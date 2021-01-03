Da bị vàng là thiếu chất gì? Biện pháp khắc phục khi bị vàng da

Sức khỏe 03/01/2021 13:19

Da vàng là triệu chứng của một số bệnh lý khác nhau. Đây là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang gặp bất ổn. Vậy da bị vàng là thiếu chất gì? Cách khắc phục?

Nội dung bài viết

Hiện tượng da bị vàng có thể do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là việc ăn uống thừa chất, thiếu chất hoặc một số bệnh lý gây ra. Trong đó, nhiều trường hợp người bị mắc bệnh về gan thường có biểu hiện vàng da. Nhiều người thắc mắc da bị vàng là thiếu chất gì hay cơ thể đang mắc phải căn bệnh gì? Làm thế nào để khắc phục hiện tượng vàng da? Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn đọc sáng tỏ vấn đề này.

da bi vang la thieu chat gi 1
Da bị vàng là thiếu chất gì? - Ảnh minh họa: Internet

Vàng da xảy ra khi nào?

Triệu chứng vàng da xảy ra khi hồng cầu trưởng thành bị vỡ sinh ra lượng bilirubin, làm tăng bilirubin trong máu, được tích trữ gián tiếp ở nách, theo tĩnh mạch cửa di chuyển về gan, sau đó gan sẽ chuyển đổi chúng thành bilirubin trực tiếp. Một phần bilirubin trực tiếp sẽ ở lại trong máu, phần còn lại sẽ bị thải vào ruột theo đường mật.

Tại đây, một phần bilirubin trực tiếp được dung hòa, tạo ra sắc tố stercobilin trong phân, còn một phần nhỏ sẽ tạo thành urobilinogen được hấp thu và thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu.

da bi vang la thieu chat gi 2
Vàng da xảy ra khi lượng bilirubin trong máu tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng vàng da thường được nhận biết qua các triệu chứng dịch cơ thể bị vàng (mồ hôi, nước tiểu, nước bọt,…), giác mạc mắt bị vàng, thậm chí là toàn thân bị vàng da. Người khỏe mạnh có hàm lượng bilirubin trong máu dưới 17µmol/l, còn ở người có triệu chứng vàng da rõ rệt, hàm lượng này sẽ lớn hơn 34 µmol/l.

Da bị vàng là thiếu chất gì?

Sắt

Vàng da là thiếu chất gì? Sắt là một trong những thành phần vi lượng vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Việc thiếu sắt sẽ khiến cơ thể chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu, thậm chí còn tổn hại tới các cơ quan nội tạng khác. Một trong những triệu chứng phổ biến của việc thiếu sắt chính là vàng da. 

da bi vang la thieu chat gi 3
Thiếu sắt không chỉ gây vàng da mà còn làm bạn bị chóng mặt, nhức đầu - Ảnh minh họa: Internet

Với nữ giới, tình trạng thiếu máu thường gặp vào những ngày đèn đỏ. Vì vậy, bạn cần bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu sắt như trứng, gan, cá, thịt, bí ngòi,… để cơ thể có đủ lượng máu cần thiết.

Ăn nhiều thực phẩm chứa caroten

Bên cạnh biết được cơ thể thiếu chất gì khiến da vàng, một nguyên nhân khác gây vàng da chính là thừa chất, cụ thể là caroten có trong các loại thực phẩm như cà chua, đu đủ, cà rốt,… Khi ăn một lượng lớn các loại thực phẩm này, cơ thể sẽ có hiện tượng vàng da nhẹ. Tuy nhiên, hiện tượng vàng da này sẽ nhanh chóng biến mất nếu bạn ngừng ăn các loại thực phẩm nêu trên.

da bi vang la thieu chat gi 4
Ăn nhiều thực phẩm chứa caroten gây vàng da - Ảnh minh họa: Internet

Một số nguyên nhân khác gây vàng da

Bệnh tắc nghẽn đường mật

Người mắc phải bệnh tắc nghẽn đường mật, u đường mật thường có biểu hiện ban đầu là da bị vàng. Khi bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, người bệnh có thể xuất hiện thêm các triệu chứng nặng hơn như đau quặn thắt, càng lúc càng đau, kèm theo biểu hiện sốt cao không hạ.

Ung thư đầu tụy

Bệnh ung thư đầu tụy thường xảy ra ở nam giới tuổi từ 60 trở lên, có thể bị ảnh hưởng do biến chứng của các bệnh nguy hiểm khác như viêm tụy mạn, tiểu đường.

Viêm gan cấp tính

Các trường hợp viêm gan mạn tính hoặc viêm gan cấp tính thường khiến cho lượng bilirubin tăng cao, khả năng kết hợp với glucuronic bị suy yếu. Vì vậy, làn da của người bệnh có thể có màu vàng đậm hơn so với người bình thường, kèm theo các triệu chứng khác.

da bi vang la thieu chat gi 5
Da của người bị bệnh viêm gan cấp tính sẽ vàng sậm hơn người bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp khắc phục bệnh vàng da

Đến bệnh viện kiểm tra

Sau khi biết được da bị vàng là thiếu chất gì hay nguyên nhân do đâu, chắc hẳn bạn sẽ không dám lơ là trước triệu chứng này. Hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt để kiểm tra tình hình sức khỏe, xem cơ thể bạn đang gặp phải vấn đề gì. Đặc biệt, hãy thực hiện các xét nghiệm quan trọng như kiểm tra gan, xét nghiệm viêm gan B,…

Chế độ ăn uống kiêng khem

  • Với những ai bị vàng da được chẩn đoán là do thiếu sắt hoặc thừa caroten, tốt nhất là hãy tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu sắt hoặc giảm lượng thực phẩm giàu carotene để cải thiện tình trạng vàng da.
  • Không nên sử dụng thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc chứa hàm lượng cholesterol cao, từ đó giảm bớt áp lực cho gan. Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm một số thực phẩm chức năng có công dụng tăng cường chức năng gan, thải độc gan.

>>> Xem thêm:

- Giải đáp: Vàng da ở trẻ sơ sinh bao lâu thì hết?

- Mách bạn mẹo chữa vàng da ở trẻ sơ sinh hiệu quả

da bi vang la thieu chat gi 6
Không ăn nhiều thức ăn dầu mỡ, giảm áp lực cho gan - Ảnh minh họa: Internet
  • Ăn chín, uống sôi, ăn sạch, không dùng thực phẩm tươi sống.
  • Hạn chế rượu bia, thuốc lá hoặc chất kích thích.
  • Bổ sung các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như: trái cây nhiều vitamin C, nước, trà thảo mộc,…

Tăng cường tập luyện thể dục thể thao

Tập luyện thể thao, thường xuyên vận động sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, từ đó cải thiện tình trạng sức khỏe tốt hơn. Lưu ý cần chọn các bài tập vừa sức, nhẹ nhàng.

Qua đây, chắc hẳn bạn đã biết được da bị vàng là thiếu chất gì cũng như một số nguyên nhân phổ biến gây vàng da. Mong rằng, những thông tin bổ ích trên sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình được tốt nhất!

Cách chữa nghiến răng khi ngủ dân gian như thế nào cho hiệu quả?

Cách chữa nghiến răng khi ngủ dân gian như thế nào cho hiệu quả?

Cách chữa nghiến răng khi ngủ dân gian như thế nào cho hiệu quả? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết sau.

Xem thêm
Từ khóa:   da vàng là thiếu chất gì vàng da là thiếu chất gì thiếu chất gì khiến da vàng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm