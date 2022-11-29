Theo TS.BS Lê Văn Tuấn (Cố vấn chuyên môn, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) chia sẻ trên Báo VnExpress, nhồi máu não là một biến chứng tim mạch nguy hiểm, tình trạng bệnh lý xảy ra khi động mạch não bị hẹp, tắc nghẽn hoặc do hạ huyết áp. Nhồi máu não dẫn đến thiếu cung cấp máu lên não khiến một phần não bị suy giảm chức năng, rối loạn hoạt động. Theo thống kê, bệnh lý nhồi máu não chiếm khoảng 85% các trường hợp đột quỵ .

Ngày nay, nguy cơ mắc các căn bệnh liên quan đến nhồi máu não rất cao, đồng thời có xu hướng trẻ hóa. Nguy hiểm hơn, nhồi máu não gây tỷ lệ tàn tật và tỷ lệ tử vong rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Những người thường xuyên hút thuốc lá, sử dụng bia rượu; người bị béo phì, ít vận động, hàm lượng cholesterol cao; người thường xuyên căng thẳng, lo lắng cũng là những đối tượng dễ dẫn tới nhồi máu não kể cả với người trẻ.

Những di chứng của nhồi máu não rất nguy hiểm như sau:

- Liệt vận động: người trải qua bệnh nhồi máu não thường gặp phải biến chứng gây hạn chế vận động như liệt nửa người, liệt chân, tay... dẫn tới việc không tự chủ được chuyện vệ sinh cá nhân, sinh hoạt hằng ngày, phải cần sự giúp đỡ từ các thành viên trong gia đình.

Việc nằm lâu một chỗ còn gây ra các nguy cơ về viêm nhiễm đường tiết niệu, loét da và ảnh hưởng đến đường hô hấp. Do đó, người nhà cần đặc biệt lưu ý khi chăm sóc bệnh nhân nhồi máu não. Thường xuyên vệ sinh cá nhân, thực hành các bài tập vận động nhẹ nhàng... để bệnh nhân mau chóng hồi phục.

Biến chứng nhồi máu não nguy hiểm. Ảnh: Internet

- Rối loạn ngôn ngữ: không chỉ hạn chế vận động, khả năng ngôn ngữ của người trải qua cơn nhồi máu não cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đây là một di chứng nhồi máu não thường gặp. Cụ thể, người bệnh thường nói ngọng nghịu, chỉ nói được rất ít từ, nghiêm trọng hơn là không nói được. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do vùng não đảm nhận chức năng ngôn ngữ đã bị tổn thương nghiêm trọng mà không được can thiệp điều trị kịp thời.

- Suy giảm nhận thức: người bị nhồi máu não còn có nguy cơ suy giảm nhận thức hoặc thậm chí là mất trí nhớ. Rất nhiều trường hợp trong số đó phải mất nhiều thời gian mới có thể phục hồi. Tuy nhiên, người bệnh khó có thể hoàn toàn quay trở lại làm những công việc yêu cầu trí tuệ minh mẫn, với độ phức tạp cao như trước đây.

- Mắt nhìn mờ: là di chứng nhồi máu não thường gặp. Khi xảy ra nhồi máu não, nhiều người có dấu hiệu bị mờ một bên hoặc cả hai bên mắt. Đây được gọi là hiện tượng rối loạn thị giác sau tai biến.

- Rối loạn tiểu tiện: người bệnh nhồi máu não còn có thể gặp phải tình trạng đại tiện, tiểu tiện không tự chủ. Nếu không được vệ sinh sạch sẽ và đúng cách, rất có thể dẫn tới tình trạng viêm nhiễm đường tiết niệu.

3 thực phẩm dễ gia tăng nguy cơ ‘nhồi máu não’

Đồ uống nhiều đường

Đa số các loại nước giải khát chứa nhiều đường, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành chất béo, nếu uống nước giải khát nhiều đường trong thời gian dài sẽ đẩy nhanh quá trình tích tụ mỡ, gây béo phì.

Nồng độ cholesterol xấu và chất béo trung tính trong máu tăng cao có thể dẫn đến huyết áp cao và bệnh tim mạch vành theo thời gian.

Ngoài ra, bánh kẹo ngọt hay một số thực phẩm chế biến sẵn chứa lượng đường cao cũng nên bỏ qua.

Hạn chế thức ăn, các loại nước ngọt. Ảnh: Internet

Nội tạng động vật

Nội tạng động vật chứa rất nhiều cholesterol, hơn nữa cholesterol sẽ làm tăng hàm lượng carbohydrate và triglyceride trong máu, tăng độ nhớt của máu và tăng khả năng xơ cứng động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc nhồi máu não.

Thịt mỡ

Thịt mỡ chứa nhiều chất béo, sinh ra lượng calo gấp đôi đường, ăn đầy đủ chất béo thực sự có thể giữ cho cơ thể ở trạng thái cân bằng.

Tuy nhiên, nếu lipid máu quá cao có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, nhồi máu não là một trong số đó.

Cách ăn uống giảm nguy cơ nhồi máu não

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, để tránh nguy cơ nhồi máu não, hãy luôn kiên trì thực hiện tốt 3 điều này

- Chế độ ăn uống cân bằng

Chế độ ăn uống phong phú về dưỡng chất có lợi cho mạch máu khỏe mạnh. Nếu ăn nhiều dầu mỡ, nhiều chất béo về lâu dài không chỉ làm cho máu đặc lại, rất dễ hình thành cục máu đông mà còn tăng nguy cơ nhũn não. Nên thường xuyên ăn nhiều rau quả để tốt cho sức khỏe mạch máu và giúp bạn tránh xa chứng nhồi máu não.

- Bổ sung nước cho cơ thể

Nước không chỉ có thể làm loãng nồng độ trong máu mà còn đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và giúp loại bỏ các chất độc và tạp chất quá mức trong cơ thể. Uống 2000-3000ml nước mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe mạch máu.

- Tập thể dục vừa phải

Tập luyện quá sức có thể dẫn đến đột quỵ, tùy theo thể trạng của bản thân, hãy lập kế hoạch tập luyện hợp lý và kiên trì thực hiện để đạt được hiệu quả tập luyện tốt.