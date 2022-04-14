Để có một buổi sáng tỉnh táo, tràn đầy năng lượng hãy bỏ ngay những thói quen ăn uống này!

Theo chuyên gia dinh dưỡng Pippa Campbell, bữa sáng sẽ khởi động các hoạt động trên cơ thể và là nguồn năng lượng quan trọng cho đến giờ ăn trưa. Đó là lý do tại sao bữa sáng rất quan trọng. Điều quan trọng là phải ăn nhiều loại thực phẩm và cân đối về lượng nhưng có những loại thực phẩm không nên ăn vào buổi sáng sẽ có lợi cho sức khỏe.

Bỏ bữa sáng Vì bạn không ăn trong khi ngủ nên hệ tiêu hóa khi đó sẽ được nghỉ ngơi nhưng nếu bạn không ăn trong thời gian quá dài, cơ thể sẽ nhanh chóng cố gắng lấy năng lượng trong các bữa ăn tiếp theo. Hãy cẩn thận vì lúc đó bạn sẽ có xu hướng chọn những thực phẩm chứa nhiều đường hơn. Khi bỏ bữa sáng bạn sẽ ăn nhiều hơn vào buổi tối muộn để tích trữ năng lượng. Hơn nữa việc bỏ bữa sáng sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất và làm giảm khả năng tập trung trong ngày. Bánh mì trắng So với bánh mì nâu, bánh mì trắng nướng chứa ít chất xơ hơn nên làm giảm thời gian no. Một chế độ ăn uống giàu chất xơ sẽ giúp duy trì sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, khi chọn bánh mì nâu điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ thành phần. Ngay cả khi đó là bánh mì nâu thì điều đó không có nghĩa là bạn đang sử dụng 100% nguyên liệu lúa mì. Nếu trên nhãn ghi “ngũ cốc nguyên hạt” thì có thể an tâm sử dụng nhưng nếu ghi là “mang hương vị của ngũ cốc nguyên hạt” thì đó có thể thành phần giống như bánh mì trắng. Để tránh tối đa các chất phụ gia, điều quan trọng là chọn bánh mì có ít nguyên liệu được liệt kê trên sản phẩm.

Chỉ uống sinh tố Ảnh minh họa: Elle.com.jp Nếu bạn chỉ uống sinh tố vào bữa sáng cơ thể bạn sẽ tiếp nhận rất nhiều đường. Khi trái cây được xay sinh tố, đường trong trái cây được giải phóng khỏi tế bào và chuyển thành đường tự do. Đường tự do có ảnh hưởng đến nguồn năng lượng và sức khỏe của răng. Nó cũng gây bất lợi cho việc giảm cân và duy trì cân nặng. Dù bạn có thêm cải xoăn hay rau bina vào cũng không làm giảm lượng đường, vì vậy hãy tiêu thụ lượng trái cây vừa phải và nên ăn nhiều loại rau. Ngoài ra, trong sinh tố chứa rất ít protein nên khó duy trì cảm giác no. Nếu bạn thực sự muốn uống sinh tố hãy sử dụng bột protein từ thực vật (khoảng một thìa) sẽ giúp bạn dễ tiêu hóa và giữ cho bạn cảm giác no. Ngũ cốc chứa nhiều đường Ảnh minh họa: Elle.com.jp Một bữa sáng lành mạnh sẽ giúp bạn giữ lượng đường trong máu giúp bạn có thể giảm thiểu nhu cầu ăn vặt và giữ cho bạn trạng thái khỏe mạnh suốt cả ngày. Vì vậy, đường là thành phần rất quan trọng. Khi bạn ăn ngũ cốc chứa nhiều đường, mức đường huyết trong cơ thể sẽ tăng cao khi đó thể lực của bạn sẽ tạm thời tăng lên nhưng sẽ nhanh chóng mệt mỏi ngay sau đó. Đặc biệt đối với ngũ cốc chứa nhiều đường, lượng tiêu thụ rất quan trọng. Trong nhiều trường hợp có thể bạn đang tiêu thụ nhiều hơn lượng calo và carbohydrate. Trong chế độ ăn hàng ngày hãy cố gắng chọn ngũ cốc ít đường.

Bột yến mạch đã chế biến Bột yến mạch là một loại thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng để bạn bắt đầu một ngày mới nhưng việc chọn các loại thực phẩm ăn liền hoặc đã chế biến sẵn sẽ làm hỏng tất cả nỗ lực ăn uống lành mạnh của bạn. Nhiều loại yến mạch có thêm một lượng lớn đường và muối. Ví dụ, bột yến mạch có thêm vị xi-rô vàng khoảng 29,5g đường trên 100g bột yến mạch. Nếu bạn không có thời gian để nấu nhừ bột yến mạch vào mỗi sáng, hãy thử nấu với bột yến mạch thô. Thêm quả việt quất và chuối cắt lát để làm giảm lượng đường và tăng giá trị dinh dưỡng. Bánh mì sanwich Ảnh minh họa: Elle.com.jp Hầu hết các loại bánh mì ăn sáng bán trên thị trường đều sử dụng sốt mayone nên chứa rất nhiều chất béo, đường và muối. Ngoài ra, thực phẩm không được làm thủ công nên rất khó phân biệt được loại nguyên liệu nào được sử dụng. Có thể trong món ăn sử dụng phô mai, thịt và nước sốt kém chất lượng. Hơn nữa, nhiều loại thực phẩm làm sẵn sử dụng muối và chất bảo quản để kéo dài thời hạn sử dụng món ăn. Các loại bánh mì sanwich ăn sáng bán trên thị trường dễ mua và cũng rất tiện lợi nhưng nếu ăn chúng mỗi ngày sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn. Thanh ngũ cốc Ảnh minh họa: Elle.com.jp Nhiều thanh ngũ cốc ngày nay làm ra có xu hướng chứa hàm lượng đường cao nhưng hàm lượng protein thấp, vì vậy bạn nghĩ rằng việc chọn ăn một thanh ngũ cốc sẽ tốt cho sức khỏe hơn là ăn một thanh sô cô la, điều đó thực sự đúng không. Thật khó để nghĩ rằng dùng thanh ngũ cốc là một món ăn sáng lành mạnh được. Hầu hết các thanh ngũ cốc đều có thêm đường, ngay cả khi đó là đường tự nhiên như đường Fructose (thành phần có trong mật ong và trái cây). Hàm lượng đường cao có thể làm tăng nồng độ insulin trong máu gây viêm nhiễm. Theo Elle

15 thói quen hàng ngày giúp bạn giảm cân an toàn và nhanh chóng Với những ai còn đang băn khoăn về việc đặt mục tiêu cũng như làm thế nào để giữ động lực khi ăn kiêng thì chuyên gia dinh dưỡng Jaclyn London có đưa ra 15 thói quen dưới đây sẽ giúp bạn giảm cân an toàn và nhanh chóng. Nếu duy trì thực hiện bạn thì việc giảm cân của bạn sẽ trở nên đơn giản và dễ thành công hơn.

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