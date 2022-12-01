Theo đó, có rất nhiều loại nước quen thuộc dễ dàng nạp vào cơ thể giúp giảm cân , tăng sức đề kháng, phòng và trị bệnh hiệu quả. Chẳng tốn kém thuốc thang, những loại nước uống sau đây giúp đốt cháy mỡ thừa, giải nhiệt, ngăn ngừa một số bệnh, chống lão hóa và giúp cơ thể trẻ đẹp vượt trội.

Cuộc sống nhộn nhịp thường khiến cơ thể phải gồng mình chạy theo, khiến sức khỏe dần cạn kiệt. Ngoài ra, thời gian có giới hạn, đôi khi khiến chúng ta quên mất việc nạp năng lượng bằng những món ăn, thức uống gần gũi.

Trong 100ml sữa đậu nành chỉ có chứa khoảng 30kcal lại giàu vitamin có khả năng giảm nồng độ cholesterol, ức chế và ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong cơ thể, hạn chế tình trạng béo phì rất hiệu quả.

Nó rất giàu các hợp chất như a xít béo phytoestrogen, Omega-6 và Omega-3 cũng như các chất dinh dưỡng như magiê, vitamin D và vitamin B giúp chữa nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Mức độ cao của hoóc môn nam testosterone có liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt. Chất phytoestrogen trong sữa đậu nành ngăn chặn sự tiết quá nhiều testosterone, từ đó ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.

Sữa đậu nành nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Tiêu thụ sữa đậu nành thường xuyên có thể làm giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Hàm lượng chất xơ cao trong sữa này đóng vai trò chính trong việc giảm mức cholesterol gây hại này.

Thường xuyên uống sữa đậu nành sẽ giúp phụ nữ mãn kinh có cuộc sống vui vẻ dễ chịu và khỏe mạnh hơn. Sữa đậu nành còn là một nguồn tuyệt vời của phytoestrogen, một hợp chất giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả, giúp xương chắc khỏe, phòng bệnh loãng xương.

Nhưng bạn đừng quá lạm dụng khi chỉ nên uống sữa đậu nành nguyên chất, không chứa đường để đem lại hiệu quả giảm cân tối ưu nhất.

Nước trái cây không đường

Tự ép trái cây, bạn có được món nước uống bổ dưỡng. Những loại nước ép trái cây tươi, không chứa đường, tránh những sản phẩm đã được đóng hộp mang lại rất nhiều lợi ích giúp bổ sung vitamin, phòng ngừa ung thư hiệu quả. Các loại nước ép như cóc, lựu, táo… chính là cái tên được nhắc đến mà chị em có thể bổ sung cho mình.

Uống nước trái cây tươi thường xuyên là việc cần thiết để giữ sức khỏe ổn định. Tiêu thụ chúng thường xuyên sẽ giúp ổn định huyết áp và lượng đường trong máu, và thậm chí còn có thể ngăn ngừa bệnh ung thư.

Bổ sung nước ép trái cây các loại giúp đốt cháy mỡ bụng khi ăn. Ảnh: Internet

Nếu bạn ăn một món đồ có hại có sức khỏe, nước ép trái cây có thể giúp khắc phục điều đó. Một cốc nước ép là cách hoàn hảo để loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể, thay vào đó với các chất dinh dưỡng quan trọng, và giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn.

Nước ép trái cây chắc chắn có thể giúp bạn làm điều đó. Nước ép giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn và chắc chắn nó lành mạnh hơn nhiều những món đồ ăn vặt. Chưa kể, nước ép cũng giúp bạn tiêu hóa tốt hơn khiến việc giảm cân hiệu quả hơn.

Nước dừa

Không chỉ chứa nhiều chất khoáng, không chứa chất béo mà lại nhiều chất xơ, giúp tăng cảm giác no, giảm sự thèm ăn. Chỉ cần uống một cốc nước dừa, bạn sẽ giảm được một khẩu phần ăn một cách tự nhiên.

Không chỉ vậy nước dừa còn là “người bạn” hữu hiệu giúp dạ dày của bạn dễ tiêu hóa, ngăn ngừa đầy hơi. Nhờ nước dừa rất giàu kali và các khoáng chất khác nên nó điều hòa dịch nội bộ và bổ sung nước cho cơ thể. Nó đã được dùng để điều trị chứng mất nước mỗi khi bạn bị bệnh lỵ, dịch tả, tiêu chảy, cúm và sự cân bằng chất điện phân.

Nước dừa tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Theo các nhà nghiên cứu, những nhân có huyết áp cao thường có mức độ kali thấp. Vì vậy, uống nước dừa thường xuyên có thể khá hiệu quả trong việc điều hòa huyết áp do nồng độ cao kali và axit lauric, tốt cho tim mạch.

Quá trình trao đổi chất hoạt động thích hợp sẽ điều hòa tốt lượng đường trong máu, từ đó giúp kiểm soát các cơn thèm ăn không đáng có. Khi kết hợp nước dừa vào chế độ ăn kiêng, bạn sẽ thấy việc giảm cân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên nếu bạn đang bị cảm lạnh, thận yếu, huyết áp thấp thì không nên uống vì nước dừa có tính mát.

Ngoài ra bạn nên lưu ý chỉ nên uống nước dừa vào buổi trưa hoặc sáng, tránh uống vào buổi tối vì dễ gây đầy bụng, mất ngủ.