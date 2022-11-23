Những tác dụng của rong biển dẫn đầu về khả năng ngừa ung thư khi được bác sĩ người Trung Quốc, Úc Nhơn Tồn khuyên dùng. Trong suốt 50 năm khám và chữa bệnh, ông phát hiện ra rong biển chữa trị được 2 loại bệnh nguy hiểm liên quan tới các cục máu đông và ung thư hiệu quả.

Có rất nhiều sự lựa chọn về thực phẩm nạp vào cơ thể ngày nay nhưng rong biển lại có lợi ích tốt hơn cả. Rong biển tự nhiên có ở nhiều nơi, dễ tìm kiếm, dễ chế biến, đặc biệt là chứa nhiều dưỡng chất và giúp cung cấp vitamin phòng ngừa bệnh hiệu quả. Với nhiều người, rong biển có thể chế biến bằng nhiều cách để dễ dàng thưởng thức.

Trong nghiên cứu y học hiện đại cũng phát hiện ra thành phần của rong biển chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng chống lại u ác tính, ức chế sự phát triển của tế bào khối u, cải thiện khả năng miễn dịch.

Với các khối u ác tính: Sở dĩ các khối u ác tính sợ món rong biển là vì rong biển có khả năng ưc chế sự sinh trưởng của khối u. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, rong biển là một loại thuốc có thể chữa được rất nhiều bệnh, trong đó điển hình nhất là tế bào u ác tính.

Không phải ngẫu nhiên mà người Nhật có tuổi thọ cao, đặc biệt là khối u vú của phụ nữ ở đây rất thấp, điều này có liên quan rất lớn tới thói quen ăn rong biển mỗi ngày của họ. Chất polysaccharid trong rong biển có khả năng tăng cường miễn dịch, chống lại các khối u tuyệt vời. Ngoài ra, trong rong biển còn chứa một loại protein đặc biệt gọi là glycophilin. Theo kết quả nghiên cứu, một số glycophilin trong rong biển có thể ức chế sự tăng sinh của các tế bào u.

Rong biển nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Với khả năng ngăn ngừa đột quỵ, giảm cục máu đông: Theo các nghiên cứu, thường xuyên ăn rong biển sẽ làm giảm tỷ lệ bị đột quỵ. Có được điều này là vì trong rong biển có chứa một lượng axit béo thiết yếu nhất định như axit linoleic và axit linolenic. Chất fucoidan trong rong biển là một hợp chất siêu nhờn có khả năng chống lại các tế bào ác tính, ức chế quá trình xơ cứng mạch máu và hạ cholesterol.

Rong biển giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim, ngăn ngừa táo bón, lão hóa, giúp giảm đau đầu, giảm khô da hay giảm cân.

Theo các nghiên cứu, thường xuyên ăn rong biển sẽ làm giảm tỷ lệ bị đột quỵ. Có được điều này là vì trong rong biển có chứa một lượng axit béo thiết yếu nhất định như axit linoleic và axit linolenic. Chất fucoidan trong rong biển là một hợp chất siêu nhờn có khả năng chống lại các tế bào ác tính, ức chế quá trình xơ cứng mạch máu và hạ cholesterol.

Do đó, các món ăn với rong biển được khuyến khích như: canh rong biển, salad rong biển, rong biển cuộn cơm…

Một số thực phẩm phòng chống bệnh ung thư khác

Củ nghệ – ức chế các tế bào ung thư vú, tử cung, ruột kết

Các nghiên cứu cho thấy nghệ chứa hợp chất bao gồm cả curcumin, có tác dụng chống viêm mạnh mẽ và chống oxy hóa mạnh.

Nghiên cứu cũng ghi nhận, nghệ có thể giảm cholesterol, cải thiện chức năng gan, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh Alzheimer, giảm viêm ruột và chống lại bệnh trầm cảm.

Curcumin đã được chứng minh trong các nghiên cứu lâm sàng về khả năng ức chế sự gia tăng các tế bào ung thư và di căn có liên quan đến một loạt các bệnh ung thư vú, tử cung, buồng trứng, thận, bàng quang, bạch cầu, ung thư bạch cầu, ung thư ruột kết, gan, tụy, phổi và u lymphô.

Nghệ chống ung thư tốt. Ảnh: Internet

Cà rốt

Một củ cà rốt một ngày còn đánh bại một quả táo mỗi ngày trong việc ngăn ngừa những nguy cơ sức khỏe! Chúng tốt cho mắt và cà rốt có liên quan với giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và bệnh bạch cầu. Cà rốt giàu caroten (chất chống oxy hóa) chống lại các gốc tự do (các phân tử liên quan đến ung thư và lão hóa). Cà rốt là loại rau rất tốt trong cuộc chiến chống bệnh tim và tiểu đường và tăng cường hệ thống miễn dịch. Ăn sống, hấp hoặc ép lấy nước.

Cà chua

Cà chua có chứa lycopene nổi tiếng với đặc tính chống ung thư.

Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng lycopene, trong cà chua, làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày.

Các món ăn tốt phòng bệnh ung thư. Ảnh: Internet

Hành tây

Hành tây chứa vescalin (C27H20O8) là hoạt chất tự nhiên chống ung thư. Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn loại củ này, tỷ lệ bị ung thư dạ dày thấp hơn 25% so với nhóm ăn ít hoặc hoàn toàn không ăn. Riêng những trường hợp đã bị ung thư dạ dày mà áp dụng chế độ ăn bổ sung thêm hành tây thì tỷ lệ tử vong thấp hơn 30% so với nhóm còn lại.

Trà

Trà chứa phenylpolyphenol có tác dụng chống ung thư. Uống nước trà có thể phòng chống một số bệnh như ung thư gan, dạ dày. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ uống trà xanh hàng ngày giảm 60% khả năng bị ung thư buồng trứng. Hầu hết các loại trà đều tốt, song trà xanh có tác dụng chống ung thư mạnh nhất.

Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải (cải bắp, mầm cải Brussel, cải củ...) có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng giàu vitamin C, E, B9 và K, carotenoid và khoáng chất. Chúng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc biệt, súp lơ xanh có chứa sulforaphan. Hợp chất này đã cho thấy tiềm năng lớn trong phòng thí nghiệm trong việc giảm kích thước của các tế bào ung thư vú và tuyến tiền liệt và có liên quan đến việc giảm ung thư đại trực tràng và đại tràng. Ăn sống hoặc hấp để có lợi ích tối đa.