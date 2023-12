Cách chữa nghiến răng khi ngủ dân gian như thế nào cho hiệu quả?

Đa phần các trường hợp bị nghiến răng chỉ là do thói quen, không gây hại nhiều đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài và gây ra những hậu quả như: mòn men răng, đau đầu, nhức tai… thì bạn cần phải can thiệp. Một trong những cách tiếp cận điều trị phát huy được tác dụng đó là sử dụng các phương pháp dân gian. Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về cách chữa nghiến răng khi ngủ dân gian trong bài viết dưới đây.

Chế độ ăn uống hợp lý

Đây là cách mang hiệu quả lâu dài, bạn nên tập cho bản thân thói quen ăn đầy đủ các loại dưỡng chất. Tập trung vào các loại thực phẩm như: các loại rau xanh, hoa quả, ngũ cốc, sữa… và hạn chế các thực phẩm chứa các chất kích thích như: thuốc lá, cafe, rượu bia…

Bạn nên tập cho bản thân thói quen ăn đầy đủ các loại dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet

Dùng thuốc Đông y

Theo quan niệm Đông y thì bệnh nghiến răng do uất nhiệt ở can kinh gây ra nên cần thanh nhiệt lợi thấp. Do đó một số phương pháp của Đông y rất phù hợp có thể kể đến như: châm cứu hạ quan, giáp xa, thính nội, hành gian. Nên kết hợp chúng với nhau 1 giờ trước khi ngủ, đồng thời kết hợp thêm thuốc nam. Duy trì một thời gian thì bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Theo quan niệm Đông y thì bệnh nghiến răng do uất nhiệt ở can kinh gây ra nên cần thanh nhiệt lợi thấp - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tham khảo thành phần trong thang thuốc sau gồm: 12g mỗi loại (bạch truật, sinh khương, sa tiền, quy đầu), 15g mỗi loại (sài hồ, bạch thược), 10g mỗi loại (bạch linh, mộc thông), 8g mỗi loại (bạc hà, hoàng cầm, trần bì, chi tử, trích thảo, trạch tả), 4g long đởm thảo.

Dùng đậu đen hầm muối

Cách sử dụng phương pháp này vô cùng đơn giản. Đầu tiên bạn chuẩn bị lượng đậu đen vừa đủ, sơ chế sạch. Sau đó đem đậu đen đãi sạch rồi ninh nhừ như nấu chè. Tuy nhiên, sự khác biệt ở chỗ ta sẽ thay đường bằng muối. Nhưng chỉ cho lượng muối vừa phải. Bạn kiên trì ăn món này vào khoảng 2 đến 3 tuần, ăn hết cả cái và nước, bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Bạn kiên trì ăn món này vào khoảng 2 đến 3 tuần, ăn hết cả cái và nước, bệnh tình sẽ thuyên giảm - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ nguyên nhân gây stress

Nếu bạn bị nghiến răng là do căng thẳng, stress thì nên lưu tâm đến chế độ nghỉ ngơi của mình. Bạn có thể bắt đầu đơn giản từ việc đi ngủ đúng giờ, thư giãn trước khi ngủ, ngủ đủ 8 tiếng… Ngoài ra, bạn cũng nên đảm bảo chỗ ngủ của mình sạch sẽ, thoáng mát, hạn chế bụi bẩn, tiếng ồn, ánh sáng trực tiếp… để có một giấc ngủ ngon.

Sử dụng pín lợn (dái lợn)

Theo dân gian thì khi bị nghiến răng bạn có thể mua pín lợn của con heo đực, lưu ý lấy cả dương vật có dạng dây dài bằng cái đũa, khoảng 15 đến 25 cm. Sau đó sơ chế sạch sẽ bằng cách rửa sạch, bóp với muối để khử mùi hôi, cắt khúc khoảng 5 cm. Tiếp theo, cho phần cắt khúc ấy vào bát rồi thêm chút gia vị, tiến hành hấp cách thủy đến khi chín. Cần canh thời gian chuẩn vì nếu quá lâu sẽ làm thành phẩm bị nhừ dẫn đến mất tác dụng. Bạn nên ăn món này trước khi ăn cơm, duy trì khoảng từ 9 đến 10 ngày là ổn.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng các cách chữa mẹo ngủ nghiến răng theo dân gian

Để đạt được hiệu quả cao và đảm bảo an toàn khi tự điều trị bệnh nghiến răng thì bạn cần lưu ý các yếu tố sau:

Đối tượng sử dụng

Khi sử dụng các phương pháp trên, đặc biệt là các phương pháp có liên quan đến thuốc Đông y thì bạn cần cẩn trọng. Không nên sử dụng cho trẻ em còn quá nhỏ hoặc phụ nữ đang mang thai. Đặc biệt không nên tự ý sử dụng thuốc Đông y mà cần có sự hướng dẫn của thầy thuốc để tránh các tác dụng phụ.

Cách tìm pín lợn

Đối với phương pháp chữa nghiến răng bằng bím lợn thì không ít người băn khoăn không biết tìm nó ở đâu. Đây là bộ phận thường được bỏ đi trong quá trình giết mổ nên bạn sẽ không thể dễ tìm ở ngoài chợ. Bạn cần phải đặt trước ở những hàng thịt, lò mổ uy tín, chất lượng thì người giết mổ mới chừa lại cho bạn.

Không ỷ lại vào các phương pháp dân gian

Các phương pháp chữa nghiến răng tuy hiệu quả nhưng trong một số trường hợp bạn cần cân nhắc xem có nên tiếp tục sử dụng hay không. Nếu bạn đã sử dụng một thời gian nhưng không thấy hiệu quả, đồng thời tình trạng bệnh kéo dài và có xu hướng nặng lên thì bạn nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được xử lý kịp thời.

>>> Xem thêm:

- Trẻ nghiến răng khi ngủ: Nguyên nhân và cách chữa hiệu quả

Nếu bạn đã sử dụng một thời gian nhưng không thấy hiệu quả, đồng thời tình trạng bệnh kéo dài và có xu hướng nặng lên thì bạn nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những hiệu quả đáng kể khi sử dụng cách chữa nghiến răng khi ngủ dân gian. Tuy nhiên bạn không nên ỷ lại vào nó. Trước và trong quá trình sử dụng các phương pháp này bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao nhất. Mong những chia sẻ về các phương pháp trên có thể giúp ích cho các bạn.