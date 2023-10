Để có một buổi sáng tỉnh táo, tràn đầy năng lượng hãy bỏ ngay những thói quen ăn uống này!

So với bánh mì nâu, bánh mì trắng nướng chứa ít chất xơ hơn nên làm giảm thời gian no. Một chế độ ăn uống giàu chất xơ sẽ giúp duy trì sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, khi chọn bánh mì nâu điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ thành phần. Ngay cả khi đó là bánh mì nâu thì điều đó không có nghĩa là bạn đang sử dụng 100% nguyên liệu lúa mì. Nếu trên nhãn ghi “ngũ cốc nguyên hạt” thì có thể an tâm sử dụng nhưng nếu ghi là “mang hương vị của ngũ cốc nguyên hạt” thì đó có thể thành phần giống như bánh mì trắng. Để tránh tối đa các chất phụ gia, điều quan trọng là chọn bánh mì có ít nguyên liệu được liệt kê trên sản phẩm.

Chỉ uống sinh tố

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Nếu bạn chỉ uống sinh tố vào bữa sáng cơ thể bạn sẽ tiếp nhận rất nhiều đường. Khi trái cây được xay sinh tố, đường trong trái cây được giải phóng khỏi tế bào và chuyển thành đường tự do. Đường tự do có ảnh hưởng đến nguồn năng lượng và sức khỏe của răng. Nó cũng gây bất lợi cho việc giảm cân và duy trì cân nặng. Dù bạn có thêm cải xoăn hay rau bina vào cũng không làm giảm lượng đường, vì vậy hãy tiêu thụ lượng trái cây vừa phải và nên ăn nhiều loại rau. Ngoài ra, trong sinh tố chứa rất ít protein nên khó duy trì cảm giác no. Nếu bạn thực sự muốn uống sinh tố hãy sử dụng bột protein từ thực vật (khoảng một thìa) sẽ giúp bạn dễ tiêu hóa và giữ cho bạn cảm giác no.

Ngũ cốc chứa nhiều đường

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Một bữa sáng lành mạnh sẽ giúp bạn giữ lượng đường trong máu giúp bạn có thể giảm thiểu nhu cầu ăn vặt và giữ cho bạn trạng thái khỏe mạnh suốt cả ngày. Vì vậy, đường là thành phần rất quan trọng. Khi bạn ăn ngũ cốc chứa nhiều đường, mức đường huyết trong cơ thể sẽ tăng cao khi đó thể lực của bạn sẽ tạm thời tăng lên nhưng sẽ nhanh chóng mệt mỏi ngay sau đó. Đặc biệt đối với ngũ cốc chứa nhiều đường, lượng tiêu thụ rất quan trọng. Trong nhiều trường hợp có thể bạn đang tiêu thụ nhiều hơn lượng calo và carbohydrate. Trong chế độ ăn hàng ngày hãy cố gắng chọn ngũ cốc ít đường.