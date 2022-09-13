Đáng sợ loại vi khuẩn ngay tại bếp gây xơ gan, nhiều bà nội trợ thường xuyên sử dụng

Sức khỏe 13/09/2022 17:55

Trong những năm qua, xơ gan được xem là căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Chúng ta có thể không nhận ra một số 'thủ phạm' gây xơ gan đang rình rập trong căn bếp.

Khi nhắc đến xơ gan, nguyên nhân phổ biến được chỉ ra là do rượu và viêm gan C. Một số nguyên nhân hiếm gặp hơn do thuốc, hoá chất, sán, rối loạn chuyển hoá di truyền,... Ngoài ra, ‘hung thủ’ có ngay tại căn bếp gây bệnh viêm gan được chỉ ra chính là ở trên một số loại rau củ quả và đồ dùng ở bếp.

Khi bị xơ gan, các cấu trúc tiểu thuỳ và mạch máu của gan không hồi phục. Người mắc bệnh có thể mệt mỏi chán ăn, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, phù chân, vàng da, sạm da hay có thể có xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng...

Vào giai đoạn nặng, bệnh nhân có những triệu chứng như: đầy bụng, chướng hơi, xuất huyết tiêu hóa… và người bệnh có thể gặp biến chứng như: Tăng áp lực tĩnh mạch cửa, xơ gan cổ trướng, sốc nhiễm khuẩn, ung thư gan, ung thư biểu mô tế bào gan, thậm chí tử vong.

Với những bà nội trợ, việc sử dụng thường xuyên các món đồ này sẽ thấy rõ nguy cơ tiềm tàng được chính các bác sĩ chỉ ra sau đây:

Hoa quả mốc

Theo đó, các loại thực phẩm khi bảo quản trong tủ lạnh có thể dẫn đến mốc, vi khuẩn nảy sinh nếu bị lãng quên trong một thời gian. Nghiên cứu được chỉ ra, các loại nấm có tên như aflatoxin, là loại nấm độc hơn nọc độc của rắn hổ mang sản sinh trong các loại quả này mang tính chất cực độc. Aflatoxin sẽ phá hủy tế bào gan dẫn đến hoại tử tế bào gan và xơ gan. Ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 800.000 trường hợp tử vong vì xơ gan. Những nguyên nhân được chỉ ra cũng có thể nằm trong các loại quả này.

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Hoa quả bị mốc. Ảnh: Internet

Chính vì điều đó, các bác sĩ khuyên mọi người không nên sử dụng các loại hoa quả đã để quá lâu hoặc có dấu hiệu nấm, mốc.

Các dụng cụ nhà bếp

Những món đồ dùng nhà bếp cũng được chuyên gia chỉ đích danh dễ có ‘nguồn cơn’ gây xơ gan. Trong đó, 3 món đồ dễ kể tên nhất chính là: thớt, đũa và khăn.

3 dụng cụ này có những đặc trưng sau:

Khi sử dụng, các món đồ thường dễ bị bám dính thức ăn, sau đó, chúng ta thường rửa và sử dụng lại nhiều lần. Tuy nhiên, các món đồ này không dễ khô.

Đáng sợ loại vi khuẩn ngay tại bếp gây xơ gan, nhiều bà nội trợ thường xuyên sử dụng - Ảnh 2

 

Những nơi chứa vi khuẩn dễ dẫn đến xơ gan trong căn bếp. Ảnh: Internet

Trong trạng thái ẩm ướt, chúng rất dễ bị mốc và xuất hiện độc tố aflatoxin. Nhất là các vết dầu mỡ, các vết dao và cặn bám dính lâu ngày. Theo đó, chúng ta nên để nói thông thoáng, phơi khô các dụng cụ thường xuyên. Vệ sinh nấm mốc, khuyến cáo nên thay khăn thường xuyên và nên thay đũa sáu tháng một lần. Bạn cũng nên sử dụng các loại thớt tốt bảo đảm vệ sinh.

Cách phòng chống xơ gan

- Thói quen sinh hoạt, hạn chế các tác hại từ: rượu, thuốc lá là cách phòng chống xơ gan được các chuyên gia khuyên nên tuân thủ.

- Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với các thực phẩm như: rau xanh, trái cây hay chất xơ thô nhuận tràng, các món ăn từ cá tươi giàu Omega-3, thực phẩm giàu protein, Beta-carotene, uống đủ nước 1-1,2l/ngày

- Hạn chế chất béo và cắt giảm lượng muối trong chế độ ăn uống.

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Hạn chế các thực phẩm không lành mạnh. Ảnh: Internet

- Hạn chế thực phẩm đóng hộp vì chúng cũng chứa nhiều phụ gia không có lợi.

- Tránh thịt, hải sản sống hoặc nấu chưa chín: Những người bị tổn thương gan do xơ gan bị suy giảm chức năng miễn dịch, làm tăng nguy cơ bị nhiễm độc do vi khuẩn và virut trong những thực phẩm này.

- Ăn chín, uống sôi, đặc biệt không ăn sống các loại hải sản có vỏ vì chúng có thể chứa vi khuẩn và ký sinh trùng gây nhiều bệnh lý nguy hiểm dẫn đến viêm gan, xơ gan.

- Ngoài ra cần duy trì cân nặng hợp lý, luyện tập thể dục đều đặn, kiểm tra sức khỏe định kỳ.

- Tiêm vaccine phòng bệnh, tránh lạm dụng thuốc hoặc sử dụng sai liều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan.

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