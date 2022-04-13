Leo thang bộ lên tầng 3, tầng 4 mà không nghỉ, nguy cơ tử vong sớm sẽ thấp hơn những người khác.

Thước đo sức chịu đựng của mỗi cá nhân sẽ cho bạn biết bản thân có thể leo bao nhiêu bậc thang mà không cần nghỉ ngơi. Trên thực tế, đã có nghiên cứu chỉ ra rằng những người có thể leo cầu thang lên tầng 4 mà không cần nghỉ ngơi có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn những người leo cầu thang hay dễ kiệt sức. Ảnh : Clipart Korea Một nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Đại học Coruña, Tây Ban Nha đã thực hiện một nghiên cứu sử dụng máy chạy bộ trên 12.615 người là đối tượng gồm các bệnh nhân mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh liên quan đến động mạch vành kéo dài trong khoảng 5 năm.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành cuộc thí nghiệm như sau: các đối tượng được yêu cầu chạy hoặc đi bộ trên máy chạy bộ, sau đó tăng dần cường độ cho đến khi kiệt sức. Trong lúc cơ thể vận động, nhóm nghiên cứu sẽ kiểm tra sóng siêu âm của tim và đo ‘lượng oxy tiêu thụ trong hoạt động thể lực’ (MET). MET là một đơn vị biểu thị cường độ vận động và khi giá trị MET càng tăng lên thì đồng nghĩa với các bài tập thể lực đang thực hiện ở cường độ mức cao hơn. Ảnh minh họa Các nhà nghiên cứu đã chia những người tham gia thành hai nhóm dựa trên việc liệu họ có thể đạt được 10 MET trước lúc họ cảm thấy khó thở khi chạy trên máy chạy bộ hay không. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người tham gia không đáp ứng đủ tiêu chuẩn có nguy cơ tử vong vì bệnh tim cao gấp 3 lần; nguy cơ tử vong vì ung thư cao gấp 2 lần so với những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Ảnh minh họa Tiến sĩ Jesus Peteiro - một trong những người thực hiện nghiên cứu cho biết: “Ngoài việc giảm cân đơn giản, các hoạt động vận động thể chất giúp cải thiện huyết áp và lượng mỡ trong cơ thể, giảm tình trạng viêm và nâng cao khả năng phản ứng miễn dịch đối với các khối u. Một phương pháp đơn giản để đánh giá bản thân có đạt được 10MET hay không trong bài kiểm tra sử dụng máy chạy bộ là đi cầu thang bộ lên tầng 3 hoặc tầng 4 mà không dừng lại." Kết quả nghiên cứu này đã được trình bày tại 'EuroEcho-Imaging 2018'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/leo-bo-3-4-tang-cau-thang-ma-khong-dung-lai-se-giam-nguy-co-tu-vong-som-dieu-nay-co-phai-la-su-that-hay-khong-461900.html