Thức uống có vị ngọt nhưng đốt cháy chất béo cực tốt: 4 món nước giúp phụ nữ giảm cân, đẹp da, tăng tuổi thọ và chống lão hóa thần diệu

Ngọt nhưng tốt, 3 loại nước sau đây bạn có thể tận dụng trong chế độ giảm cân và chống lão hóa thần kỳ cho cơ thể:

Trong Đông y, chúng đều là các loại chất mang tính thanh nhiệt, thải độc, điều hòa cơ thể. Chúng thậm chí còn được xem là loại nước giải khát, lợi tiểu, cầm máu, tăng cường tuổi thọ, phòng chống ung thư giúp làm đẹp da và giảm cân hữu hiệu.

Là loại nước quen thuộc trong đời sống hàng ngày, quả thực, nước dừa mang đến rất nhiều lợi ích cho cơ thể phụ nữ. Từ việc giúp cơ thể cân bằng, giảm các triệu chứng đau mỏi thời kỳ kinh nguyệt, nước dừa còn có tác dụng tốt cho việc cân bằng đường huyết, thanh lọc máu, bảo vệ da và hỗ trợ phục hồi các bệnh lý. Khi cơ thể nóng, sốt, nước dừa giúp giải nhiệt hiệu quả. Các tác dụng phòng, trị bệnh, giảm cân, làm đẹp còn được nhắc ở nước dừa như sau:

Nước dừa. Ảnh: Internet

Axit lauric có trong nước dừa có thể cải thiện khả năng miễn dịch một cách tự nhiên, tăng cường trao đổi chất và giải độc cơ thể. Uống nước dừa vào thời điểm mới ngủ dậy giúp duy trì sự cân bằng điện giải, do đó điều chỉnh huyết áp và cải thiện các chức năng đường ruột.

Uống nước dừa hàng ngày có khả năng làm tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Nó cũng có khả năng loại bỏ các vi khuẩn trong cơ thể gây ra bệnh về nướu và nhiễm trùng đường tiểu. Nước dừa sẽ chống lại các virus khiến chúng ta bị cảm lạnh, sốt thương hàn hoặc nhiễm trùng.

Theo các nhà nghiên cứu, những bệnh nhân có huyết áp cao thường có mức độ kali thấp. Vì vậy, uống nước dừa thường xuyên có thể khá hiệu quả trong việc điều hòa huyết áp do nồng độ cao kali và axit lauric. Nước dừa có thể giúp tăng HDL (tốt) cholesterol, và làm cho nó là một thứ nước tuyệt vời tự nhiên để điều trị duy trì sức khỏe tim mạch.

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, nước dừa là một trong những loại nước tốt nhất bạn có thể uống.

Quá trình trao đổi chất hoạt động thích hợp sẽ điều hòa tốt lượng đường trong máu, từ đó giúp kiểm soát các cơn thèm ăn không đáng có. Khi kết hợp nước dừa vào chế độ ăn kiêng, bạn sẽ thấy việc giảm cân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nước dừa rất giàu chất dinh dưỡng, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất bằng cách cung cấp nhiều oxy hơn cho cơ thể.

Trà hoa cúc

Từ lâu, trà hoa cúc được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền, có nhiều công dụng bồi bổ sức khỏe. Uống trà hoa cúc mỗi ngày giúp cải thiện các triệu chứng bệnh phổ biến như tim mạch, mất ngủ, stress, thanh lọc, giải độc, thậm chí là ung thư…

Các chất flavonoid, sesquiterphe, vitamin và khoáng chất có trong thành phần của trà hoa cúc giúp kháng viêm, an thần, hạ huyết áp, làm ổn định nhịp tim, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và đồng thời cũng đốt cháy chất béo hiệu quả.

Trà hoa cúc giúp ngủ ngon và giảm cân hiệu quả. Ảnh: Internet

Đặc biệt, trà hoa cúc lại là thức uống không chứa caffeine nên có thể sử dụng để chăm sóc sức khỏe mà không sợ gặp phải các biến chứng lo lắng hay mất ngủ. Nhờ những công dụng tuyệt vời kể trên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến khích mọi người bổ sung trà hoa cúc vào thực đơn hàng ngày để thanh lọc cơ thể, tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật.

