Lòng bàn tay, bàn chân trơn ướt, nhớp nháp khiến bạn cả ngày khó chịu và công việc, cuộc sống bị cản trở. Tuy nhiên, bạn đã thực hiện nhiều cách chữa bệnh ra mồ hôi tay chân mà vẫn không thấy đạt được hiệu quả như ý. Để khắc phục hiệu quả nhất, cần nắm rõ những kiến thức về bệnh.

1. Ra mồ hôi tay chân nhiều là bệnh gì?

Tăng tiết mồ hôi bàn tay bàn chân (còn được gọi là tăng tiết mồ hôi do cảm xúc) do nhiều nguyên nhân như: cảm xúc, vị giác hoặc do phụ nữ có thai, mãn kinh, khối u di căn chèn ép hoàn toàn thần kinh tủy sống, bệnh về thần kinh giao cảm, hạ đường huyết, uống thuốc hạ nhiệt salicylat quá liều… Bệnh thường thấy nhất trong ngày mùa hè.