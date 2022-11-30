Hiệu quả trong việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh chính là ở một số món ăn, thức uống có khả năng giải độc, tăng cường trao đổi chất, chuyển hóa chất dư thừa, mỡ trong máu để mỗi ngày đều giảm bớt khả năng phát sinh bệnh tật đi.

Hiện nay, những căn bệnh về sức khỏe thường được nhắc đến như: ung thư, đau dạ dày, tiểu đường, mỡ trong máu. Trong đó, ung thư vẫn là một trong những loại bệnh nguy hiểm nhất. Có nhiều yếu tố dẫn đến căn bệnh nguy hiểm được nhắc đến như thói quen ăn uống, cách sinh hoạt hàng ngày. Thực tế, khi ăn uống đúng cách, cơ thể tăng hiệu quả miễn dịch tốt hơn. Bạn còn có thể cảm nhận cơ thể trẻ khỏe, linh hoạt và năng động hơn.

Thói quen ăn uống được nhắc đến tốt cho sức khỏe chúng ta có thể lưu ý như:

Cắt giảm đồ ăn nhanh

Đem theo trái cây hoặc các loại hạt để vượt qua cơn đói và thèm đồ ăn nhanh. Nếu bạn phải đến nhà hàng, hãy chọn những món ít calo như gà nướng. Ưu tiên rau xanh và trái cây như một món ăn kèm. Nhấm nháp nước hoặc soda ăn kiêng thay vì soda có đường.

Cắt giảm lượng đường

Từ bỏ một cốc nước ngọt có đường mỗi ngày. Điều này có ý nghĩa bạn đã từ chối khoảng 8 muỗng cà phê đường. Thay vào đó, hãy chọn nước hoặc trà không đường. Chọn trái cây tươi hoặc trái cây đóng hộp trong nước hoặc nước trái cây, không phải siro. Chọn ngũ cốc không đường.

Không nhịn ăn sáng

Khi bạn đang vội vã lao ra khỏi nhà vào buổi sáng cho một buổi họp đầu ngày, điều cuối cùng bạn nghĩ đến chính là ăn một bữa sáng đủ chất.

Có rất nhiều lợi ích mà bữa sáng mang lại, tuy nhiên nếu chúng ta bỏ bữa sáng một cách thường xuyên, lâu dần cơ thể sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về huyết áp, dạ dày, tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa.

Tự chuẩn bị bữa ăn

Một trong những điều tuyệt nhất bạn có thể làm đó là chuẩn bị sẵn đồ ăn ngày hôm sau cho mình, nhất là khi bạn phải làm việc xuyên trưa. Việc chuẩn bị sẵn đồ ăn mang theo sẽ khiến bạn chú ý đến việc bổ sung năng lượng khi làm việc hơn.

Nhưng nếu bạn có quá ít thời gian vào buổi sáng để có thể nấu nướng? Câu trả lời là bạn hãy dành một chút thời gian vào cuối tuần để chuẩn bị sẵn đồ ăn cho tuần sau. Đựng đồ ăn trong hộp, bỏ vào tủ lạnh để bảo quản và lấy ra mang theo trước khi đi làm.

Khi chuẩn bị đồ ăn cho mình, hãy chú ý bổ sung đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bạn không cần ăn quá nhiều đến mức khiến mình đầy bụng khó tiêu, nhưng hãy chắc chắn rằng đồ ăn của bạn có đủ chất dinh dưỡng.

Không vừa ăn vừa làm

Ăn trong khi làm việc chính là nguyên nhân lớn dẫn đến một vòng eo ngấn mỡ. Hãy gạt công việc sang một bên và tập trung thưởng thức bữa ăn của bạn. Nhai chậm sẽ khiến bạn nhanh no lâu hơn và giúp cho hệ tiêu hóa của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Nếu được, hãy mang bữa trưa ra ngoài phòng làm việc, tìm một không gian thoáng, vừa thưởng thức đồ ăn vừa tranh thủ đi lại, hít thở không khí trong lành.

5 thực phẩm đắng nhưng nhiều lợi ích

Dưới đây là những thực phẩm hiệu quả cho việc bổ sung vitamin, tăng cường sức khỏe, thậm chí, chúng còn mang đến khả năng phòng ngừa bệnh ung thư, giải độc, đốt cháy mỡ thừa tốt nhất mà chúng ta có thể bổ sung:

Mướp đắng

Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Vì có vị đắng đặc trưng nên nhiều người không thích ăn mướp đắng. Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), trong Đông y, mướp đắng có vị đắng, tính mát, công dụng giải nhiệt, tiêu đờm, sáng mắt, mát máu, nhuận tràng, nhuận tỳ, bổ thận, nuôi can huyết, lợi niệu, trừ nhiệt độc, chống mệt mỏi.

Mướp đắng ngăn ngừa sỏi thận và phòng chống bệnh rất tốt. Ảnh: Internet

Mướp đắng được coi là một vị thuốc tự nhiên giúp làm giảm lượng đường trong máu ở những người bệnh tiểu đường tuýp 2. Loại quả này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thường tế bào do các gốc tự do gây ra. Thường xuyên ăn mướp đắng còn bổ gan,giúp tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, cải thiện chức năng của túi mật, và làm giảm ứ dịch.

