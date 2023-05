Ảnh minh họa: Internet

Quả nho có chất resveratrol trong vỏ tương đồng hormone estrogen ở người, có tác dụng bảo vệ thành mạch máu, giảm cholesterol tuyệt vời.

Các chất chống oxy hóa được tìm thấy trong nho xanh giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím có hại. Chúng cũng giúp làm giảm các đốm đen và nếp nhăn.

Nho cũng chứa vitamin C và E. Vitamin C làm trẻ hóa các tế bào da. Vitamin E giữ độ ẩm cho da. Ngoài ra chúng còn có tác dụng tăng cường độ đàn hồi của da và tăng lưu thông máu. Vì vậy, nếu bạn muốn có làn da sáng đẹp, ăn nho xanh có thể giúp ích rất nhiều.

Các lợi ích của nho

Ngoài ra, một số lợi ích khác của nho được nhắc đến như:

Tác dụng thải độc trong cơ thể

Nho có tác dụng đào thải chất độc trong cơ thể. Loại quả này có ích cho quá trình tái tạo máu đồng thời giúp gan quét đi lượng độc tố có hại trong cơ thể. Ngoài ra, nho có lượng nước, kali cao (có tác dụng lợi tiểu), giàu chất xơ (thúc đẩy quá trình tiêu hóa) làm tăng khả năng thải độc của loại quả giàu dinh dưỡng này.

Tốt cho tim mạch

Người ta tìm thấy các chất resveratrol trong cấu trúc vỏ mỏng của quả nho, có cấu trúc hóa học tương đồng với hormone estrogen ở người. Nó có tác dụng bảo vệ thành mạch máu trong cơ thể và làm giảm cholesterol. Nhờ vậy mà uống rượu vang đỏ có tác dụng tốt cho tim mạch.

Chất proantho-cyanidin trong cao làm từ hạt nho là chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của nhiều bệnh nan y, chống xơ vữa động mạch và quá trình lão hóa sớm.

Tăng sức đề kháng

Trong quả nho có polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, chống lại sự hình thành các gốc tự do, bảo vệ các tế bào và các nguyên sinh chất trong cơ thể.

Nhờ vậy mà ăn nho giúp con người trẻ lâu, tăng sức đề kháng, chống lại sự xâm nhập của các loại virus và làm giảm nếp nhăn. Bên cạnh đó, đường gluco và fructose dễ hấp thụ trong quả nho cùng các vitamin và khoáng chất có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Chống ung thư

Nho chứa một lượng lớn resveratrol, có thể ức chế quá trình peroxy hóa lipid, điều chỉnh hoạt động của các enzym liên quan đến chất chống oxy hóa, có tác dụng chống oxy hóa mạnh.

Giữ cho xương chắc khỏe

Nho xanh và các sản phẩm của chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp cho xương chắc khỏe như: canxi, magiê, kali, phốt pho, mangan, vitamin K…

Ngoài ra, hợp chất resveratrol được tìm thấy trong trái cây này có thể giúp tăng cường mật độ xương.

Bảo vệ thị lực

Nho chứa vitamin A giúp duy trì thị lực tốt. Chế độ ăn có nho xanh có thể hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về mắt, bao gồm thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, bệnh tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và các bệnh về mắt khác.

Hỗ trợ sức khỏe gan

Các yếu tố như ô nhiễm môi trường, nhiệt độ, căng thẳng thể chất, lạm dụng rượu và một số bệnh nhiễm trùng có thể làm suy giảm chức năng gan. Các chất polyphenol, resveratrol và chất chống oxy hóa trong nho xanh được nghiên cứu là có khả năng bảo vệ gan. Vì vậy, để giảm nguy cơ suy gan, hãy ăn thực phẩm là nho xanh.

4 loại thực phẩm kỵ nho

Không ăn cùng với củ cải trắng

Ăn nho và củ cải trắng cùng nhau có thể gây ra bệnh bướu cổ, không tốt cho sức khỏe của mọi người, nên tránh ăn chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Nho chứa các axit trái cây như axit tartaric, axit malic và axit xitric. Trong sữa có rất nhiều protein. Axit trái cây và protein kết hợp sẽ phản ứng với nhau để làm ngưng đọng protein.

Sữa

Bên cạnh đó, một số thành phần trong sữa cũng sẽ phản ứng với vitamin C có trong nho, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ mà còn gây hại cho sức khỏe đường tiêu hóa. Trường hợp nặng có thể bị đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Do đó, để đảm bảo an toàn, chỉ nên ăn sau nho sau khi đã uống sữa được ít nhất 1 tiếng.

Hải sản

Nho chứa nhiều axit tannic, trong khi các loại hải sản như cá biển, tôm biển, cua biển rất giàu chất dinh dưỡng protein và canxi. Nếu axit tannic kết hợp với protein không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng của protein mà còn kích thích ruột và dạ dày, gây chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy và nhiều triệu chứng khác.

Thực phẩm chứa nhiều kali

Nho vốn đã chứa nhiều kali, ăn cùng thức ăn nhiều kali nữa sẽ dễ gây tăng kali máu, gây co thắt đường tiêu hóa, đầy bụng hoặc tiêu chảy, thậm chí là rối loạn nhịp tim.

Thực phẩm giàu kali như tảo bẹ, rong biển, chuối, hạnh nhân và các loại đậu khác,… Nếu muốn ăn thêm nho thì phải đợi hai hoặc ba tiếng sau khi những loại thực phẩm này được tiêu hóa để đảm bảo an toàn.

3 nhóm người kỵ với nho

Phụ nữ mang thai

Nho có chứa chất resveratrol, một loại polyphenol mạnh được tìm thấy ở rượu vang đỏ. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, chất bổ sung resveratrol sẽ gây ra các vấn đề về tuyến tụy ở thai nhi đang phát triển.

Người béo phì

Nho chứa tương đối ít calo, nhưng khoảng 30 quả nho chứa chưa đến 105 calo. Nếu bạn thấy ngon miệng mà ăn hết cả túi thì lượng calo nạp vào cơ thể tương đương với cả một bữa ăn. Nếu bạn thường xuyên ăn nho mà không định trước suất ăn của mình thì số calo thêm vào này sẽ khiến bạn tăng cân.

Người bị bệnh đường ruột

Nho có nhiều chất xơ, lượng chất xơ này không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của đường ruột. Song khi ăn quá nhiều nho, lượng chất xơ sẽ tăng lên. Nếu không thường xuyên ăn nhiều chất xơ, bạn sẽ thấy khó chịu trong bụng khi nạp vào một lượng lớn chất xơ từ nho. Khi cơ thể không tiêu hóa được hết chất xơ, lượng chất xơ ứ đọng lại khó thải ra ngoài, đó là một dấu hiệu của táo bón. Đôi khi, chất xơ lại có tác dụng ngược lại, gây tiêu chảy vì cơ thể cố gắng để thải chất xơ ra ngoài.

Trong 125 mL (½ cốc) nước ép nho chứa tới 23-66 mg vitamin C sẽ không tốt cho những người mắc bệnh viêm loét dạ dày. Chính vì thế những người mắc bệnh này nên hạn chế hoặc không nên ăn nho.