Trẻ nghiến răng khi ngủ: Nguyên nhân và cách chữa hiệu quả

Nguyên nhân trẻ nghiến răng khi ngủ

Tại sao có trẻ lại ngủ ngoan hoặc có trẻ lại nghiến răng khi ngủ là thắc mắc chung của nhiều bậc cha mẹ. Thông thường, hiện tượng nghiến răng khi ngủ thường xuất hiện ở trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo. Tỉ lệ bé trai nghiến răng cao hơn bé gái.

Nhiều trẻ khi ngủ có thường có thói quen nghiến răng một cách vô thức - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ nghiến răng khi ngủ có thể do di truyền, do căng thẳng hoặc giấc ngủ không sâu. Một số trẻ do cấu trúc hàm trên và hàm dưới không ăn khớp nhau gây khó chịu, nghiến răng sẽ cảm thấy thoải mái hơn từ đó trở thành thói quen. Những trường hợp khác trẻ có dấu hiệu đau tai hoặc đang mọc răng, nghiến răng lúc này sẽ giảm cơn đau.