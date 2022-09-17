Những đại kỵ phong thủy trong nhà ở nhất định phải tránh, thực hiện được sẽ "thu hút" được tài lộc

Nhà đẹp 17/09/2022 10:27

Tuyệt đối không nên mắc phải 3 lỗi đại kỵ phong thủy này bởi sẽ rước xui xẻo, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài vận.

Treo ảnh lệch, ảnh buồn

Nhiều nhà treo tranh ảnh trên tường để trang trí, giúp không gian sống thêm sinh động rực rỡ. Treo ảnh gia đình còn có tác dụng kích lệ tinh thần, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong nhà. Treo một số tranh ảnh phong thủy khác có ý nghĩa cầu tài lộc, bình an.

Tuy nhiên, khi chọn và treo ảnh, gia chủ cần treo ngay ngắn, tránh để ảnh nghiêng, lệch. Nên chọn những bức ảnh mang không khí vui tươi, sáng sủa; tránh chọn ảnh buồn khổ, màu sắc tăm tối.

Theo phong thủy, những bức ảnh u ám, buồn khổ sẽ mang đến vận khí xấu, ảnh hưởng tới tình cảm, cản trở sự nghiệp của mọi người.

Những đại kỵ phong thủy trong nhà ở nhất định phải tránh, thực hiện được sẽ 'thu hút' được tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cầu thang ở giữa nhà

Vị trí cầu thang có lẽ ít được chú ý nhất trong ngôi nhà. Tuy nhiên, trong phong thủy, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế nhà ở, nên vị trí cầu thang cần được xem xét cẩn thận

Trong phong thủy, nhà được chia thành 9 cung và phần giữa ngôi nhà là trung cung. Chính vì thế, theo quan niệm trong ngũ hành, trung cung thuộc hành Thổ sẽ khắc với cầu thang thuộc hành Mộc. Vị trí trung tâm của ngôi nhà thường gắn liền với sức khỏe của gia chủ. Do vậy, việc đặt cầu thang ở giữa nhà có thể gây ra nhiều rủi ro về sức khỏe cũng như trong cuộc sống cho bạn và gia đình.

Nếu bạn không thể di chuyển vị trí cầu thang, bạn có thể xem xét sử dụng các vật nặng, chẳng hạn như tượng hoặc đồ nội thất lớn để ổn định và duy trì không gian bên trong.

Màu sơn phòng không phù hợp

Những màu sắc cấm kỵ, tuyệt đối không dùng để sơn căn phòng của bạn đó là màu đen, xanh lục và đỏ. Là một màu luôn mang lại sự huyền bí nhưng sang trọng. Trong cuộc sống màu đen luôn có một sức hấp dẫn, lôi cuốn và vô cùng bí ẩn. Nó có khả năng che lấp mọi cái xấu, mọi cái không tốt của con người. Vì thế, một số người vì sở thích khi trang trí thích sử dụng một số đồ gia dụng như sofa, ghế, bàn ăn màu đen. Tuy nhiên, theo phong thủy nhà có quá nhiều màu đen sẽ đem lại sự không may mắn cho gia đình.

Trong phong thủy nhà ở, màu xanh lục là thu hút người nhất. Vì thế, rất nhiều người có sở thích sử dụng nhiều đồ trang trí màu xanh lục. Nhưng nếu trong nhà có quá nhiều màu xanh lục sẽ khiến gia chủ rất khó tập trung tinh thần vì thế không có lợi cho sự nghiệp và học tập.

Màu đỏ theo quan niệm của người phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc rất ưa dùng trong các dịp lễ, tết bởi nó thể hiện sự may mắn, phú quý. Với người phương Tây màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, lòng can đảm và sự đam mê. Tuy nhiên theo phong thủy nhà ở, không nên dùng màu đỏ để sơn tường vì đây là gam màu chói, tạo sự phiền não, mệt mỏi.

Những đại kỵ phong thủy trong nhà ở nhất định phải tránh, thực hiện được sẽ 'thu hút' được tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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