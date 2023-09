Bạn sẽ phải khóc thét khi biết được sự thật về "loại bánh này": Chỉ một chiếc cũng đủ khiến bụng tích mỡ

Theo Diễn đàn Cộng đồng Thực phẩm Hàn Quốc (KOFRUM), một trang web truyền thông chuyên về thực phẩm và sức khỏe ở Mỹ ‘Eat this, not that', đã giới thiệu các loại thực phẩm làm tăng mỡ bụng và các loại thực phẩm giúp loại bỏ mỡ bụng trong bài báo có tiêu đề 'Lựa chọn bữa sáng tồi tệ nhất đối với những người có mỡ bụng theo lời chia sẻ từ các chuyên gia dinh dưỡng'.

Ảnh : Clipart Korea

Bánh rán (Donut) thường được coi là loại bánh phù hợp với một tách cà phê để bắt đầu một buổi sáng đầy năng lượng. Trong bài báo, Laura Burak - chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, đưa bánh rán vào danh sách của những lựa chọn bữa sáng tồi tệ nhất khiến tăng mỡ bụng.