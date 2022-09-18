Tại sao không nên trồng cây to, có tán rộng trước nhà?

Nhà đẹp 18/09/2022 06:00

Cùm tìm hiểu lí do trong phong thủy lại đại kỵ việc trồng cây to trước nhà.

Chắn ánh sáng vào nhà

Điều dễ nhìn thấy nhất là cây to khiến cho ánh sáng không thể vào đến ngôi nhà của bạn. Điều này khiến cho sinh khí kém đi do đó ngôi nhà trở nên thiếu sức sống.

Cây to cản bình an

Trong phong thủy, cây xanh là yếu tố quan trọng bởi nó được coi là vật cản dữ đón lành, điều hòa sinh khí, đem tài lộc đến nhà, che chở cho gia chủ. Tuy nhiên, cây xanh cần được trồng ở vị trí hợp lý thì mới mang đến vận khí tốt.

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Ảnh minh họa: Internet

Những cây to, đặc biệt là cây có tán lớn, bộ rễ ăn sâu nếu trồng ở phía Thanh Long - bên trái cửa (hướng từ trong nhà nhìn ra) được cho là sẽ mang lại may mắn cho gia chủ. Trong khi đó, cây trồng ở phía Bạch Hổ (bên phải cửa, hướng từ trong nhà nhìn ra) và cây có chiều cao lớn hơn đáng kể so với bên trái lại là điều không tốt. Nguyên nhân là do trong phong thủy, Thanh Long - Bạch Hổ là một cặp song hành nhưng mang ý nghĩa trái ngược nhau. Thanh Long tạo ra may mắn và nhiều điều tốt lành, trong khi đó Bạch Hổ giúp bảo vệ, duy trì bình an. Bạch Hổ phải thấp hơn Thanh Long. Nếu để Bạch Hổ cao hơn, khí thế lấn át Thanh Long thì bố cục phong thủy bị xáo trộn, mất cân bằng. Ngôi nhà không đạt sự cân bằng năng lượng thì những điều may mắn, tài lộc khó đến, người sống trong nhà khó được bình yên.

Cây có rễ sâu, âm khí thường mạnh

Theo quan niệm phong thủy, không nên trồng cây to trước cửa vì những cây lớn, sống lâu năm thường có rễ đâm sâu vào lòng đất. Về lâu dài, rễ cây thường làm hỏng nền và móng của ngôi nhà.

Ngoài ra, người xưa cho rằng những loại cây có rễ sâu thường mang âm khí mạnh. Cây cản gió lành, chắn trường khí lưu thông của căn nhà. Lá nhiều sẽ rụng đầy sân, bóng râm che ánh sáng gây ra tình trạng vượng âm trong nhà.

Mất cân bằng âm dương sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến các thành viên trong gia đình. Ngôi nhà thiếu âm gây bất lợi về cả tinh thần, sức khỏe lẫn tài lộc.

Chắn trường khí tốt, gây hao tổn tài lộc

Cây to trước cửa hoặc trước cổng nhà thường là vật cản trường khí lưu thông trong ngôi nhà của bạn. Trường khí bị chắn khiến khí tốt không thể vào nhà, khí xấu và uể khí không thể thoát ra ngoài. Vận khí tốt khiến cho hao tài tổn lộc.

Đặc biệt, sinh khí không tốt còn khiến sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng.

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Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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