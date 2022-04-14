5 loại thực phẩm "thần thánh" giúp bảo vệ da của bạn dưới tác động của ánh nắng mặt trời

Sức khỏe 14/04/2022 10:51

Ngoài việc chăm sóc da, bạn cần ăn những thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để phục hồi, tái tạo làn da của bạn. 5 loại thực phẩm sau có thể hỗ trợ bảo vệ da bạn dưới tác động của mặt trời vô cùng hiệu quả.

1. Các loại quả mọng và trái cây có màu đỏ 

5 loại thực phẩm 'thần thánh' giúp bảo vệ da của bạn dưới tác động của ánh nắng mặt trời - Ảnh 1

Các loại quả mọng và trái cây màu đỏ rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp ức chế tác hại của các gốc tự do do tiếp xúc liên tục với ánh nắng mặt trời. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen và elastin giúp da luôn săn chắc và chống nếp nhăn. 

Ngoài ra, nó còn cung cấp một lượng lớn khoáng chất thiết yếu và nước để làm tăng tốc độ phục hồi của các tế bào khỏi bức xạ tia cực tím (UV). 

2. Sô cô la đen

Sô cô la đen có hàm lượng ca cao hơn 60% là thực phẩm tốt để bảo vệ da khỏi sự tấn công của ánh nắng mặt trời. Hàm lượng flavonoid cao được coi là chất chống oxy hóa mạnh, có thể cải thiện khả năng tự phục hồi của tế bào do bỏng.

Sô cô la đen khi được tiêu thụ vừa phải sẽ cung cấp vitamin và khoáng chất giúp ức chế quá trình oxy hóa.

3. Cà rốt 

5 loại thực phẩm 'thần thánh' giúp bảo vệ da của bạn dưới tác động của ánh nắng mặt trời - Ảnh 2

Cà rốt vốn đã nổi tiếng là một loại thực phẩm chăm sóc da vì chúng là nguồn cung cấp beta-carotene, một chất chống oxy hóa được tổng hợp thành vitamin A trong cơ thể.

Theo một nghiên cứu, beta-carotene là một chất quan trọng trong việc "sửa chữa" mô tế bào, giúp củng cố lớp hạ bì và giảm tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời. 

4. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh có chứa chất chống oxy hóa mạnh rất có ích trong việc ngăn ngừa ung thư da hoặc nếp nhăn. Chúng có chứa beta-carotene, axit folic và vitamin E, giúp cải thiện hoạt động của tế bào và tạo thành hàng rào bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Các loại rau phổ biến là: rau bina, cải xoăn, bông cải xanh, rau diếp, rau cần tây, mùi tây

5. Dầu ô liu

5 loại thực phẩm 'thần thánh' giúp bảo vệ da của bạn dưới tác động của ánh nắng mặt trời - Ảnh 3

Dầu ô liu là một thành phần thiết yếu trong chế độ ăn Địa Trung Hải. Nó cũng là một trong những chất bổ sung chăm sóc làn da của bạn khỏi cháy nắng và lão hóa sớm. Dầu ô liu chứa các axit béo thiết yếu giúp cải thiện quá trình tái tạo tế bào đồng thời ức chế quá trình oxy hóa. Nó cũng có nhiều vitamin E và polyphenol. Những chất này cần thiết để tạo thành một hàng rào bảo vệ chống lại tác hại do tia cực tím gây ra.

Theo Step To Health 

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