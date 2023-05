Các nghiên cứu khoa học cho thấy, thành phần hóa học của đậu đen khá đa dạng. Vỏ đậu đen có chất màu anthoxyanozit. Đậu đen có 24,2% protit, 1,7% chất béo, 53,3% gluxit, 2,8% tro. Hàm lượng muối khoáng là: 56mg% canxi: 354mg% P; 6,1mg% sắt; 0,06mg% carten; 0,51% vitamin B, vitamin PP; 3mg% vitamin C.

Vì chứa 8 loại khác nhau của flavonoid, hợp chất thực vật, đậu đen có khả năng giảm thiệt hại của các gốc tự do, làm thay đổi tế bào gây ung thư. Lượng chất xơ dồi dào của đậu đen cũng được chỉ đích danh ngăn chặn sự phát triển của bệnh ung thư ruột kết (ung thư ruột già).

Một số nghiên cứu cũng đề cập rằng khi uống nước đậu đen rang liên tục trong 15 ngày có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc ung thư vú và tuyến tiền liệt nhờ vỏ của nó có chứa hoạt chất thuộc flavonoid. Các loại bệnh liên quan đến ung thư nhờ đó mà cải thiện hiệu quả.

Giúp xương khoẻ mạnh

Với thành phần giàu dưỡng chất giúp duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp, góp phần quan trọng cải thiện cấu trúc xương điển hình là Canxi và phốt pho cũng như sắt và kẽm rất dồi dào trong đậu đen. Do vậy, nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn có thể duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang.

Đậu đen giúp xương chắc khỏe. Ảnh: Internet

Tốt cho tim mạch

Đậu đen có thành phần kháng viêm và vitamin B phức hợp, có tác dụng tăng cường sức khỏe cho tim. Ngoài ra, nó còn giúp giảm triglyceride và cholesterol xấu. Bởi vậy, uống nước đậu đen rang rất tốt cho hệ tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hoá

Do có hàm lượng chất xơ nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, táo bón…

Hỗ trợ giảm cân

Đậu đen giàu chất xơ nên làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Vì chứa vitamin thiết yếu, bạn không lo ngại thiết chất dinh dưỡng mà vẫn khỏe mạnh. Bạn có thể thêm đậu đen vào món cơm, món soup đều rất tuyệt.

Nước đậu đen dễ uống. Ảnh: Internet

Làm đẹp da hiệu quả

Ngoài làm thuốc, công dụng của nước đậu đen còn cực kỳ phù hợp với phụ nữ. 10 loại axit amin thiết yếu có trong đậu đen đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản sinh collagen. Do đó, uống nước đậu đen có thể giúp bạn duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa.

2 khung giờ 'vàng' uống đậu đen

Buổi sáng

Muốn dùng đậu đen giảm cân thì nên uống nước này vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Khi vừa ngủ dậy cơ thể chúng ta đang trong trạng thái mất nước, cần bổ sung thêm nước để có thể hoạt động nhịp nhàng. Đặc biệt dùng nước đậu vào khung giờ này giúp cơ thể hấp thu được toàn bộ dưỡng chất có lợi từ trong nước đậu.

Thời gian lý tưởng để sử dụng đậu đen với các thực phẩm khác là cách nhau khoảng 4 tiếng đồng hồ. Bởi trong đậu đen có chứa phytat, sẽ ảnh hưởng tới khả năng hấp thu của các chất trong cơ thể. Phytat gây cản trở cho việc hấp thu của các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, phốt pho (không nên dùng nước đậu đen để uống các loại thuốc có chứa sắt, kẽm, can, đồng, canxi hoặc sử dụng thực phẩm có chứa các chất này )…

Khung giờ vàng uống nước đậu đen rang. Ảnh: Internet

Trước bữa ăn

Uống đỗ đen sẽ giúp cơ thể được cung cấp hàm lượng chất xơ dồi dào tốt cho hệ tiêu hóa. Đã vậy lại tạo cảm giác no lâu, không ăn nhiều từ đó đạt được mục đích duy trì vóc dáng.

Sau khi có nước đậu đen rang, chị em lấy rây lọc bỏ đi phần xác chỉ giữ phần nước, khi nước nguội thì cho vào chai để uống dần. Với 1 lít nước, chị em có thể chia làm 4 ly, mỗi ly 250ml để dùng, uống ngày 2 ly trước khi ăn 2 bữa chính, cách làm làm này nếu duy trì đều đặn sẽ giúp cân nặng giảm, da mịn, tóc mượt hơn nhiều lần.

Những lưu ý khi ăn hay dùng đậu đen

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, nước đậu đen rang tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, chúng ta không nên lạm dụng. Mỗi lần khoảng 100-250ml, vừa đủ, không gây cảm giác no. Không dùng nước đậu đen thay thế nước uống hàng ngày, vì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thu các chất trong cơ thể.

- Người có bệnh tiểu đường không nên pha đường vào nước đậu đen. Nước đậu đen có tác dụng lợi tiểu, người có bệnh về thận cần thận trọng khi sử dụng.

- Người mắc bệnh viêm đại tràng, đi ngoài phân lỏng, tiêu chảy, tiêu hóa kém không dùng đậu đen. Hàm lượng protein trong đậu đen cao khiến cho người già, trẻ em hay người có thể trạng yếu, sẽ khó tiêu thụ hết lượng protein trong đậu đen. Khi uống nước đậu đen dễ gây ra vấn đề về tiêu hóa, đầy bụng, đau bụng.

- Những người có cơ thể hàn lạnh: Những người có các biểu hiện về sức khỏe như mệt mỏi, tứ chi lạnh, đi ngoài phân lỏng hay tiêu chảy thì không nên dùng đậu đen. Những đối tượng này nếu ăn đậu đen sẽ làm trầm trọng thêm các dấu hiệu không tốt nêu trên, tệ hơn là có thể gây ra các loại bệnh khác.

- Người bệnh thận không nên ăn đậu đen, theo lương y Nguyễn Đắc Sáng, những bệnh nhân mắc bệnh thận không nên ăn đậu đen vì có thể làm cho bệnh tình thêm trầm trọng hơn.

- Phụ huynh cần tránh cho trẻ nhỏ dưới 1 tuổi dùng nước đậu đen. Trẻ trên 1 tuổi sử dụng ở mức vừa phải.

- Không nên kết hợp đậu đen với rau bina, sữa, dầu thầu dầu, ngũ sâm… Đậu đen chứa nhiều phytat, chất này gây cản trở cho việc hấp thu của các khoáng chất như sắt, kẽm, đồng, phốt pho… Nếu cơ thể kém hấp thu các vi chất trên sẽ dẫn tới thiếu máu, loãng xương. Phytat nhiều có thể ức chế một số enzyme tiêu hóa.