Bếp trong nhà cứ phạm những lỗi phong thủy này, bảo sao gia đình mãi bất hòa, hao tài tán lộc!

Nhà đẹp 17/09/2022 10:28

Trong phong thủy nhà bếp, kiêng kỵ không được phạm phải những lỗi cơ bản dưới đây.

Bếp nấu đối diện với tủ lạnh, vòi rửa

Tủ lạnh là nơi cất giữ thức ăn. Theo phong thủy, đây cũng là vật có tác dụng tủ tài, thuộc Thủy. Vòi rửa trong nhà bếp cũng đại diện cho Thủy. Nếu để bếp nấu (thuộc Hỏa) đối diện với tủ lạnh hoặc vòi rửa thì Thủy - Hỏa xung khắc sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy của căn nhà.

Bếp nấu cũng không nên đặt gần tủ lạnh vì như vậy dầu mỡ, hơi nóng từ việc nấu ăn sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ lạnh.

Không nên đặt bếp nấu gần hoặc trên đường ống dẫn nước vì theo ngũ hành bếp là Hỏa luôn tương khắc với nước - Thủy. Nếu phạm phải cách cục Thủy - Hỏa tương khắc thì vận khí của các thành viên trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng.

Bếp trong nhà cứ phạm những lỗi phong thủy này, bảo sao gia đình mãi bất hòa, hao tài tán lộc! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bếp nấu đặt ngược hướng nhà

Theo phong thủy, bếp nấu tuyệt đối không được đặt ngược hướng nhà, tức là lưng bếp phải quay về hương cửa. Ngoài ra, phải tránh việc vừa mở cửa ra đã nhìn ngay thấy bếp. Nếu không thể thay đổi được vị trí của bếp nấu thì gia chủ cần sử dụng vách ngăn, bình phong hoặc rèm cửa để ngăn cách. Cách này sẽ giúp ngăn cản các luồng khí xấu từ ngoài vào.

Không nên đặt bếp nấu cạnh cửa sổ cũng không nên để vật nhọn hướng trực tiếp vào bếp nấu vì sẽ ảnh hưởng đến hòa khí của gia đình.

Ngoài ra, không nên đặt bếp gần những vị trí có nước vì Hỏa - Thủy tương khác.

Bếp nấu cũng không được đặt ở trung tâm của căn bếp vì như vậy bếp không có chỗ dựa, tạo nên thế không vững chắc, khiến gia đình bất ổn, tinh thần sa sút, tiền tài suy yếu.

Không nên kê bếp trên ban công

Ngày nay, diện tích của nhiều ngôi nhà tương đối nhỏ, một số người chọn cách bố trí bếp trên ban công để tiết kiệm diện tích, việc bố trí như vậy là một điều cấm kỵ trong phong thủy. Ban công là nơi quan trọng giúp khí lưu thông trong nhà, khí vào và ra thường đi qua ban công, vì vậy nơi này cần phải thông thoáng, sáng sủa, cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Nếu bố trí bếp ở ban công sẽ cản trở đường đi của khí ra vào, khói dầu sinh ra trong quá trình nấu nướng cũng bay vào nhà khiến toàn bộ không gian nhà luôn đầy khói dầu, khiến người ở cảm thấy khó chịu.

Bếp trong nhà cứ phạm những lỗi phong thủy này, bảo sao gia đình mãi bất hòa, hao tài tán lộc! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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