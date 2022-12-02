Một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư cổ tử cung là do nhiễm HPV (Human Papilloma Virus) gây nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục cả nam và nữ. Đây là loại virus phổ biến mà được truyền từ người này sang người khác do tiếp xúc trực tiếp qua da trong quá trình hoạt động tình dục. Đặc biệt, nhiễm HPV rất phổ biến ở những thiếu niên lứa 20 tuổi, đồng thời có thể lây nhiễm sang các khu vực bộ phận sinh dục của nam lẫn nữ.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, mỗi năm, khoảng 12.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung và 275.000 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này; 80% trường hợp tử vong do ung thư cổ tử cung ở các nước đang phát triển.

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học có thể giúp người bệnh cảm thấy khoẻ hơn, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Để đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, người bệnh phải ăn uống đầy đủ thức ăn chứa dinh dưỡng gồm chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin, khoáng chất và nước.

Theo VietNamNet, dinh dưỡng là một yếu tố rất quan trọng trong quá trình điều trị các bệnh ung thư nói chung và ung thư cổ tử cung nói riêng. Chế độ ăn uống hợp lý khi mắc ung thư cổ tử cung có thể giảm khả năng phát triển của bệnh ung thư cổ tử cung.

Một người phụ nữ tên Tiểu Lý, ở Bắc Kinh, Trung Quốc, tuy đã 60 tuổi nhưng đi khám phụ khoa bác sĩ vô cùng bất ngờ vì tử cung khỏe mạnh của bà. Ngoài ra nhìn bên ngoài bà cũng rất trẻ trung, da hồng hào, đi cùng cô con gái ngoài 20 tuổi mà nhìn cứ như 2 chị em vậy.

Khi nghe bác sĩ khen về tử cung của mình bà cũng ngạc nhiên vì bà sinh con theo đường sinh thường. Bà chia sẻ, có thể tử cung khỏe như vậy là do thói quen sinh hoạt, ăn uống. Trong bữa ăn hàng ngày bà thường ăn đủ 3 thực phẩm.

Củ cải trắng

Củ cái trắng trắng nhiều nước và giàu các thành phần có lợi cho sức khỏe như: Vitamin C, khoáng chất nên có khả năng kháng bệnh tốt và có thể ngăn ngừa tế bào bị bệnh hiệu quả. Bà thường dùng củ cải để kho, luộc hoặc nấu canh dùng trong các bữa ăn hàng ngày.

Da trẻ đẹp nhờ món ăn. Ảnh: Internet

Thức ăn giàu đạm

Thành phần Protein là nền tảng vật chất quan trọng nhất của cơ thể. Chính vì vậy, muốn cơ thể khỏe mạnh chúng ta cần bổ sung một số protein từ sữa, trứng, các sản phẩm từ đậu nành... sẽ rất tốt cho tử cung vì nó không chỉ có tác dụng điều hòa nội tiết tố mà còn cân bằng nội tiết tố và bảo vệ tử cung nữa ạ.

Mộc nhĩ

Trong thành phần dinh dưỡng của mộc nhĩ chứa nhiều hàm lượng canxi, sắt, vitamin … tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, mộc nhĩ được xếp vào danh sách những thực phẩm tốt cho tử cung là bởi vì nó có công dụng như một "chất tẩy rửa", giúp hấp thụ phần lớn "chất độc", loại bỏ "rác" trong cơ thể, bảo vệ sức khỏe nói chung và tử cung của phụ nữ nói riêng.

Thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Làm cách nào để phòng tránh ung thư cổ tử cung?

Một trong những điểm lưu ý là các loại thực phẩm phải được làm sạch, tiệt trùng và nấu chín. Không nên ăn các loại thực phẩm cay, nóng, hun khói, tẩm ướp hoặc những đồ ăn được chế biến bằng cách chiên, rán, các món muối...

Đăng tải trên VOV, các chuyên gia lưu ý, cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh ung thư cổ tử cung là đảm bảo bạn và con bạn tiêm vaccine ngừa virus gây u nhú ở người.

- Để bảo vệ bản thân, hãy thường xuyên xét nghiệm PAP (phết tế bào cổ tử cung) và xét nghiệm HPV. Phương pháp này có khả năng phát hiện những thay đổi tiền ung thư trong các tế bào mà sau đó có thể trở thành ung thư cổ tử cung.

- Bên cạnh đó, các lựa chọn lối sống khác có thể giúp ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. Duy trì trọng lượng cân đối, hoạt động thể chất, ăn chế độ ăn uống lành mạnh và tránh hoặc bỏ hút thuốc.

- Ngoài ra, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Đặc biệt bệnh nhân ung thư cổ tử cung nên có tinh thần thoải mái, tâm lý thả lỏng để sẵn sàng chiến đấu chống lại bệnh tật. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho bệnh nhân có đủ sức vượt qua bệnh tật.

- Bệnh nhân nên ăn làm nhiều bữa và nằm khoảng 30 phút sau khi ăn vì khi ung thư cổ tử cung, bệnh nhân thường buồn nôn dẫn tới khả năng chán ăn làm họ giảm cân, mệt mỏi và suy nhược cơ thể.