Dạ dày bị bào mòn chỉ vì 4 thói quen ăn uống hằng ngày

Rất nhiều người hiện nay thích ăn đồ sống , không chỉ vì nó ngon mà còn có người cho rằng, ăn đồ sống sẽ hấp thu được hết các dưỡng chất, còn nếu nấu chín sẽ bị phân hóa hoặc không còn nhiều dinh dưỡng nữa. Do vậy từ thịt sống, cá sống, rau sống,… đều trở thành những món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên đây là quan điểm không chính xác, bởi ăn đồ sống thay cho đồ chín sẽ để lại rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe và khiến dạ dày sẽ phải làm việc quá sức. Bộ máy tiêu hóa của con người không có men để tiêu hóa đồ sống. Nếu ăn đồ sống hệ tiêu hóa và tuyến tụy sẽ phải hoạt động vất vả hơn.

Bên cạnh đó, việc làm này Không chỉ khiến dạ dày bị ảnh hưởng, mà còn khiến cơ thể đối mặt hàng loạt các loại vi khuẩn, ký sinh trùng rất nguy hiểm như: vi khuẩn Hp, các loại sán như sán lợn trong thịt lợn; sán lá gan trong cá sống, rau sống; sán dây trong thịt bò tái sống; sán lá phổi trong cua sống…

Sở thích ăn nhiều đồ chua, ăn ngay cả khi còn đối bụng là thói quen có thể nhanh chóng phá hủy niêm mạc dạ dày của bạn vì các đồ ăn, đồ uống có vị chua là môi trường acid. Nếu ăn quá nhiều đồ chua sẽ làm tăng acid dịch vị dạ dày gây phá hủy niêm mạc, tổn hại dạ dày.

Ăn quá no vào buổi tối hoặc ăn đêm

Nhiều người trẻ thường có thói quen ăn thật nhiều vào buổi tối để bổ sung năng lượng sau 1 ngày làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, ăn quá no vào buổi tối, đặc biệt là ăn các thực phẩm khó tiêu sẽ làm dạ dày không kịp tiêu hóa. Từ đó làm thức ăn tồn đọng lại trong dạ dày làm phân hủy, lên men ảnh hưởng tới dạ dày.



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Kéo dài thói quen này không chỉ gây phá hủy niêm mạc và hình thành bệnh dạ dày mà việc ăn quá no vào buổi tối còn gây cảm giác tức bụng, khó ngủ, ngủ không ngon, ảnh hưởng tới suy nghĩ của bạn.

Ngoài ra, ăn khuya, ăn quá muộn cũng là thói quen hại dạ dày thường gặp ở người trẻ. Bởi vì ăn vào thời điểm hơn 10h đêm không chỉ ảnh hưởng tới giấc ngủ mà còn gây ảnh hưởng tới hoạt động dạ dày. Nó khiến dạ dày tăng tiết dịch vị vào đêm gây ăn mòn lớp niêm mạc dạ dày gây nên những cơn đau dạ dày, viêm loét dạ dày.

Ăn nhiều món ăn cay, kích thích dạ dày

Sử dụng các thực phẩm cay, các chất kích thích dạ dày như rượu bia sẽ gây ức chế sự tạo thành của chất nhầy niêm mạc, hơn nữa rượu bia còn kích thích tiết ra nhiều acid dịch vị có khả năng làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Vậy nên tốt nhất hãy tránh xa rượu bia, thực phẩm cay nhiều ớt, tiêu để dạ dày được bảo vệ tốt hơn.