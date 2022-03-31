Đau khi nuốt, cảm thấy vướng cổ họng... đừng chủ quan vì có thể bạn đang có nguy cơ bị UNG THƯ HẦU HỌNG

Đừng chủ quan nếu bạn hay bị khó nuốt, đau khi nuốt kéo dài, có thể bạn đang mắc phải một loại ung thư nguy hiểm: ung thư hầu họng. Tìm hiểu xem nguyên nhân là gì và cách phòng ngừa ra sao để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình nhé!

Ung thư hầu họng là bệnh ung thư liên quan đến phần họng phía sau miệng (vùng hầu họng) chẳng hạn như amidan, vòm miệng mềm (uvula), hầu họng.

Hơn 10 năm trở lại đây, tỷ lệ mắc ung thư hầu họng tăng khoảng 25%. Ung thư hầu họng cần phải cấy ghép da và xạ trị ngay cả sau khi phẫu thuật cắt bỏ nếu khối u lớn hoặc di căn.

Nghiên cứu cho thấy, ung thư hầu họng phổ biến ở nam giới hơn.

Hút thuốc, uống rượu và vệ sinh răng miệng kém có thể là nguyên nhân chính gây ra ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hút thuốc nhiều hơn một gói mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư hầu họng (bao gồm cả ung thư miệng) cao gấp 10 lần so với những người không hút thuốc.

Như vậy, khi hút thuốc và uống rượu, tỷ lệ mắc ung thư miệng và ung thư hầu họng tăng hơn 15 lần. Tất nhiên, ung thư hầu họng cũng có thể xảy ra ở những người không uống rượu hoặc hút thuốc, vì vậy giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ rất quan trọng.

Nếu khó hoặc đau khi nuốt, cảm giác vướng họng kéo dài, có đốm trắng hoặc đỏ trong họng và vết loét viêm kéo dài trên 2-3 tuần, bạn nên đến gặp bác sĩ tai mũi họng thăm khám để phát hiện và chữa trị kịp thời.

Các phương pháp điều trị "ung thư hầu họng"

Có nhiều phương pháp điều trị khác nhau như phẫu thuật cắt rạch tổng quát, xạ trị, hóa trị và việc điều trị được thực hiện theo nhiều trình tự.

Cách phòng ngừa ung thư hầu họng:

Thay đổi lối sống hoặc thói quen ăn uống;

Tránh những yếu tố gây ung thư như:

Bỏ thuốc lá

Giảm uống rượu

Giảm nguy cơ nhiễm HPV: Tiêm ngừa vắc xin HPV cũng là biện pháp hữu hiệu trong việc phòng chống virus này.

Điều trị tổn thương tiền ung thư (thường được phát hiện nhờ khám sàng lọc và khám sức khỏe định kỳ).

Duy trì lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh là biện pháp phòng ngừa ung thư hiệu quả

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