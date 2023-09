Khi nhắc đến xơ gan, nguyên nhân phổ biến được chỉ ra là do rượu và viêm gan C. Một số nguyên nhân hiếm gặp hơn do thuốc, hoá chất, sán, rối loạn chuyển hoá di truyền,... Ngoài ra, ‘hung thủ’ có ngay tại căn bếp gây bệnh viêm gan được chỉ ra chính là ở trên một số loại rau củ quả và đồ dùng ở bếp.

Khi bị xơ gan, các cấu trúc tiểu thuỳ và mạch máu của gan không hồi phục. Người mắc bệnh có thể mệt mỏi chán ăn, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, phù chân, vàng da, sạm da hay có thể có xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng...