4 thực phẩm đốt cháy chất béo không tưởng: Ăn ngon mà vẫn giảm cân, ngừa ung thư, tăng tuổi thọ, chống lão hóa thần kì

Sống khỏe 22/11/2022 07:33

Ngoài hỗ trợ giảm cân thì các thực phẩm sau đây còn tốt cho sức khỏe, giúp phòng tránh các loại bệnh tật, bạn có thể bổ sung trong các bữa ăn hàng ngày.

Chắc hẳn khi nhắc đến thực phẩm, chúng ta có xu hướng tìm đến những món ăn giàu dinh dưỡng nhưng ít gây tăng cân, thực phẩm dồi dào vitamin đồng thời giúp ngon miệng. Trong rất nhiều món ăn, thực phẩm, những loại đồ ăn kể tên sau đây không chỉ dễ chế biến, dễ thưởng thức mà còn giúp bạn mỗi ngày không lo béo.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả vì nó chứa ít chất béo và có hàm lượng nước cao. Ăn khoai lang giúp bù nước cho các tế bào trong cơ thể, khởi động quá trình trao đổi chất. Từ đó, ngăn chặn tình trạng tích tụ chất béo.

Lượng beta-carotene vừa đủ để tạo ra các rào cản niêm mạc ngăn vi khuẩn và chất độc trong môi trường xâm nhập vào cơ thể bạn, giúp cơ thể bạn ngăn ngừa và chống lại nhiễm trùng, giúp bạn khỏe mạnh và có hệ thống miễn dịch hoàn thiện hơn.

4 thực phẩm đốt cháy chất béo không tưởng: Ăn ngon mà vẫn giảm cân, ngừa ung thư, tăng tuổi thọ, chống lão hóa thần kì - Ảnh 1
Những thực phẩm tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

Trên thực tế, khoai lang tím chứa một lượng lớn anthocyanin. Anthocyanin đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường trí nhớ cũng như tăng cường sự tập trung, khả năng chống lại bệnh tiểu đường của khoai lang cực kì tốt, có thể hỗ trợ trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Vitamin A giúp cải thiện chất lượng nước mắt ở những bệnh nhân bị khô mắt mà bạn nên có trong bữa ăn hàng ngày.

Thịt cá trắng

Các loại cá thịt trắng ngon, tốt cho sức khoẻ như cá quả, cá vược, cá basa... Những loại cá này rất ít chất béo và calo. Đây là nguồn cung cấp protein chất lượng rất phù hợp với người ăn kiêng.

Bên cạnh đó, cá còn nhiều vitamin D, E, canxi, omega-3, DHA… có lợi cho tim mạch, thị giác, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe. Nên ăn cá ít nhất ba lần mỗi tuần giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giảm hiện tượng máu bị vón cục dẫn tới tắc nghẽn mạch máu, phòng tránh đột quỵ... Người có bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu có thể ăn nhiều cá mỗi tuần, nhất là những loại cá tra, cá hồi, cá trích, cá thu.

4 thực phẩm đốt cháy chất béo không tưởng: Ăn ngon mà vẫn giảm cân, ngừa ung thư, tăng tuổi thọ, chống lão hóa thần kì - Ảnh 2
Thịt cá có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Trẻ nhỏ hay những người thường xuyên làm việc với máy tính nên đưa cá vào thực đơn mỗi tuần để cho đôi mắt tinh anh, não bộ hoạt động tốt hơn. Ăn cả thịt và mỡ cá vì mỡ chứa rất nhiều omega-3, dễ tiêu chứ không khó tiêu như mỡ thịt. Chất đạm có trong các loại cá tra, cá hồi, cá trích, cá thu... là nguyên liệu tạo ra kháng thể để cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng gà luộc là nguồn cung cấp hàm lượng omega 3 dồi dào, có tác dụng làm giảm cholesterol và cholesterol xấu trong cơ thể. Lòng trắng trứng cũng rất ít calo và là nguồn cung cấp protein chất lượng cao. Đây là lựa chọn lý tưởng để hạn chế chất béo nạp vào cơ thể.

Trứng gà luộc đã được chứng minh là có thể hạn chế sự hấp thụ quá nhiều calo trong cơ thể. Do đó, món ăn này rất thích hợp đối với những người thực hiện chế độ ăn kiêng.

Ngoài ra, thành phần axit béo trong trứng gà luộc đã được chứng minh là giúp tóc trở nên bóng mượt và khỏe mạnh hơn khi tiêu thụ thực phẩm này thường xuyên. Hemoglobin có chức năng liên kết oxy với hồng cầu để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan khác trong cơ thể.

4 thực phẩm đốt cháy chất béo không tưởng: Ăn ngon mà vẫn giảm cân, ngừa ung thư, tăng tuổi thọ, chống lão hóa thần kì - Ảnh 3
Trứng gà cung cấp nhiều vitamin. Ảnh: Internet

Để ngăn ngừa ung thư vú, bước đầu tiên là thay đổi lối sống lành mạnh hơn, đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia dựa trên nghiên cứu khoa học khuyên chúng ta nên ăn trứng gà luộc trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Một quả trứng gà luộc mỗi ngày sẽ giúp bạn chăm sóc và tăng cường sức khỏe của xương cũng như ngăn ngừa các vấn đề về xương như loãng xương khi tuổi càng cao. Ngoài ra, chất oxy hóa trong trứng gà luộc cũng giúp cho móng tay trông hồng hào và khỏe mạnh hơn.

Ức gà

Thịt ức gà mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng, nó chứa ít chất béo, cung cấp nhiều protein, selen, phốt pho, vitamin B6 và niacin . Do mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Protein trong sản phẩm gia cầm này giúp xây dựng và duy trì khối cơ bắp và cải thiện sức mạnh mà không gây béo.

Chứa rất ít chất béo do vậy ức gà không khiến tích tụ mỡ thừa gây tăng cân. Thịt ức gà cung cấp ít năng lượng nhưng lại rất giàu protein và dưỡng chất. Đối với người đang giảm cân, ăn ức gà giúp cơ thể không bị bỏ đói lại vừa kích thích quá trình tăng cơ, đốt mỡ hiệu quả. Protein trong ức gà tạo cảm giác no lâu hơn nên hãy ăn kèm nó với rau củ.

4 thực phẩm đốt cháy chất béo không tưởng: Ăn ngon mà vẫn giảm cân, ngừa ung thư, tăng tuổi thọ, chống lão hóa thần kì - Ảnh 4
Ức gà tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Giá trị dinh dưỡng của ức gà còn thể hiện trong việc ngăn ngừa các bệnh lý về mắt do hàm lượng retinol, alpha và beta-carotene và lycopene trong ức gà đều rất tốt cho thị lực và ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Vitamin B6 trong thịt gà có tác dụng tăng cường enzyme và chuyển hoá tế bào bảo vệ đường mạch máu trong cơ thể.

Giá trị dinh dưỡng của ức gà thể hiện ở lượng protein cao góp phần giảm áp suất mạch máu nên hỗ trợ điều chỉnh cân bằng huyết áp. Nó còn chứa một lượng axit béo tốt là omega3 chống đột quỵ. Nhưng nếu là người huyết áp thấp thì không nên ăn ức gà. Ăn thịt có màu trắng như gà được nghiên cứu giảm thiểu mắc ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng.

‘Thần kỳ hơn cả thuốc’: 4 loại rau hạ đường huyết tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, luân phiên ăn đều mỗi ngày chẳng còn lo bệnh tật

‘Thần kỳ hơn cả thuốc’: 4 loại rau hạ đường huyết tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, luân phiên ăn đều mỗi ngày chẳng còn lo bệnh tật

Có những loại rau ăn mang lại những lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt như căn bệnh tiểu đường. Nếu khó nhằn trong việc lựa chọn thực phẩm, bạn hãy nghĩ ngay đến những món ăn bổ sung các loại rau này.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giảm cân thực phẩm tốt cho sức khỏe thực phẩm ít béo

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 4 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?