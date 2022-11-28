Trên thực tế, những món ăn không lành mạnh lại cực kì hấp dẫn, dễ khiến chúng ta yêu thích và khó bỏ. Tuy nhiên, để phòng tránh bệnh tật, tốt hơn hết, chúng ta nên giảm tránh, hạn chế sử dụng nhiều nhất có thể. Sau đây là những nhóm thực phẩm các bác sĩ khuyên chúng ta hạn chế đụng dù chỉ một miếng.

Trong những năm qua, tỉ lệ người mắc các bệnh liên quan đến béo phì, tim mạch, tăng huyết áp, mỡ trong máu… trở nên phổ biến hơn. Bên cạnh đó, vì lối sống và những thói quen đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, bệnh tật lại càng dễ tăng, khó giảm.

Tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây ra tình trạng huyết áp cao và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Điều này càng nguy hiểm hơn với những người lớn tuổi, vì khi chúng ta già đi, các động mạch của chúng ta có xu hướng cứng lại và dễ bị tổn thương bởi natri hơn. Ngoài ra trong nhiều trường hợp, dư thừa muối cũng có thể làm cho các tế bào co lại và dẫn đến mất nước. Không đủ nước khiến cho da xuất hiện nếp nhăn và cuối cùng khiến chúng ta già đi nhanh hơn.

Có rất nhiều thực phẩm chứa lượng muối cao. Ảnh: Internet

Đồ ăn chiên/rán

Các loại thực phẩm chiên rán như bột chiên giòn, gà rán, khoai tây chiên đều được chế biến bằng cách chiên trong dầu ở nhiệt độ cao. Trong quá trình chiên, các món ăn này sẽ sản sinh ra nhiều chất độc hại như lipid peroxit, axit béo chuyển hóa... có thể gia tăng các gốc tự do, đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Hơn nữa, những món chiên rán rất giàu chất béo, ăn quá nhiều sẽ khiến tích mỡ, béo phì, khiến cơ thể trông già nua hơn tuổi thật.

Đồ ăn chiên rán gây bất lợi. Ảnh: Internet

Thực phẩm đóng hộp

Thực phẩm đóng hộp mặc dù rất tiện lợi để tiêu thụ, nhưng chúng không tốt cho sức khỏe và làn da. Trong quá trình chế biến, đồ đóng hộp đã được bổ sung thêm nhiều đường, muối, chất phụ gia... đây đều là những thứ có thể khiến da mất nước, đẩy nhanh quá trình thoái hóa và lão hóa của các mô cơ thể. Hơn nữa so với thực phẩm tươi sống thì đồ đóng hộp có ít chất dinh dưỡng hơn rất nhiều.

Chế độ ăn uống và các món ăn lành mạnh

Thay ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt

Ai cũng biết ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho sức khỏe. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch… còn nguyên cám nên chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như: vitamin B, sắt, axit folic, selen, kali và magiê, đặc biệt là chất xơ, chất chống oxy hóa.

Nghiên cứu đã chứng minh, những người ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt có xu hướng gầy hơn và ít có nguy cơ mắc bệnh hơn những người không ăn hoặc chỉ ăn ngũ cốc tinh chế.

Để đảm bảo chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt, bạn chỉ cần thay thế các sản phẩm ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt như: gạo lứt, yến mạch, kiều mạch, kê, bánh mì nguyên cám…

Sử dụng các thực phẩm lành mạnh. Ảnh: Internet

Giảm muối bằng cách bổ sung gia vị thảo mộc

WHO khuyên rằng chúng ta nên ăn ít muối nhiều nhất có thể (dưới 5gr/ngày), bởi nhiều muối đem lại nhiều nguy cơ với sức khỏe như tăng huyết áp, bệnh tim và đột quỵ.

Việc ăn thức ăn nhạt hơn giúp bảo vệ cơ thể tốt hơn.

Việc đánh lạc hướng và thêm vào thức ăn những gia vị thảo mộc như: gừng, tỏi, quế… mang lại món ăn đậm đà và tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, thực phẩm cũng đã chứa bên trong lượng natri nhất định.

Hạn chế thịt chế biến sẵn bằng thịt nạc và protein thực vật

Có rất nhiều loại thịt chế biến sẵn, các loại thịt đỏ khiến cơ thể gặp những bất lợi, đặc biệt các bệnh liên quan đến ung thư dạ dày, đại tràng, đồng thời có thể liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt và tuyến tụy…

Thay thế bằng các loại thịt nạc trắng và các loại protein như: đậu phụ, nấm, trứng, các loại đậu, yến mạch, các loại hạt, thịt gà không da, cá ngừ, cá hồi sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn cả.

Chăm sóc cơ thể bằng chế độ ăn lành mạnh. Ảnh: Internet

Thay thế đường trắng bằng mật ong

Trên thực tế, lượng đường tinh luyện nạp vào cơ thể khiến chúng ta lão hóa cực nhanh, đồng thời phát sinh nhiều bệnh tật. Chuyên gia khuyên rằng, sử dụng các chất tạo ngọt tự nhiên, các loại đường tự nhiên sẽ hạn chế bệnh phát sinh, đặc biệt như: tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp…

Uống sinh tố thay vì nước ép đóng chai

Nhưng nhiều loại nước ép trái cây trên thị trường thường được sản xuất trộn thêm phụ gia và đường để tăng vị thơm ngon, dễ uống. Ngay cả khi bạn sử dụng nước trái cây tự ép, chúng cũng có nhiều đường hơn trái cây toàn phần và không có chất xơ khiến bạn hấp thụ đường nhiều và nhanh hơn.

Trái cây vốn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường miễn dịch và ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Đặc biệt chất xơ là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống lành mạnh, giảm sự tồn tại của các chất độc trong cơ thể. Khi uống sinh tố, bạn gần như tận dụng được các lợi ích này, do đó bạn nhớ giữ những thói quen tích cực trên.

Bạn có thể làm sinh tố xanh bằng các loại rau xanh như cải xoăn nhưng cũng có thể thêm các loại trái cây và các thành phần khác. Ví dụ như cà rốt, cần tây, củ cải đường, quả mọng, chuối, hạt chia hoặc bột hạt lanh.