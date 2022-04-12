Bạn sẽ phải khóc thét khi biết được sự thật về "loại bánh này": Chỉ một chiếc cũng đủ khiến bụng tích mỡ

Bánh rán (bánh Donut) là một trong những lựa chọn tồi tệ nhất cho bữa sáng khiến tăng mỡ bụng mà không phải ai cũng biết điều này.

Theo Diễn đàn Cộng đồng Thực phẩm Hàn Quốc (KOFRUM), một trang web truyền thông chuyên về thực phẩm và sức khỏe ở Mỹ ‘Eat this, not that', đã giới thiệu các loại thực phẩm làm tăng mỡ bụng và các loại thực phẩm giúp loại bỏ mỡ bụng trong bài báo có tiêu đề 'Lựa chọn bữa sáng tồi tệ nhất đối với những người có mỡ bụng theo lời chia sẻ từ các chuyên gia dinh dưỡng'. Ảnh : Clipart Korea Bánh rán (Donut) thường được coi là loại bánh phù hợp với một tách cà phê để bắt đầu một buổi sáng đầy năng lượng. Trong bài báo, Laura Burak - chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, đưa bánh rán vào danh sách của những lựa chọn bữa sáng tồi tệ nhất khiến tăng mỡ bụng.

Bánh rán là một trong những thực phẩm có hàm lượng đường cao, có thể làm ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, cảm giác đói và sự thèm ăn, dẫn đến tăng mỡ bụng. Ảnh minh họa Trên Tạp chí Phòng ngừa bệnh tim của Châu Âu năm 2020, một nghiên cứu cho thấy rằng việc nạp quá nhiều đường sẽ tích tụ nhiều chất béo ở tim và bụng. Dẫn đến tình trạng dễ tạo ra mỡ trong nội tạng không tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa Chuyên gia dinh dưỡng Laura Burak khuyên rằng những người thích ăn các món ăn nhiều đường như bánh rán vào bữa sáng nên ăn kèm thêm các loại thực phẩm giàu protein như trứng và các loại hạt. Bởi vì khi bổ sung thêm protein sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu và duy trì cảm giác no cho đến bữa ăn tiếp theo, khác với khi chỉ ăn với đồ ngọt sẽ dễ gây đói nhanh chóng. Kết loại một số thực phẩm chứa nhiều protein với bánh rán có thể hạn chế tình trạng thừa cân và ngăn chặn sự tích tụ mỡ bụng.

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