Nhiều loại cá khác như cá hồi, cá trích, cá ngừ cũng rất dồi dào vitamin B2. Vì vậy, muốn tăng cường bổ sung vitamin B2, bạn hãy ăn một trong các loại cá này ít nhất 1 lần một tuần nhé.

5. Hạt mè (Vừng)

Hạt mè (vừng) không chỉ là một loại hạt thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp một lượng vitamin B2 phong phú. Trong 100gr hạt mè cung cấp khoảng 27% vitamin B2 nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày. Loại hạt này cũng giàu các axit béo và chứa các khoáng chất như sắt, canxi, magie, kẽm và selen, rất cần thiết cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

6. Rau xanh đậm

Các loại rau lá xanh đậm như cải bó xôi (rau chân vịt), bông cải xanh, rau cải ngọt,… cũng là những thực phẩm giàu vitamin, trong đó có vitamin B2. Có thể nói, rau xanh rất quan trọng và không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày, vừa giàu vitamin B2 lại còn giàu chất xơ nữa, các chị em đừng quên bổ sung rau xanh vào thực đơn mỗi ngày nhé!

Cải bó xôi cung cấp rất nhiều vitamin trong đó có vitamin B2!

7. Gan

Gan là thực phẩm rất giàu sắt, giàu vitamin D và rất giàu vitamin B2. Theo nghiên cứu, trong 100g gan động vật (lợn, bò, gà,…) có chứa khoảng 4,66mg vitamin B2, đáp ứng tới 358% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày.

8. Thịt đỏ

Các loại thịt đỏ là nguồn cung cấp lượng protein dồi dào và cũng cung cấp khoảng 12% vitamin B2 trong khoảng 100gr thịt. Bạn nên sử dụng thịt kết hợp cùng nhiều thực phẩm khác giúp tăng cường lượng vitamin B2 cho cơ thể bạn mỗi ngày.

Thịt đỏ giàu protein và cả vitamin B2!

Ngoài những loại thực phẩm trên thì vitamin B2 có trong thực phẩm nào nữa? Các thực phẩm như khoai lang, cà rốt, các loại ngũ cốc, các thực phẩm từ đậu nành, rong biển, hải sản, trứng, khoai lang, quả bơ, quả sung… cũng là những thực phẩm có một lượng vitamin B2 khá dồi dào. Bạn hãy cân nhắc và lựa chọn loại thực phẩm phù hợp theo sở thích và khả năng của mình để sử dụng nhé.

Bên cạnh đó, cũng nhiều người lựa chọn bổ sung vitamin B2 bằng những viên vitamin B2. Tuy nhiên, việc uống vitamin B2 chỉ nên áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt thiếu hụt vitamin B2 do bệnh lý, do bác sĩ kê đơn. Không nên tự ý đi mua thuốc về uống mà chưa rõ mình có bị thiếu hụt vitamin B2 ở mức nào. Tối nhất vẫn là nên chọn cách bổ sung bằng nguồn vitamin B2 tự nhiên từ thực phẩm vừa an toàn, vừa dễ hấp thụ hơn so với việc mua viên vitamin về uống nhé!

Trên đây là thông tin về tầm quan trọng của vitamin B2, cũng như các thực phẩm giàu vitamin B2 mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng này. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ biết chọn lựa một thực đơn khoa học, vừa thơm ngon lại giàu dinh dưỡng, để cơ thể luôn khỏe mạnh và phòng ngừa được nhiều bệnh tật nhé!