Bạn có thể nạp sau bữa ăn 30 phút hay vào thời gian giải lao, các bữa ăn phụ. Bạn có thể nạp tối đa 3 tách và không nên dùng quá nhiều.

Nước mật ong

Mặc dù được biết là một loại gia vị, thức uống có vị ngọt đậm đà, tuy nhiên, đường trong mật ong là loại đường tốt. Đặc biệt, khi kết hợp với một số nguyên liệu như chanh, gừng, nghệ, nước trái cây… mật ong giúp đốt cháy chất béo hiệu quả. Trong mật ong, hàm lượng protein và acid amin chỉ chiếm dưới 1% trọng lượng, tuy nhiên có đủ các acid amin cần thiết.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thành phần dưỡng chất của mật ong rất phong phú. Lượng nước trong mật ong 16-25%, loại tốt dưới 18%. Hàm lượng nước càng thấp chứng tỏ chất lượng càng tốt. Lượng đường 70-80%, chủ yếu là đường đơn glucoza dễ hấp thu. Lượng đường kép như đường mía, mạch nha, không được vượt quá 5%. Do lượng đường cao, dễ hấp thu nên năng lượng của mật ong khá lớn, sử dụng tốt cho người kém ăn, đang ốm như người già, trẻ em.

Mật ong kết hợp với nhiều nguyên liệu có tác dụng tốt cho phái đẹp. Ảnh: Internet

Một nghiên cứu của Đại học bang San Diego cho thấy thay thế đường bằng mật ong có thể giúp ngăn ngừa tình trạng tăng cân và cũng làm giảm lượng đường trong máu. Một nghiên cứu khác từ Đại học Wyoming cũng cho thấy mật ong thô có thể kích hoạt các hormone ngăn chặn sự thèm ăn.

Trong ngày có 2 thời điểm tốt nhất để uống nước mật ong đó là sau khi thức dậy buổi sáng và trước khi đi ngủ buổi tối. Nếu bạn tiêu thụ mật ong trước khi đi ngủ, cơ thể sẽ bắt đầu đốt cháy nhiều chất béo hơn trong những giờ đầu của giấc ngủ. Chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn các gốc tự do trong cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch. Mật ong có chứa polyphenol, là chất chống oxy hóa mạnh đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Nên dùng trực tiếp mật ong tươi nguyên chất, hoặc hòa loãng trong nước ấm, nước nguội, sữa, nước hoa quả..., không nên pha trong nước sôi hoặc đun kỹ trong nước sôi do nhiều chất dinh dưỡng vitamin, chất khoáng, hoặc men sẽ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Không nên pha mật ong cùng rượu có độ cồn cao, làm lắng tủa và biến tính nhiều thành phần hữu cơ của mật ong.

Sinh tố bưởi

Bưởi là một loại trái cây khác vô cùng quan trọng nếu muốn đốt cháy nhiều chất béo hơn. Những người ăn trái cây họ cam quýt, trong 6 tuần sẽ giảm được khoảng 2,54 cm vòng eo. Một nghiên cứu của Nhật Bản đã chứng minh rằng ngay cả mùi bưởi cũng kích hoạt các tế bào mỡ nâu đốt cháy calo, đồng thời làm giảm cảm giác thèm ăn.

Ăn bưởi thường xuyên mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể. Đặc biệt bưởi đỏ rất tốt cho tim. Vì bưởi đỏ chứa rất nhiều chất chống oxy hóa.

Ăn bưởi có nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Chuyên gia dinh dưỡng nhận thấy rằng khi giữ nguyên thói quen ăn uống nhưng ăn nửa quả bưởi mỗi ngày trước bữa ăn và kiên trì hơn 12 tuần có thể giúp giảm cân hiệu quả. Bưởi cung cấp nhiều vitamin và thực sự là một hợp chất có thể thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo.

Naringenin trong bưởi cũng hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh tiểu đường, cải thiện độ nhạy cảm của cơ thể với insulin. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nếu phụ nữ ăn thường xuyên cam quýt hoặc bưởi, khả năng đột quỵ sẽ giảm. Vì chứa nhiều Vitamin C, bưởi có tác dụng loại bỏ tàn nhang trên da rất tốt. Vì vậy, người ta nói rằng bưởi còn là một sản phẩm chăm sóc da.