Khi thời tiết nóng lên và mùa hè đang đến gần, nhiều người bắt đầu lựa chọn phương pháp ăn kiêng để có thể diện những bộ bikini hay những bộ đồ ngắn để đi chơi biển. Đặc biệt, ' liệu pháp detox ' giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và tác dụng giảm cân đang thu hút lại sự chú ý từ chị em phụ nữ dạo gần đây. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng, nó có thể gây tác dụng phụ cho cơ thể.

Detox có thể làm hạ natri máu. Trong quá trình thải độc, nên uống nhiều nước để thải các chất cặn bã tích tụ ra khỏi cơ thể, nhưng nếu uống quá nhiều nước có thể làm giảm nồng độ natri trong máu và gây ra tình trạng natri máu thấp. Natri là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng chất lỏng bên trong và bên ngoài tế bào. Tuy nhiên, nếu bạn uống quá nhiều nước, lượng natri của bạn sẽ giảm xuống do lượng nước trong cơ thể quá lớn, khiến chất lỏng xâm nhập vào tế bào. Lúc này, các tế bào dần dần sưng lên, gây phù nề, yếu cơ, đau đầu, co giật, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong.

Detox cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tinh thần. Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (APA), dinh dưỡng và chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng đối với tinh thần. Trên thực tế, một nghiên cứu từ Đại học Manchester ở Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng chế độ ăn uống ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, khả năng miễn dịch và hệ vi sinh đường ruột và cả những tác động khác đến sự ổn định tinh thần. Việc giảm lượng đồ ăn và cân nhắc từng loại thực phẩm phù hợp cho nhu cầu giảm cân hay thải độc bằng cách uống nước detox không chỉ làm tăng thêm cảm giác lo âu và buồn bực mà còn có thể gây hại cho sức khỏe lẫn tinh thần.

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Thiếu hụt các chất dinh dưỡng

Việc bỏ bữa hoặc hạn chế loại thực phẩm để thực hiện liệu pháp Detox có thể dẫn đến tình trạng thiếu các chất dinh dưỡng như protein và vitamin. Điều này có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh khác. Khi các tế bào mỡ bị phá hủy do đang trong quá trình ăn kiêng, các loại độc tố tích tụ trong tế bào mỡ sẽ được thải ra ngoài. Ngược lại, nếu không hấp thụ đủ lượng vitamin thì tác dụng thải độc của detox sẽ khó đạt được hiệu quả. Do đó, nếu bạn bỏ bữa và chỉ uống nước detox, cơ thể của bạn sẽ rơi vào tình trạng mất cân bằng các chất dinh dưỡng và gây ra một số tác dụng phụ như thiếu máu hoặc kinh nguyệt không đều. Ngoài ra, có thể làm tăng lượng đường trong máu nên các bệnh nhân bị tiểu đường nên cẩn thận khi áp dụng liệu pháp detox này.

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Chị em phụ nữ không nhất thiết phải sử dụng liệu pháp detox thì mới thải độc cơ thể được, còn rất nhiều phương pháp đơn giản khác cũng rất giúp ích cho chị em phụ nữ. Mọi người hãy bỏ túi một số cách thải độc lành mạnh cho cơ thể dưới đây nhé.

Cải thiện chức năng gan

Để thải độc ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả, điều quan trọng hơn là phải cải thiện chức năng gan (gan là một trong những cơ quan đóng vai trò thải độc của cơ thể) hơn là bổ sung thêm các loại thực phẩm có đặc tính riêng. Để cải thiện chức năng gan, nên ăn các loại thực phẩm chứa đạm đều đặn, luân phiên sẽ giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan, không nên chỉ ăn mỗi chất đạm vì gan sẽ khó thải độc.

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Ngoài ra, khi phân tích tụ trong cơ thể, các chất độc sẽ được thải ra ngoài khi đi đại tiện nhưng nếu chỉ ăn thực phẩm chứa đạm thì gan bị mất sức rất nhiều trong quá trình thải độc, dẫn đến suy giảm chức năng của gan. Vì vậy nên kết hợp ăn với các loại thực phẩm giàu chất xơ giúp ích cho việc tiêu hóa. Thực phẩm cải thiện chức năng gan bao gồm: quả óc chó, bưởi, tỏi, táo và bông cải xanh.

Giữ gìn sức khỏe bằng cách thường xuyên tập các bài tập co giãn cơ và ngâm mình trong bồn

Ngâm mình trong bồn là một trong những phương pháp giúp thải độc tố. Do khi ngâm mình trong bồn tắm, tuần hoàn máu và tế bào bạch cầu trở nên linh hoạt hơn, có thể loại bỏ các chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể. Hãy xả nước đầy bồn ở nhiệt độ 38 ~ 45℃, sau đó ngâm cơ thể cho đến khi phần ngực hoàn toàn chìm trong nước. Thời gian ngâm mình tốt nhất là trong khoảng 20 - 30 phút cho tới khi nước nguội bớt thì cho từ từ cho nước mát vào để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ bình thường. Ngâm mình trong bồn tắm giúp máu tuần hoàn thuận lợi hơn, cân bằng quá trình trao đổi chất, đồng thời thải các chất độc hại và chất cặn bã cùng với mồ hôi ra khỏi cơ thể.

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Cũng nên áp dụng phương pháp mát-xa và kéo giãn cơ trước và sau khi đi ngủ. Nếu mát-xa vùng bụng trước khi ngủ, sẽ kích thích các cơ quan trong dạ dày giúp cải thiện lưu thông máu. Đan hai tay đặt lên trên bụng, dùng một lực nhỏ rồi lăn tay lên xuống quanh vùng bụng nhiều lần, bạn không cần gồng mà cứ thả lỏng cơ thể một cách thoải mái. Bạn có thể di chuyển thành một vòng tròn quanh rốn cũng có tác dụng rất tốt. Giãn cơ nhẹ nhàng sau khi thức dậy giúp thả lỏng cơ thể bị căng cứng do nằm một chỗ suốt cả một đêm và tạo điều kiện tốt cho việc lưu thông máu và tế bào bạch cầu.

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Khi tâm lý căng thẳng dồn nén, độc tố cũng có thể tích tụ trong cơ thể. Việc giải tỏa căng thẳng giúp giải phóng độc tố một cách hiệu quả và ngăn ngừa sự căng thẳng khác tích tụ. Chị em có thể tận dụng những sở thích cá nhân để giúp giảm bớt căng thẳng, chẳng hạn như nghe nhạc, chơi nhạc cụ hoặc xem một bộ phim yêu thích.