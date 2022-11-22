3 cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi chia sẻ về cách ăn uống, trẻ hóa ngược thời gian: Bệnh tật ít hơn người, ung thư chẳng tìm đến, cơ thể phơi phới như mùa xuân

Sống khỏe 22/11/2022 07:34

Những người mắc tiểu đường, mỡ máu, xơ cứng động mạch, cao huyết áp… và nhiều bệnh lý sức khỏe khác đều được chữa lành.

Trên thế giới, có rất nhiều cụ bà sống thọ với sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn. Đã hơn 100 tuổi, nhưng những cụ bà chẳng khác U60. Để có được cơ thể khỏe mạnh như trên, các cụ thường xuyên duy trì những thói quen lành mạnh cho mình, nhờ những thói quen trên, họ phòng chống bệnh tật hiệu quả, ít mắc bệnh hơn so với người bình thường. Dưới đây là chia sẻ của cả ba cụ bà:

Bà Trương - (109 tuổi) cơ thể khỏe khoắn, làn da hồng hào

Bà Trương (Trung Quốc) cực kì trẻ trung và năng động, chẳng khác người U60. Bà Trương từng tiết lộ rằng rằng bà luôn có những thói quen và thái độ sống chan hòa, đầy tình yêu thương, đặc biệt bà chú ý đến các món ăn giúp tăng cường mật độ xương và ngăn ngừa lão hóa . Có lẽ đó là lý do vì sao đã ngoài trăm tuổi nhưng bà Trương vẫn luôn khỏe mạnh, tay chân linh hoạt.

Bà Trương rất chú trọng trong việc uống nước. Mỗi ngày bà đều uống 8-9 cốc nước lớn. Đặc biệt là sau khi ngủ dậy buổi sáng, bà thường ưu tiên việc uống nước ấm để "rửa ruột" cho mình.

3 cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi chia sẻ về cách ăn uống, trẻ hóa ngược thời gian: Bệnh tật ít hơn người, ung thư chẳng tìm đến, cơ thể phơi phới như mùa xuân - Ảnh 1
Bà Trương luôn khỏe mạnh, duy trì thói quen ăn cá mỗi tuần. Ảnh: Internet

Bà Trương thường duy trì thói quen ăn cá 3 bữa/tuần. Hàm lượng protein và canxi dồi dào trong cá có thể thúc đẩy quá trình sửa chữa các tế bào của con người, tăng cường sự phát triển và phân chia của xương. Có lẽ bởi vậy nên dù bà Trương đã cao tuổi nhưng xương khớp vẫn tương đối khỏe mạnh.

3 cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi chia sẻ về cách ăn uống, trẻ hóa ngược thời gian: Bệnh tật ít hơn người, ung thư chẳng tìm đến, cơ thể phơi phới như mùa xuân - Ảnh 2
Thói quen ăn cá mỗi ngày. Ảnh: Internet

Ngoài thói quen ăn cá, bà Trương cũng thường chú ý đến chế độ ăn của mình, bà không ăn đồ béo, thay vào đó thường ăn nhiều rau quả tươi. Cách này giúp cho mỡ máu được đào thải ra khỏi cơ thể dễ dàng hơn, làm sạch mạch máu, thậm chí là tăng tốc độ trao đổi chất nhanh hơn.

Khi được hỏi vì sao bà trẻ trung, bà Trương còn nói, bà luôn có thái độ sống tích cực, vui cười và chia sẻ niềm vui với người khác là cách giúp bà chống lão hóa trở nên đặc biệt.

Cụ bà Tao - 104 tuổi tập 5 động tác yoga

Bà Tao thực chất là một giáo viên yoga người Ấn Độ, bà đã dạy yoga suốt quãng đường thanh xuân và đến lúc tuổi già của mình đến 70 năm. Đến tuổi 104 tuổi, bà trông vẫn tràn đầy năng lượng, đặc biệt rất dẻo dai. Bà khuyên bất kể nam nữ, già trẻ làm những động tác này trước khi ngủ có thể sống thọ thêm 20 năm. Những người mắc tiểu đường, mỡ máu, xơ cứng động mạch, cao huyết áp và các bệnh khác ảnh hưởng đến sức khỏe như viêm xoang, viêm dạ dày mãn tính, thiếu máu, đau thắt lưng và vai… tập yoga cũng có thể hỗ trợ chữa lành.

