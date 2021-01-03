Da bị vàng là thiếu chất gì? Biện pháp khắc phục khi bị vàng da

Hiện tượng da bị vàng có thể do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là việc ăn uống thừa chất, thiếu chất hoặc một số bệnh lý gây ra. Trong đó, nhiều trường hợp người bị mắc bệnh về gan thường có biểu hiện vàng da. Nhiều người thắc mắc da bị vàng là thiếu chất gì hay cơ thể đang mắc phải căn bệnh gì? Làm thế nào để khắc phục hiện tượng vàng da? Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ giúp bạn đọc sáng tỏ vấn đề này.

Tại đây, một phần bilirubin trực tiếp được dung hòa, tạo ra sắc tố stercobilin trong phân, còn một phần nhỏ sẽ tạo thành urobilinogen được hấp thu và thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu.

Triệu chứng vàng da xảy ra khi hồng cầu trưởng thành bị vỡ sinh ra lượng bilirubin, làm tăng bilirubin trong máu, được tích trữ gián tiếp ở nách, theo tĩnh mạch cửa di chuyển về gan, sau đó gan sẽ chuyển đổi chúng thành bilirubin trực tiếp. Một phần bilirubin trực tiếp sẽ ở lại trong máu, phần còn lại sẽ bị thải vào ruột theo đường mật.

Vàng da xảy ra khi lượng bilirubin trong máu tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng vàng da thường được nhận biết qua các triệu chứng dịch cơ thể bị vàng (mồ hôi, nước tiểu, nước bọt,…), giác mạc mắt bị vàng, thậm chí là toàn thân bị vàng da. Người khỏe mạnh có hàm lượng bilirubin trong máu dưới 17µmol/l, còn ở người có triệu chứng vàng da rõ rệt, hàm lượng này sẽ lớn hơn 34 µmol/l.

Da bị vàng là thiếu chất gì?

Sắt

Vàng da là thiếu chất gì? Sắt là một trong những thành phần vi lượng vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Việc thiếu sắt sẽ khiến cơ thể chóng mặt, mệt mỏi, đau đầu, thậm chí còn tổn hại tới các cơ quan nội tạng khác. Một trong những triệu chứng phổ biến của việc thiếu sắt chính là vàng da.

Thiếu sắt không chỉ gây vàng da mà còn làm bạn bị chóng mặt, nhức đầu - Ảnh minh họa: Internet

Với nữ giới, tình trạng thiếu máu thường gặp vào những ngày đèn đỏ. Vì vậy, bạn cần bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu sắt như trứng, gan, cá, thịt, bí ngòi,… để cơ thể có đủ lượng máu cần thiết.

Ăn nhiều thực phẩm chứa caroten

Bên cạnh biết được cơ thể thiếu chất gì khiến da vàng, một nguyên nhân khác gây vàng da chính là thừa chất, cụ thể là caroten có trong các loại thực phẩm như cà chua, đu đủ, cà rốt,… Khi ăn một lượng lớn các loại thực phẩm này, cơ thể sẽ có hiện tượng vàng da nhẹ. Tuy nhiên, hiện tượng vàng da này sẽ nhanh chóng biến mất nếu bạn ngừng ăn các loại thực phẩm nêu trên.

Ăn nhiều thực phẩm chứa caroten gây vàng da - Ảnh minh họa: Internet

Một số nguyên nhân khác gây vàng da

Bệnh tắc nghẽn đường mật

Người mắc phải bệnh tắc nghẽn đường mật, u đường mật thường có biểu hiện ban đầu là da bị vàng. Khi bệnh tình trở nên trầm trọng hơn, người bệnh có thể xuất hiện thêm các triệu chứng nặng hơn như đau quặn thắt, càng lúc càng đau, kèm theo biểu hiện sốt cao không hạ.

Ung thư đầu tụy

Bệnh ung thư đầu tụy thường xảy ra ở nam giới tuổi từ 60 trở lên, có thể bị ảnh hưởng do biến chứng của các bệnh nguy hiểm khác như viêm tụy mạn, tiểu đường.

Viêm gan cấp tính

Các trường hợp viêm gan mạn tính hoặc viêm gan cấp tính thường khiến cho lượng bilirubin tăng cao, khả năng kết hợp với glucuronic bị suy yếu. Vì vậy, làn da của người bệnh có thể có màu vàng đậm hơn so với người bình thường, kèm theo các triệu chứng khác.

Da của người bị bệnh viêm gan cấp tính sẽ vàng sậm hơn người bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Biện pháp khắc phục bệnh vàng da

Đến bệnh viện kiểm tra

Sau khi biết được da bị vàng là thiếu chất gì hay nguyên nhân do đâu, chắc hẳn bạn sẽ không dám lơ là trước triệu chứng này. Hãy đến bệnh viện càng sớm càng tốt để kiểm tra tình hình sức khỏe, xem cơ thể bạn đang gặp phải vấn đề gì. Đặc biệt, hãy thực hiện các xét nghiệm quan trọng như kiểm tra gan, xét nghiệm viêm gan B,…

Chế độ ăn uống kiêng khem

Với những ai bị vàng da được chẩn đoán là do thiếu sắt hoặc thừa caroten, tốt nhất là hãy tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu sắt hoặc giảm lượng thực phẩm giàu carotene để cải thiện tình trạng vàng da.

Không nên sử dụng thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc chứa hàm lượng cholesterol cao, từ đó giảm bớt áp lực cho gan. Ngoài ra, bạn có thể dùng thêm một số thực phẩm chức năng có công dụng tăng cường chức năng gan, thải độc gan.

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Không ăn nhiều thức ăn dầu mỡ, giảm áp lực cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Ăn chín, uống sôi, ăn sạch, không dùng thực phẩm tươi sống.

Hạn chế rượu bia, thuốc lá hoặc chất kích thích.

Bổ sung các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như: trái cây nhiều vitamin C, nước, trà thảo mộc,…

Tăng cường tập luyện thể dục thể thao

Tập luyện thể thao, thường xuyên vận động sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, từ đó cải thiện tình trạng sức khỏe tốt hơn. Lưu ý cần chọn các bài tập vừa sức, nhẹ nhàng.

Qua đây, chắc hẳn bạn đã biết được da bị vàng là thiếu chất gì cũng như một số nguyên nhân phổ biến gây vàng da. Mong rằng, những thông tin bổ ích trên sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình được tốt nhất!