Chắc hẳn khi nhắc đến thực phẩm, chúng ta có xu hướng tìm đến những món ăn giàu dinh dưỡng nhưng ít gây tăng cân, thực phẩm dồi dào vitamin đồng thời giúp ngon miệng. Trong rất nhiều món ăn, thực phẩm, những loại đồ ăn kể tên sau đây không chỉ dễ chế biến, dễ thưởng thức mà còn giúp bạn mỗi ngày không lo béo.

Lượng beta-carotene vừa đủ để tạo ra các rào cản niêm mạc ngăn vi khuẩn và chất độc trong môi trường xâm nhập vào cơ thể bạn, giúp cơ thể bạn ngăn ngừa và chống lại nhiễm trùng, giúp bạn khỏe mạnh và có hệ thống miễn dịch hoàn thiện hơn.

Khoai lang là thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả vì nó chứa ít chất béo và có hàm lượng nước cao. Ăn khoai lang giúp bù nước cho các tế bào trong cơ thể, khởi động quá trình trao đổi chất. Từ đó, ngăn chặn tình trạng tích tụ chất béo.

Những thực phẩm tốt cho cơ thể. Ảnh: Internet

Trên thực tế, khoai lang tím chứa một lượng lớn anthocyanin. Anthocyanin đã được chứng minh là có tác dụng tăng cường trí nhớ cũng như tăng cường sự tập trung, khả năng chống lại bệnh tiểu đường của khoai lang cực kì tốt, có thể hỗ trợ trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Vitamin A giúp cải thiện chất lượng nước mắt ở những bệnh nhân bị khô mắt mà bạn nên có trong bữa ăn hàng ngày.

Thịt cá trắng

Các loại cá thịt trắng ngon, tốt cho sức khoẻ như cá quả, cá vược, cá basa... Những loại cá này rất ít chất béo và calo. Đây là nguồn cung cấp protein chất lượng rất phù hợp với người ăn kiêng.

Bên cạnh đó, cá còn nhiều vitamin D, E, canxi, omega-3, DHA… có lợi cho tim mạch, thị giác, tăng cường hệ miễn dịch, giúp xương chắc khỏe. Nên ăn cá ít nhất ba lần mỗi tuần giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giảm hiện tượng máu bị vón cục dẫn tới tắc nghẽn mạch máu, phòng tránh đột quỵ... Người có bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu có thể ăn nhiều cá mỗi tuần, nhất là những loại cá tra, cá hồi, cá trích, cá thu.

Thịt cá có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Trẻ nhỏ hay những người thường xuyên làm việc với máy tính nên đưa cá vào thực đơn mỗi tuần để cho đôi mắt tinh anh, não bộ hoạt động tốt hơn. Ăn cả thịt và mỡ cá vì mỡ chứa rất nhiều omega-3, dễ tiêu chứ không khó tiêu như mỡ thịt. Chất đạm có trong các loại cá tra, cá hồi, cá trích, cá thu... là nguyên liệu tạo ra kháng thể để cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn

Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng gà luộc là nguồn cung cấp hàm lượng omega 3 dồi dào, có tác dụng làm giảm cholesterol và cholesterol xấu trong cơ thể. Lòng trắng trứng cũng rất ít calo và là nguồn cung cấp protein chất lượng cao. Đây là lựa chọn lý tưởng để hạn chế chất béo nạp vào cơ thể.

Trứng gà luộc đã được chứng minh là có thể hạn chế sự hấp thụ quá nhiều calo trong cơ thể. Do đó, món ăn này rất thích hợp đối với những người thực hiện chế độ ăn kiêng.

Ngoài ra, thành phần axit béo trong trứng gà luộc đã được chứng minh là giúp tóc trở nên bóng mượt và khỏe mạnh hơn khi tiêu thụ thực phẩm này thường xuyên. Hemoglobin có chức năng liên kết oxy với hồng cầu để đáp ứng nhu cầu của các cơ quan khác trong cơ thể.

Trứng gà cung cấp nhiều vitamin. Ảnh: Internet

Để ngăn ngừa ung thư vú, bước đầu tiên là thay đổi lối sống lành mạnh hơn, đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia dựa trên nghiên cứu khoa học khuyên chúng ta nên ăn trứng gà luộc trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Một quả trứng gà luộc mỗi ngày sẽ giúp bạn chăm sóc và tăng cường sức khỏe của xương cũng như ngăn ngừa các vấn đề về xương như loãng xương khi tuổi càng cao. Ngoài ra, chất oxy hóa trong trứng gà luộc cũng giúp cho móng tay trông hồng hào và khỏe mạnh hơn.

Ức gà

Thịt ức gà mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng, nó chứa ít chất béo, cung cấp nhiều protein, selen, phốt pho, vitamin B6 và niacin . Do mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Protein trong sản phẩm gia cầm này giúp xây dựng và duy trì khối cơ bắp và cải thiện sức mạnh mà không gây béo.

Chứa rất ít chất béo do vậy ức gà không khiến tích tụ mỡ thừa gây tăng cân. Thịt ức gà cung cấp ít năng lượng nhưng lại rất giàu protein và dưỡng chất. Đối với người đang giảm cân, ăn ức gà giúp cơ thể không bị bỏ đói lại vừa kích thích quá trình tăng cơ, đốt mỡ hiệu quả. Protein trong ức gà tạo cảm giác no lâu hơn nên hãy ăn kèm nó với rau củ.

Ức gà tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Giá trị dinh dưỡng của ức gà còn thể hiện trong việc ngăn ngừa các bệnh lý về mắt do hàm lượng retinol, alpha và beta-carotene và lycopene trong ức gà đều rất tốt cho thị lực và ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Vitamin B6 trong thịt gà có tác dụng tăng cường enzyme và chuyển hoá tế bào bảo vệ đường mạch máu trong cơ thể.

Giá trị dinh dưỡng của ức gà thể hiện ở lượng protein cao góp phần giảm áp suất mạch máu nên hỗ trợ điều chỉnh cân bằng huyết áp. Nó còn chứa một lượng axit béo tốt là omega3 chống đột quỵ. Nhưng nếu là người huyết áp thấp thì không nên ăn ức gà. Ăn thịt có màu trắng như gà được nghiên cứu giảm thiểu mắc ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng.