5 loại thực phẩm "thần thánh" giúp bảo vệ da của bạn dưới tác động của ánh nắng mặt trời

Các loại quả mọng và trái cây màu đỏ rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp ức chế tác hại của các gốc tự do do tiếp xúc liên tục với ánh nắng mặt trời. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen và elastin giúp da luôn săn chắc và chống nếp nhăn.

Ngoài ra, nó còn cung cấp một lượng lớn khoáng chất thiết yếu và nước để làm tăng tốc độ phục hồi của các tế bào khỏi bức xạ tia cực tím (UV).