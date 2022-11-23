Món ăn ức chế sự sinh trưởng của khối u, ngăn ngừa ung thư được bác sĩ ưa chuộng: khỏe hơn mỗi ngày

Sống khỏe 23/11/2022 08:22

Trong các loại thực phẩm, rong biển được các bác sĩ khen ngợi về khả năng phòng, chống ung thư hiệu quả.

Có rất nhiều sự lựa chọn về thực phẩm nạp vào cơ thể ngày nay nhưng rong biển lại có lợi ích tốt hơn cả. Rong biển tự nhiên có ở nhiều nơi, dễ tìm kiếm, dễ chế biến, đặc biệt là chứa nhiều dưỡng chất và giúp cung cấp vitamin phòng ngừa bệnh hiệu quả. Với nhiều người, rong biển có thể chế biến bằng nhiều cách để dễ dàng thưởng thức.

Những tác dụng của rong biển dẫn đầu về khả năng ngừa ung thư khi được bác sĩ người Trung Quốc, Úc Nhơn Tồn khuyên dùng. Trong suốt 50 năm khám và chữa bệnh, ông phát hiện ra rong biển chữa trị được 2 loại bệnh nguy hiểm liên quan tới các cục máu đông và ung thư hiệu quả.

Món ăn ức chế sự sinh trưởng của khối u, ngăn ngừa ung thư được bác sĩ ưa chuộng: khỏe hơn mỗi ngày - Ảnh 1
Loại rau tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Với các khối u ác tính: Sở dĩ các khối u ác tính sợ món rong biển là vì rong biển có khả năng ưc chế sự sinh trưởng của khối u. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, rong biển là một loại thuốc có thể chữa được rất nhiều bệnh, trong đó điển hình nhất là tế bào u ác tính.

Trong nghiên cứu y học hiện đại cũng phát hiện ra thành phần của rong biển chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng chống lại u ác tính, ức chế sự phát triển của tế bào khối u, cải thiện khả năng miễn dịch.

Không phải ngẫu nhiên mà người Nhật có tuổi thọ cao, đặc biệt là khối u vú của phụ nữ ở đây rất thấp, điều này có liên quan rất lớn tới thói quen ăn rong biển mỗi ngày của họ. Chất polysaccharid trong rong biển có khả năng tăng cường miễn dịch, chống lại các khối u tuyệt vời. Ngoài ra, trong rong biển còn chứa một loại protein đặc biệt gọi là glycophilin. Theo kết quả nghiên cứu, một số glycophilin trong rong biển có thể ức chế sự tăng sinh của các tế bào u.

Món ăn ức chế sự sinh trưởng của khối u, ngăn ngừa ung thư được bác sĩ ưa chuộng: khỏe hơn mỗi ngày - Ảnh 2
Rong biển nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Với khả năng ngăn ngừa đột quỵ, giảm cục máu đông: Theo các nghiên cứu, thường xuyên ăn rong biển sẽ làm giảm tỷ lệ bị đột quỵ. Có được điều này là vì trong rong biển có chứa một lượng axit béo thiết yếu nhất định như axit linoleic và axit linolenic. Chất fucoidan trong rong biển là một hợp chất siêu nhờn có khả năng chống lại các tế bào ác tính, ức chế quá trình xơ cứng mạch máu và hạ cholesterol.

Rong biển giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim, ngăn ngừa táo bón, lão hóa, giúp giảm đau đầu, giảm khô da hay giảm cân.

Theo các nghiên cứu, thường xuyên ăn rong biển sẽ làm giảm tỷ lệ bị đột quỵ. Có được điều này là vì trong rong biển có chứa một lượng axit béo thiết yếu nhất định như axit linoleic và axit linolenic. Chất fucoidan trong rong biển là một hợp chất siêu nhờn có khả năng chống lại các tế bào ác tính, ức chế quá trình xơ cứng mạch máu và hạ cholesterol.

Do đó, các món ăn với rong biển được khuyến khích như: canh rong biển, salad rong biển, rong biển cuộn cơm…

Một số thực phẩm phòng chống bệnh ung thư khác

Củ nghệ – ức chế các tế bào ung thư vú, tử cung, ruột kết

Các nghiên cứu cho thấy nghệ chứa hợp chất bao gồm cả curcumin, có tác dụng chống viêm mạnh mẽ và chống oxy hóa mạnh.

