Hiện tượng đau bụng co thắt

Đau bụng co thắt là các cơn đau quặn dai dẳng, đau có cảm giác lan tỏa, tạo thành từng cơn rất khó chịu. Tình trạng này có thể xuất hiện tại bất kì vị trí nào trên đường tiêu hóa, trong đó thường gặp nhất là Đại Tràng. Đau bụng co thắt là triệu chứng thường gặp trong các bệnh lý về đường tiêu hóa. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này, do đó gây khó khăn cho việc chẩn đoán và điều trị.

Đau bụng co thắt, hiện tượng có thể gặp ở bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Đau bụng co thắt từng cơn

Đau bụng quặn từng cơn là thuật ngữ dùng để gọi chung cho cảm giác đau nổi bật và đứt quãng ở vị trí ổ bụng, nơi tập trung tất cả những cơ quan nội tạng quan trọng của cơ thể. Xung quanh rốn là nơi gặp gỡ, giao nhau của khá nhiều cơ quan, chính vì thế khi khu vực này bị những cơn đau quặn hành hạ thì cần phải cảnh giác.