Ngoài ra, nó còn hỗ trợ việc giảm cân cũng như làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Uống ít nhất một ly nước mướp đắng mỗi ngày sẽ giúp bạn tận hưởng những lợi ích này.

Có thể dùng mướp đắng nấu lấy nước tắm cho trẻ để trị mẩn ngứa.

Trong hạt mướp đắng có một loại chất ức chế protease giúp ức chế các tế bào K bài tiết protease từ đó ngăn chặn quá trình dịch chuyển của các tế bào bệnh và không cho chúng xâm lấn sang các vùng khác.

Ngải cứu

Ngải cứu cũng là một loại rau có vị đắng mang lại nhiều loại ích cho sức khỏe. Trong Đông y, ngải cứu được lựa chọn để trị bệnh đau khớp, viêm khớp, giảm các cơn đau bụng. Ngải cứu, vị thuốc tốt cho phụ nữ, làm đẹp da

Theo một số nghiên cứu khoa học, loại rau này có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào K nhờ chất artmisnin. Ngải cứu có thể chế biến thành những món ăn ngon và bổ cho sức khỏe, giúp xoa dịu những cơn đau cơ, giúp tuần hoàn máu, giảm cơn đau vùng bụng… và là một trong những vị thuốc bổ dành cho người bị động thai, sảy thai liên tiếp, nổi bật nhất là giúp cơ thể nhuận tràng, lợi tiểu.

Ngải cứu rất tốt cho phụ nữ. Ảnh: Internet

Ngải cứu có nhiều thành phần dinh dưỡng và tinh dầu, một số hoạt chất trong ngải cứu có tác dụng thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhờ đó có thể cải thiện quá trình trao đổi chất, giúp da được nuôi dưỡng tốt hơn và có đủ nước. Ngải cứu có tác dụng kích thích lên da non, làm liền các vết thương.

Để phát huy công dụng và tránh tác dụng phụ của ngải cứu, theo các chuyên gia, người bình thường chỉ nên ăn ngải cứu từ 1-2 lần/tuần. Đối với người không có bệnh, không nên sử dụng nước sắc ngải cứu, như một thứ nước uống thường xuyên giống như nước trà.

Cà phê

Cà phê là loại đồ uống được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới. Tùy theo từng loại hạt cà phê và cách chế biến mà nó có vị đắng nhẹ hay mạnh.

Cà phê chứa nhiều polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng caffein trong cà phê giúp ngăn ngừa tình trạng rối loạn thần kinh như bệnh Alzheimer và Parkinson.

Lưu ý, sử dụng quá nhiều đường, sữa để át đi vị đắng của cà phê hay cacao có thể khiến bạn bị tăng cân, tích mỡ thừa và tăng nguy cơ mắc các bệnh khác.

Lợi ích cảu cà phê. Ảnh: Internet

Trà xanh

Trà xanh có nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm cân, hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch. Nó có vị đắng tự nhiên do có chứa chất catechin và polyphenol.

Uống trà xanh không chỉ giúp thư giãn mà thức uống lành mạnh này còn có tác động tích cực đến cơ thể bạn.

Nhiều nghiên cứu liên quan đến trà xanh và lợi ích chống ung thư đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm, chỉ ra rằng các polyphenol này có thể giúp ức chế sự tăng sinh tế bào khối u, bao gồm cả quá trình apoptosis, ức chế sự hình thành mạch cùng với sự xâm lấn của tế bào khối u.

Các loại trà xanh phòng và trị bệnh tốt. Ảnh: Internet

Hơn 100.000 người khỏe mạnh đã tham gia vào cuộc nghiên cứu và được phân thành hai nhóm - những người thường xuyên uống trà xanh và những người không uống trà. Trung bình, những người thường xuyên uống một tách trà sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn những người chọn cách khác.

Sử dụng 2 ly trà xanh mỗi ngày có thể giúp bạn bảo vệ sức khỏe.

Cacao

Bột cacao được làm từ hạt của cây cacao và nó có vị đắng. Nó thường được dùng để làm các món tráng miệng và là thành phần chính của chocolate. Trong 1 ly ca cao nóng chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn rượu vang đỏ, trà và cao gấp 20 lần so với quả việt quất, 119 lần so với quả chuối.

Vỏ hạt ca cao được sử dụng cho các bệnh gan, bàng quang và thận; đồng thời làm thuốc bổ cho bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra, người ta còn dùng bột ca cao để cải thiện sức khỏe nói chung.

Nghiên cứu được công bố trên Thư viện Y tế Quốc gia cho thấy người ăn chocolate nguyên chất 5 lần/tuần có ít nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cacao chứa chất polyphenol và các chất chống oxy hóa hỗ trợ mở rộng mạch máu, giảm viêm, bảo vệ tim mạch. Đây cũng là thực phẩm chứa nhiều khoáng chất vi lượng như đồng, mangan, magie và sắt.

Sau luyện tập thể dục thể thao mệt nhoài bạn có thể cho mình 1 cốc ca cao để cung cấp năng lượng. Mỗi ngày bạn đều dùng một chút bột ca cao nguyên chất trong 4 tuần liên tiếp, nghỉ 3 tuần và tiếp tục 4 tuần nữa giúp đường ruột của bạn có hoạt động rất tốt và trị táo bón vô cùng hữu hiệu.