Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, buổi tối trước ngày nhập viện, anh X. đang ngồi tự nhiên thấy đau đầu dữ dội, rồi ngã vật xuống. Anh được người thân chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nặng. Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, cho biết: “Khối u trong não của người bệnh rất lớn, phát triển vào sâu trong tổ chức não, lại nằm ở vùng sát với rất nhiều hệ thống mạch máu nên nguy cơ làm đứt và chảy máu trong khi phẫu thuật là rất cao”.

Đó là một trong những dấu hiệu được bác sĩ nhắc nhở chính là khối u trong não phát triển. Khi bệnh nhân lên cơn đau đầu dữ dội, đồng nghĩa với khối u đã khá lớn. Cụ thể, đăng tải trên VietNamNet mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thông tin về ca phẫu thuật u màng não với khối u có kích thước lớn. Trước đó, ngày 12/11, bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân nam N.V.X (55 tuổi, ở Yên Thế, Bắc Giang) trong tình trạng lơ mơ, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, đau đầu dữ dội, tê bì tay chân.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống , u não là tình trạng các tế bào bất thường tăng trưởng trong não. Khối u não không nhất thiết là ung thư và một số có thể lành tính. Mỗi khối u não là khác nhau và các dấu hiệu và triệu chứng của khối u não có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước, vị trí và tốc độ phát triển của nó. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn mửa, mờ mắt, khó nói, đến các vấn đề về thính giác.

Các nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ giữa bức xạ ion hóa liều cao và tăng nguy cơ ung thư não. Các xét nghiệm hình ảnh y tế (chụp CT, X-quang), phương pháp điều trị xạ trị và phơi nhiễm tại nơi làm việc có thể là những nguồn bức xạ ion hóa phổ biến nhất.

Các yếu tố khác có thể góp phần vào sự phát triển của ung thư não bao gồm:

- Hút thuốc kéo dài

- Tiền sử tiếp xúc với thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và phân bón hóa học

- Làm việc với các chất gây ung thư như chì, nhựa, cao su, dầu mỏ và một số loại vải

- Tuổi tác tăng

- Tiền sử gia đình bị ung thư não

- Bị nhiễm trùng đơn nhân hoặc nhiễm virus Epstein-Barr

Biểu hiện của chứng u não thường gặp?

Người bệnh có thể có những thay đổi về tính cách, lo lắng, rối loạn tâm thần cấp tính, các vấn đề về trí nhớ, biến động tâm trạng hoặc chán ăn. Thật không may, phần lớn các triệu chứng này là không đặc hiệu và không thể giúp hướng sự nghi ngờ tới một khối u não. Các dấu hiệu cũng biểu hiện rõ như sau:

Đau đầu

Đau đầu trầm trọng là triệu chứng phổ biến, có thể bắt gặp ở khoảng 50% số bệnh nhân u não. Một khối u não có thể tác động đến các mạch máu và sợi thần kinh nhạy cảm trong não. Điều này dẫn đến biểu hiện đau đầu của người bệnh.

Trí nhớ kém và lẫn lộn

Vấn đề về trí nhớ có thể do một khối u não ở thùy trán và thùy thái dương. Các khối u ở thùy trán và thùy đỉnh cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng lập luận và việc đưa ra các quyết định của bạn.

Bạn đau mỏi mắt và trí nhớ lẫn lộn. Ảnh: Internet

Mệt mỏi

Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy bạn đang cảm thấy mệt mỏi thực sự:

- Bạn hoàn toàn kiệt sức ở hầu hết thời gian.

- Bạn cảm thấy yếu toàn bộ cơ thể, chân tay bạn cảm thấy nặng nề.

- Bạn thường buồn ngủ vào giữa ngày.

- Bạn mất khả năng tập trung.

- Bạn dễ cáu kỉnh và cảm thấy khó chịu

Trầm cảm

Trầm cảm là một triệu chứng phổ biến ở những bệnh nhân u não. Ngay cả những người chăm sóc và những người thân yêu cũng có thể bị trầm cảm trong thời gian điều trị của bệnh.

Các khối u não có thể phá hủy chức năng của não, làm ảnh hưởng đến những tính cách và hành vi của bạn. Chúng cũng gây ra những biến đổi tâm trạng một cách bất thường mà không thể lý giải được.

Buồn nôn và nôn

Bệnh nhân u não có thể buồn nôn và nôn ở những giai đoạn sớm của bệnh do khối u gây nên sự mất cân bằng hormon. Nôn và buồn nôn cũng có thể là tác dụng phụ gặp phải trong quá trình điều trị. Bạn cũng có thể gặp phải triệu chứng này do ngộ độc thực phẩm, cảm cúm, có thai…

Yếu liệt và tê bì

Yếu liệt nửa người là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân u não, Cảm giác yếu liệt, tê bì, cảm giác kiến bò ở bàn tay, bàn chân. Tê, yếu thường có xu hướng một bên thân người.

Trên đây là một số triệu chứng, dấu hiệu cảnh báo bệnh u não. Nếu bạn xuất hiện một số dấu hiệu này không có nghĩa là bạn đã bị u não bởi vì các triệu chứng ấy có thể gặp ở nhiều loại bệnh khác nhau.

Động kinh

Các khối u có thể đè đẩy vào các tế bào thần kinh não, tác động và làm biến đổi các tín hiệu điện từ trong não, gây ra các cơn động kinh.

Phòng tránh u não bằng cách nào?

Bạn có thể tham khảo một số thói quen sau đây bảo vệ não tốt hơn:

- Thay đổi thói quen ăn uống

Có một số bằng chứng cho thấy thói quen dinh dưỡng trong quá trình phát triển của thai nhi, trong thời thơ ấu và tuổi trưởng thành có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh ung thư não.

Việc ăn nhiều trái cây và rau quả và giảm cholesterol có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh ung thư não.

- Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên hầu hết các ngày trong tuần giúp hệ tim mạch khỏe mạnh và giảm thiểu nguy cơ phát triển bệnh ung thư não.

- Hạn chế tiếp xúc với bức xạ

Các loại bức xạ như bức xạ tia cực tím, xạ trị, phơi nhiễm phóng xạ… có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Do vậy, bạn nên tránh các yếu tố nguy cơ này để phòng chống ung thư não.

Ngoài ra, các hình thức bức xạ khác như đường dây điện, điện thoại di động, lò vi sóng, vv… không gây ung thư.