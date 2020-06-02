Mách bạn mẹo chữa vàng da ở trẻ sơ sinh hiệu quả

Trẻ sơ sinh khi mới sinh ra sẽ gặp phải một số vấn đề liên quan đến da ví dụ như vàng da, đỏ da hay nổi các cục mụn thịt. Trong số đó thì vàng da chính là hiện tượng dễ gặp phải nhất. Vậy nếu trẻ bị vàng da thì nên giải quyết như thế nào? Dưới đây sẽ là mẹo chữa vàng da ở trẻ sơ sinh hiệu quả tại nhà mà mẹ cần biết.

Tế bào hồng cầu của trẻ sơ sinh sẽ luôn được tái tạo mới và tế bào cũ sẽ bị mất đi. Nếu tế các tế bào hồng cầu bị vỡ quá nhiều sẽ giải phóng ra hemoglobin chuyển hóa thành bilirubin. Bilirubin sẽ tiếp tục được chuyển hóa tại gan của trẻ sau đó đào thải qua nước tiểu và phân.

Vàng da ở trẻ sơ sinh là hiện tượng thường gặp khi trẻ sinh ra bị thiếu tháng. Lúc này, quá trình chuyển hóa bilirubin dư thừa trong cơ thể sẽ không diễn ra dẫn đến vàng da. Nếu trẻ thừa càng nhiều chất này thì tình trạng vàng da sẽ càng kéo dài hơn.

Nhưng vì gan của trẻ còn non nớt nên hoạt động yếu, không thể thải hết được bilirubin sẽ dẫn đến tăng chất này trong máu, kéo theo hiện tượng vàng da. Trẻ cần được kiểm tra dấu hiệu vàng da trước khi xuất viện và vài ngày sau khi về nhà để xem có gặp phải hiện tượng này không.

Hiện tượng vàng da ở trẻ sơ sinh là do không thể thải hết được bilirubin - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện của bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh

Để nhận biết được bé nhà bạn có phải đang bị vàng da hay không hãy quan sát những biểu hiện sau đây:

Vàng da thường sẽ xuất hiện 48 tiếng sau khi sinh. Tức là trong 2 ngày đầu mẹ cần phải theo dõi biểu hiện của con.

Toàn thân của con sẽ bị vàng, ngay cả tròng mắt cũng vậy.

Bên cạnh đó, trẻ sẽ xuất hiện một số dấu hiệu khác nữa như: sốt, co giật, ít bú và phân bạc màu.

Những trẻ ngủ nhiều, khó đánh thức hay lơ đãng cũng là biểu hiện của việc đang bị vàng da.

Nhận biết vàng da ở trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chữa vàng da ở trẻ sơ sinh

Từ những thông tin trên có thể thấy rằng hiện tượng vàng da sinh lý ở trẻ sơ sinh là do gan làm việc yếu. Vậy nên, nếu muốn chữa bệnh này thì cần phải tăng cường hoạt động cho gan để chúng thực sự khỏe mạnh.

Bệnh này chữa trị không khó chỉ cần sử dụng mẹo chữa vàng da ở trẻ sơ sinh tại nhà cũng sẽ giúp cải thiện được tình trạng này. Cụ thể về một mẹo dân gian chữa vàng da ở trẻ sơ sinh như sau:

Cho trẻ uống nhiều nước trong ngày

Đối với cơ thể của con người thì nước luôn là thành phần cực kỳ quan trọng. Vì vậy, mẹo chữa vàng da cho trẻ sơ sinh đầu tiên đó chính là cho trẻ uống nhiều nước mỗi ngày. Thỉnh thoảng chỉ cần chấm cho trẻ vài giọt nước trắng như vậy cũng đã có thể giúp cải thiện tình trạng da rồi.

Chữa vàng da bằng cách dùng ánh sáng

Bạn biết không? Ánh sáng sẽ có tác dụng giúp phá hủy bilirubin trong cơ thể của trẻ từ đó cải thiện tình trạng vàng da ở trẻ sơ sinh. Rất đơn giản thôi, mỗi buổi sáng, mẹ hãy cho trẻ tắm nắng để con có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời một cách dễ dàng. Hoặc cũng có thể cho trẻ ngồi dưới ánh sáng trắng hoặc xanh. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn áp dụng cách thức này hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Chữa vàng da ở trẻ sơ sinh bằng ánh sáng - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc chữa vàng da cho trẻ sơ sinh bằng sữa mẹ

Nguồn chất dinh dưỡng chính của trẻ sơ sinh lúc này đó chính là sữa mẹ. Vậy nên cho trẻ bú sữa mẹ cũng là một cách để chữa vàng da rất tốt. Trong sữa mẹ có các chất dinh dưỡng giúp cho cơ thể của con hoạt động và phát triển tốt nhất. Cho trẻ bú sữa mẹ đều đặn chính là một cách hữu hiệu để con khỏe mạnh hơn.

Trong trường hợp mẹ không có đủ sữa cho con bú thì hãy chọn các loại sữa chứa thành phần tương tự như sữa mẹ để giảm lượng bilirubin trong cơ thể.

Trẻ bú sữa mẹ đều đặn cũng là cách chữa vàng da ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị vàng da mẹ nên ăn gì?

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá dành cho trẻ sơ sinh. Vì vậy, để tăng khả năng chữa vàng da cho trẻ mẹ hãy bổ sung thêm một số thực phẩm sau cho bản thân:

Nước ép cỏ lúa mì: Cỏ lúa mì có tác dụng rất tốt trong việc loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể của trẻ. Vậy nên, mẹ có thể cho 1 vài giọt nước ép lúa mì vào thức ăn để ăn trước khi cho con bú. Trẻ sẽ nhận được nước ép lúa mì từ sữa mẹ.

Chiết xuất táo tàu: Nếu không tìm được nước ép lúa mì bạn có thể thay bằng chiết xuất táo tàu để chữa vàng da cho trẻ.

Dược thảo bổ sung: Các loại thảo dược tự nhiên như trà hoa chuông, bồ trà công anh… cũng rất tốt cho trẻ. Vậy nên, mẹ có thể uống rồi cho con bú sữa mẹ sẽ giúp trẻ được hấp thu các loại thảo dược này.

Mẹ hãy chú ý để nhận biết bệnh vàng da sớm ở con - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin cơ bản liên quan đến căn bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh. Đặc biệt là với những mẹo chữa vàng da ở trẻ sơ sinh trên sẽ có thể giúp mẹ giải quyết vấn đề này. Hy vọng những thông tin trên thật sự hữu ích và giải quyết được nỗi lo của các mẹ.