3 cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi chia sẻ về cách ăn uống, trẻ hóa ngược thời gian: Bệnh tật ít hơn người, ung thư chẳng tìm đến, cơ thể phơi phới như mùa xuân - Ảnh 3

 

3 cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi chia sẻ về cách ăn uống, trẻ hóa ngược thời gian: Bệnh tật ít hơn người, ung thư chẳng tìm đến, cơ thể phơi phới như mùa xuân - Ảnh 4
Cụ Tao dẻo dai ở độ tuổi 104. Ảnh: Internet

Thực hiện những động tác này 10 phút trước khi đi ngủ tương đương với 1 giờ chạy bộ. Theo đó, các động tác được tiết lộ như sau:

- Tư thế duỗi mình mèo

- Động tác quạt cánh bướm

- Tư thế rắn hổ mang

- Tư thế chân ngồi quỳ

- Tư thế hỗn nguyên ngọa

Với các tư thế trên, chúng tác động rất rõ ràng cho cơ thể phụ nữ: giúp cải thiện từ gan đến thận, tim mạch, bàng quang, cột sống, lão hóa, mỡ bụng hay các chứng suy nhược, căng thẳng, thậm chí là cân bằng hormone rất tốt.

Chỉ một động tác cũng giúp cho cơ thể lưu thông khí huyết, đào thải độc tố, cung cấp máu cho vùng bụng và xương chậu, loại bỏ chứng viêm, giúp trẻ hóa làn da, hồng hào khuôn mặt, giảm đau các khớp đầu gối, khớp hông, lưng, xương sống, chỉnh sửa dáng vóc, giúp lưng thẳng, dáng mềm mại. Do đó, chúng thực sự thiết thực khi phụ nữ chỉ mất 10 phút tập mỗi ngày nhưng bằng 1h chạy bộ và cơ thể trẻ hóa hoàn hảo.

Bà Vương - 107 tuổi và bí quyết sống thọ

Bà Vương 107 tuổi đã sống thọ và khỏe mạnh, nhanh nhẹn khác hẳn các cụ già thọ 100 tuổi khác. Bà từng chia sẻ bí quyết “không có gì cao sang”, thói quen của bà chỉ là những gì tầm thường nhưng mang lại sức khỏe tốt. Bà không có vấn đề "3 cao: cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao", tình trạng mạch máu của bà Vương vẫn "trẻ" như người 60 tuổi. Bí quyết của bà được chỉ ra như sau:

Ăn nhiều rau, ngũ cốc, ăn nhạt

Bà Vương nhận ra rằng sức khỏe của các mạch máu liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống hàng ngày của bà.

Khi còn trẻ, gia đình bà tương đối nghèo, bà thường ăn một số loại ngũ cốc thô và rau xanh. Khi về già và điều kiện sống của bà được cải thiện, bà vẫn còn thói quen ăn uống như thế. Hơn nữa, bà còn ăn rất nhạt, ít dùng dầu ăn và muối. Con cháu bà sợ rằng cách ăn này sẽ khiến bà bị thiếu hụt dinh dưỡng, tuy nhiên kết quả khám cho thấy sức khỏe mạch máu của bà Vương luôn ở trạng thái tốt nhất.

3 cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi chia sẻ về cách ăn uống, trẻ hóa ngược thời gian: Bệnh tật ít hơn người, ung thư chẳng tìm đến, cơ thể phơi phới như mùa xuân - Ảnh 5
Ăn thức ăn nhạt. Ảnh: Internet

Ăn nhiều nấm

Nấm rất giàu vitamin và sắt, có thể ngăn ngừa các triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt ở người cao tuổi.

Ngoài ra, nấm còn chứa nhiều loại axit amin thiết yếu, có thể bổ sung nhiều chất dinh dưỡng trong cơ thể con người, nâng cao thể lực, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, khỏe mạch máu.

3 cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi chia sẻ về cách ăn uống, trẻ hóa ngược thời gian: Bệnh tật ít hơn người, ung thư chẳng tìm đến, cơ thể phơi phới như mùa xuân - Ảnh 6
Bà Vương có mạch máu tốt nhất. Ảnh: Internet

Người trung niên và cao tuổi thường xuyên ăn nấm đông cô còn có thể thúc đẩy sự phát triển của tế bào não, cải thiện trí nhớ, ngăn ngừa bệnh Alzheimer, có lợi cho sức khỏe não bộ.

Ngoài ra, bà Vương luôn duy trì thái độ sống lạc quan, giản đơn trong cuộc sống. Bà Vương luôn cố gắng sống vui vẻ, ít lo lắng, buồn phiền để mạch máu được nuôi dưỡng, tránh các bệnh về tinh thần thậm chí là mạch máu, tổn thương gan hay chất béo, đồng thời cũng làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn.

Bí quyết của 3 phụ nữ sống thọ hơn 100 tuổi đã giúp thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về cách duy trì sức khỏe không quá phức tạp nhưng mang lại lợi ích. Việc chúng ta giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của mình ra sao chắc chắn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta lắng nghe bản thân và rèn luyện các thói quen bổ sung dinh dưỡng, tập luyện đều đặn mỗi ngày, giống như ba cụ bà đã làm được. Có sức khỏe vốn là điều tuyệt vời nhất.

 

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Từ khóa:   bảo vệ sức khỏe chăm sóc sức khỏe bí quyết sống thọ

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