Nghiên cứu cũng ghi nhận, nghệ có thể giảm cholesterol, cải thiện chức năng gan, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh Alzheimer, giảm viêm ruột và chống lại bệnh trầm cảm.

Curcumin đã được chứng minh trong các nghiên cứu lâm sàng về khả năng ức chế sự gia tăng các tế bào ung thư và di căn có liên quan đến một loạt các bệnh ung thư vú, tử cung, buồng trứng, thận, bàng quang, bạch cầu, ung thư bạch cầu, ung thư ruột kết, gan, tụy, phổi và u lymphô.

Món ăn ức chế sự sinh trưởng của khối u, ngăn ngừa ung thư được bác sĩ ưa chuộng: khỏe hơn mỗi ngày - Ảnh 3
Nghệ chống ung thư tốt. Ảnh: Internet

Cà rốt

Một củ cà rốt một ngày còn đánh bại một quả táo mỗi ngày trong việc ngăn ngừa những nguy cơ sức khỏe! Chúng tốt cho mắt và cà rốt có liên quan với giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và bệnh bạch cầu. Cà rốt giàu caroten (chất chống oxy hóa) chống lại các gốc tự do (các phân tử liên quan đến ung thư và lão hóa). Cà rốt là loại rau rất tốt trong cuộc chiến chống bệnh tim và tiểu đường và tăng cường hệ thống miễn dịch. Ăn sống, hấp hoặc ép lấy nước.

Cà chua

Cà chua có chứa lycopene nổi tiếng với đặc tính chống ung thư.

Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng lycopene, trong cà chua, làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, phổi và dạ dày.

Món ăn ức chế sự sinh trưởng của khối u, ngăn ngừa ung thư được bác sĩ ưa chuộng: khỏe hơn mỗi ngày - Ảnh 4
Các món ăn tốt phòng bệnh ung thư. Ảnh: Internet

Hành tây

Hành tây chứa vescalin (C27H20O8) là hoạt chất tự nhiên chống ung thư. Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn loại củ này, tỷ lệ bị ung thư dạ dày thấp hơn 25% so với nhóm ăn ít hoặc hoàn toàn không ăn. Riêng những trường hợp đã bị ung thư dạ dày mà áp dụng chế độ ăn bổ sung thêm hành tây thì tỷ lệ tử vong thấp hơn 30% so với nhóm còn lại.

Trà

Trà chứa phenylpolyphenol có tác dụng chống ung thư. Uống nước trà có thể phòng chống một số bệnh như ung thư gan, dạ dày. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ uống trà xanh hàng ngày giảm 60% khả năng bị ung thư buồng trứng. Hầu hết các loại trà đều tốt, song trà xanh có tác dụng chống ung thư mạnh nhất.

Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải (cải bắp, mầm cải Brussel, cải củ...) có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng giàu vitamin C, E, B9 và K, carotenoid và khoáng chất. Chúng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đặc biệt, súp lơ xanh có chứa sulforaphan. Hợp chất này đã cho thấy tiềm năng lớn trong phòng thí nghiệm trong việc giảm kích thước của các tế bào ung thư vú và tuyến tiền liệt và có liên quan đến việc giảm ung thư đại trực tràng và đại tràng. Ăn sống hoặc hấp để có lợi ích tối đa.

 

3 cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi chia sẻ về cách ăn uống, trẻ hóa ngược thời gian: Bệnh tật ít hơn người, ung thư chẳng tìm đến, cơ thể phơi phới như mùa xuân

3 cụ bà sống thọ hơn 100 tuổi chia sẻ về cách ăn uống, trẻ hóa ngược thời gian: Bệnh tật ít hơn người, ung thư chẳng tìm đến, cơ thể phơi phới như mùa xuân

Những người mắc tiểu đường, mỡ máu, xơ cứng động mạch, cao huyết áp… và nhiều bệnh lý sức khỏe khác đều được chữa lành.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm có lợi thực phẩm chống ung thư bảo vệ sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 6 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?