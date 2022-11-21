Vốn là cơ quan quan trọng khó có thể thay thế, nếu bạn liên tục nạp những thức ăn không tốt, chắc chắn một ngày chúng sẽ báo động những tổn thương trầm trọng, có thể kể tên như ung thư gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ... Vì lí do sức khỏe, các chuyên gia cảnh báo bạn nên chú trọng những món ăn sau đây vì chúng có thể tấn công gan của bạn.

Chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tuổi thọ nói chung. Các chuyên gia đưa ra ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy nhiều thực phẩm ít dưỡng chất mà lại tích thêm độc tố gây hại cho cơ thể, đặc biệt ở lá gan.

Nhiều người vì quá bận rộn nên thường xuyên sử dụng thực phẩm đóng hộp. Mì gói đóng hộp, phở đóng hộp, thịt cá đóng hộp chính là những món ăn được kể tên. Mặc dù tiện lợi, tuy nhiên, thực phẩm đóng hộp lại chứa rất nhiều chất bảo quản thực phẩm.

Nếu thường xuyên ăn những loại thực phẩm đóng hộp, nó sẽ tích tụ nhiều chất có hại sẽ có thể làm giảm hoạt động của gan và thận. Đó là lí do các chuyên gia y tế khuyên bạn nên hạn chế thực phẩm không tốt cho gan này.

Dưa muối

Dưa muối được coi là món khoái khẩu không thể thiếu trong các bữa ăn của người Việt Nam. Tuy nhiên, món dưa muối lại được các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên ăn nhiều bởi nó là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương cho gan.

Trong dưa chua có lượng lớn nitrite và lượng muối tương đối cao. Nếu ăn thực phẩm này trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể hấp thu quá nhiều nitrite và muối, điều này gây gánh nặng cho gan, khiến gan dễ bị bệnh, thậm chí còn gây ung thư gan.

Dưa muối. Ảnh: Internet

Ngoài ra, dưa muối còn được thêm một số chất phụ gia, cũng sẽ gây tổn thương cho gan. Bạn nên hạn chế ăn các món ăn với lượng natri cao. Ngoài ra khi ăn, bạn nên sơ chế kĩ như rửa qua nước, ngâm với nước vo gạo...

Rượu

Các chuyên gia cũng chỉ ra, chỉ 10% lượng cồn đào thải qua đường mồ hôi, hơi thở, nước tiểu; còn 90% còn lại đi thẳng qua gan, khiến gan nhiễm độc nặng nề, từ đó gây hại cho cơ thể.

Do đó, việc uống càng nhiều rượu càng khiến gan phải lọc thải nhiều hơn, điều này rất bất lợi cho gan.

Các chuyên gia cảnh báo các loại rượu đều gây hại cho gan. Khi uống rượu vào cơ thể, loại thức uống có cồn này được hấp thụ trực tiếp vào máu chứ không cần phải thông qua quá trình tiêu hóa như các loại thức ăn khác.

Rượu có hại cho gan. Ảnh: Internet

Thịt nguội/đồ ăn chế biến sẵn

Các loại thịt nguội, thịt xông khói, xúc xích,... sẵn có hàm lượng muối cực kỳ cao, có thể gây hại cho gan của bạn. Đúng là cơ thể chúng ta cần một ít natri trong cơ thể để giúp điều chỉnh huyết áp, nhưng với lượng natri cao có thể tạo ra chất lỏng dư thừa trong gan và cơ thể.

Hơn nữa, nhiều loại thịt chế biến sẵn chứa chất béo không lành mạnh, có thể tạo nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, là một bệnh lý đang phát triển ở Mỹ. Nói chung, một ý tưởng khôn ngoan bảo vệ gan là bạn phải kiểm soát tốt lượng natri tiêu thụ hàng ngày. Tốt nhất, không dùng quá lượng 1 muỗng nhỏ cà phê muối hàng ngày.

Những thực phẩm có lợi hơn cho lá gan

Cà chua

Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin K, A và C. Vitamin K là một chất dinh dưỡng cần thiết cho gan. Thiếu vitamin K có thể dẫn đến chảy máu bất thường và tăng thời gian đông máu, có thể gây tử vong. Xơ gan là tình trạng tăng nguy cơ chảy máu và đông máu. Việc sử dụng Vitamin K là một liệu pháp đông máu cho tình trạng này.

Các loại thức ăn tốt cho gan. Ảnh: Internet

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cà chua rất giàu chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa này có đặc tính chống viêm và có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Bí ngô

Bí ngô rất giàu chất dinh dưỡng và là nguồn cung cấp vitamin C, chất chống oxy hóa và carotenoid, là thực phẩm tốt cho gan. Ngoài ra, nó có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn vì nó có hàm lượng vitamin C cao, làm giảm viêm và các dấu hiệu của cảm lạnh thông thường.

Chuối

Chuối là một nguồn giàu vitamin B6, C, A, kali, canxi và magiê. Cơ thể cần những chất dinh dưỡng này để hoạt động lành mạnh. Ngoài ra, kali cần thiết để duy trì mức natri và điều hòa nhịp tim.

Chuối cũng là một nguồn giàu tinh bột kháng, chất xơ không bị chuyển hóa hoặc hấp thụ ở ruột non và đi vào ruột già mà không bị thay đổi. Vì vậy, glucose được tạo thành sẽ không được hấp thụ vào máu. Trên thực tế, chuối cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu, đặc biệt là sau bữa ăn và có thể giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ và thậm chí đảo ngược các triệu chứng của bệnh.

Trà xanh

Trà xanh có chất chống oxy hóa là catechin. Nghiên cứu cho thấy, catechin giúp chống lại một số dạng ung thư, bao gồm cả ung thư gan. Bạn sẽ nhận được nhiều catechin hơn nếu tự pha trà và uống khi nóng. Trà đá và trà xanh pha sẵn có hàm lượng thấp hơn nhiều.

Cá hồi

Cá hồi là một loài cá rất giàu axit béo omega-3. Theo nghiên cứu, omega-3 có thể giúp giảm viêm và giúp hạ mỡ gan và chất béo trung tính, có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và gan nhiễm mỡ.

Tuy nhiên, điều cần thiết là duy trì chất béo omega-3 và omega-6 vừa đủ vì nếu ăn quá nhiều có thể tác động ngược.