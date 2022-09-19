Dạ dày bị bào mòn chỉ vì 4 thói quen ăn uống hằng ngày

Sức khỏe 19/09/2022 05:50

Nên bỏ những thói quen ăn uống không lành mạnh này để dạ dày luôn khỏe mạnh.

Ăn đồ sống quá nhiều

Rất nhiều người hiện nay thích ăn đồ sống, không chỉ vì nó ngon mà còn có người cho rằng, ăn đồ sống sẽ hấp thu được hết các dưỡng chất, còn nếu nấu chín sẽ bị phân hóa hoặc không còn nhiều dinh dưỡng nữa. Do vậy từ thịt sống, cá sống, rau sống,… đều trở thành những món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên đây là quan điểm không chính xác, bởi ăn đồ sống thay cho đồ chín sẽ để lại rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe và khiến dạ dày sẽ phải làm việc quá sức. Bộ máy tiêu hóa của con người không có men để tiêu hóa đồ sống. Nếu ăn đồ sống hệ tiêu hóa và tuyến tụy sẽ phải hoạt động vất vả hơn.

Bên cạnh đó, việc làm này Không chỉ khiến dạ dày bị ảnh hưởng, mà còn khiến cơ thể đối mặt hàng loạt các loại vi khuẩn, ký sinh trùng rất nguy hiểm như: vi khuẩn Hp, các loại sán như sán lợn trong thịt lợn; sán lá gan trong cá sống, rau sống; sán dây trong thịt bò tái sống; sán lá phổi trong cua sống…

Ăn quá nhiều đồ chua

Sở thích ăn nhiều đồ chua, ăn ngay cả khi còn đối bụng là thói quen có thể nhanh chóng phá hủy niêm mạc dạ dày của bạn vì các đồ ăn, đồ uống có vị chua là môi trường acid. Nếu ăn quá nhiều đồ chua sẽ làm tăng acid dịch vị dạ dày gây phá hủy niêm mạc, tổn hại dạ dày.

Ăn quá no vào buổi tối hoặc ăn đêm

Nhiều người trẻ thường có thói quen ăn thật nhiều vào buổi tối để bổ sung năng lượng sau 1 ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, ăn quá no vào buổi tối, đặc biệt là ăn các thực phẩm khó tiêu sẽ làm dạ dày không kịp tiêu hóa. Từ đó làm thức ăn tồn đọng lại trong dạ dày làm phân hủy, lên men ảnh hưởng tới dạ dày.

Dạ dày bị bào mòn chỉ vì 4 thói quen ăn uống hằng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kéo dài thói quen này không chỉ gây phá hủy niêm mạc và hình thành bệnh dạ dày mà việc ăn quá no vào buổi tối còn gây cảm giác tức bụng, khó ngủ, ngủ không ngon, ảnh hưởng tới suy nghĩ của bạn.

Ngoài ra, ăn khuya, ăn quá muộn cũng là thói quen hại dạ dày thường gặp ở người trẻ. Bởi vì ăn vào thời điểm hơn 10h đêm không chỉ ảnh hưởng tới giấc ngủ mà còn gây ảnh hưởng tới hoạt động dạ dày. Nó khiến dạ dày tăng tiết dịch vị vào đêm gây ăn mòn lớp niêm mạc dạ dày gây nên những cơn đau dạ dày, viêm loét dạ dày.

Ăn nhiều món ăn cay, kích thích dạ dày

Sử dụng các thực phẩm cay, các chất kích thích dạ dày như rượu bia sẽ gây ức chế sự tạo thành của chất nhầy niêm mạc, hơn nữa rượu bia còn kích thích tiết ra nhiều acid dịch vị có khả năng làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Vậy nên tốt nhất hãy tránh xa rượu bia, thực phẩm cay nhiều ớt, tiêu để dạ dày được bảo vệ tốt hơn.

6 lợi ích diệu kỳ dành cho sức khỏe của chanh leo mang lại

6 lợi ích diệu kỳ dành cho sức khỏe của chanh leo mang lại

Chanh dây mang nhiều chất chống oxi hóa, vitamin A, vitamin C,... cực có lợi cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe ăn đồ sống dạ dày bị bào mòn

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm